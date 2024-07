Непознатата история на Съюзниците по време на Втората световна война

В тората световна война е един от най-драматичните и важни моменти в историята на човечеството. Всеизвестен факт е, че конфликтът е спечелен от Съюзниците, но знаете ли кои държави влизат в този съюз? Повечето от вас вероятно веднага ще споменат САЩ, СССР, Великобритания и Франция. Несъмнено, тяхната роля в борбата срещу силите на Оста, начело на които стои нацистка Германия, е водеща, но не бива да се забравя, че и други нации също се включват във войната. В следващите редове ще стане въпрос именно за тях и приноса им за победата на Съюзниците, който на пръв поглед изглежда незначителен, но всъщност изобщо не е такъв.

Доминиканската република обявява война на Япония само ден след нападението над Пърл Харбър, извършено на 7 декември 1941 г., както и на Германия четири дни по-късно. В интерес на истината, страната така и не мобилизира армията си, която не се включва в бойните действия. Въпреки това, над 100 доминиканци се присъединяват към американските въоръжени сили. Най-същественият принос на Доминиканската република е нейното решение да предостави убежище на голям брой евреи, избягали от Европа и зверствата на нацисткия режим. Това се случва в момент, когато повечето западни страни, включително САЩ, отказват да помогнат на бежанците.

Battleships USS West Virginia (BB-48) and USS Tennessee (BB-43) burning after the Japanese attack on Pearl Harbor, on December 7, 1941.#History #WWII #PearlHarbor pic.twitter.com/G09W1tc01R