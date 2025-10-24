САЩ удариха още един кораб от Венецуела, поне 6 загинали

Н ощна американска атака срещу предполагаем кораб за контрабанда на наркотици, управляван от венецуелци, уби шестима души в Карибско море.
Това съобщи военният министър на САЩ Пит Хегсет в официалната страница на Министерството на войната в X.
САЩ с нов удар срещу наркотрафиканти в Тихия океан
"Шестима наркотерористи бяха на борда на кораба по време на удара, който беше нанесен в международни води и беше първият ни удар през нощта. И шестимата терористи са били убити", заяви Хегсет.
Overnight, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by Tren de Aragua (TdA), a Designated Terrorist Organization (DTO), trafficking narcotics in the Caribbean Sea.— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 24, 2025
