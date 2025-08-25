Свят

Жертви и ранени при израелски удари срещу Йемен

Атаката е била в отговор на ракети, изстреляни срещу Израел

25 август 2025, 08:12
Жертви и ранени при израелски удари срещу Йемен
Дим над Сана след израелските въздушни удари в неделя   
Източник: AP/БТА

Ш естима души са загинали при израелски въздушни удари тази нощ срещу столицата на Йемен Сана, съобщи агенция Ройтерс, която се позова на местните здравните власти.

Според същия източник броят на ранените при ударите е 86.

Израел прехвана ракета, изстреляна от Йемен

Атаката срещу хутите е била в отговор на ракети, изстреляни срещу Израел. Двете страни си разменят удари в продължение на повече от година като страничен фронт на продължаващата война в ивицата Газа.

Израелската армия съобщи, че целите ѝ в Сана са били военна база, в която се намира президентският дворец, две електростанции и склад за гориво.

Сирени за въздушна тревога в Израел заради изстреляни от територията на Йемен ракети

„Ударите бяха извършени в отговор на продължаващите атаки на терористичния режим на хусите срещу Държавата Израел и цивилните ѝ граждани, включително изстрелването на ракети земя-земя и безпилотни летателни апарати към израелска територия през последните дни“, се казва в съобщението на израелската армия.

Абдул Кадер ал Муртада, високопоставен представител на хутите, заяви в неделя, че те ще продължат да действат в подкрепа на палестинците в Газа.

„Израел трябва да знае, че ние няма да изоставим нашите братя в Газа, каквито и жертви да са необходими“, написа той в X.

Източник: Петър Къдрев, БТА    
Израел Йемен Сана удари жертви ранени
Последвайте ни
След фаталния инцидент в Пловдив: Дървото, убило мъж, е било фитосанитарно здраво

След фаталния инцидент в Пловдив: Дървото, убило мъж, е било фитосанитарно здраво

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

Украйна си върна четвърто селище в Донецка област

Украйна си върна четвърто селище в Донецка област

Как ще плащаме и получаваме ресто: Новите правила с евро и лева

Как ще плащаме и получаваме ресто: Новите правила с евро и лева

pariteni.bg
Как да разберем дали кучето ни има температура без термометър

Как да разберем дали кучето ни има температура без термометър

dogsandcats.bg
<p>22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек</p>
Ексклузивно

22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек

Преди 3 дни
<p>Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане</p>
Ексклузивно

Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане

Преди 3 дни
Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване
Ексклузивно

Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване

Преди 3 дни
Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин
Ексклузивно

Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин

Преди 3 дни

Виц на деня

- Ало, скъпа, какво правиш? - Наслаждавам се на живота. - Пак ли ядеш?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как да разберете мъж на първа среща: Ето въпросите, които трябва да му зададете

Как да разберете мъж на първа среща: Ето въпросите, които трябва да му зададете

Любопитно Преди 1 час

Какво трябва да попитате мъж на първа среща и защо е важно четете в следващите редове

Започва поетапно изплащане на помощите за щетите по земеделските култури

Започва поетапно изплащане на помощите за щетите по земеделските култури

България Преди 1 час

Право на субсидии имат стопани, на които са издадени констативни протоколи през 2025 година за 100% пропаднали площи, причинени от измръзване или слана

29 минути без въздух: Колко дълго може човек да задържи дъха си?

29 минути без въздух: Колко дълго може човек да задържи дъха си?

Любопитно Преди 1 час

Край бреговете на Остров Чеджу, Хеньо – буквално „морски жени“ – все още се гмуркат за прехраната си

Древният убиец, който не може да бъде победен

Древният убиец, който не може да бъде победен

Свят Преди 2 часа

Тази болест убива хора от хилядолетия

Земетресение от 4.8 по Рихтер разтърси Западна Турция

Земетресение от 4.8 по Рихтер разтърси Западна Турция

Свят Преди 9 часа

Земетресението е било усетено и в Измир, Бурса и Истанбул

Почина звездата от „Семейство Сопрано“ Джери Адлър

Почина звездата от „Семейство Сопрано“ Джери Адлър

Свят Преди 9 часа

Актьорът почина на 96-годишна възраст

Голям пожар избухна в кравеферма в Казанлъшко

Голям пожар избухна в кравеферма в Казанлъшко

България Преди 10 часа

По първоначална информация в пламъците са загинали над 15 крави

Силна буря връхлетя популярния италиански курорт Римини

Силна буря връхлетя популярния италиански курорт Римини

Свят Преди 10 часа

Няма данни за тежко пострадали хора

Владимир Путин и Володимир Зеленски

The Sunday Times: Путин може би е готов за споразумение с Украйна

Свят Преди 10 часа

Проблемът обаче е, че същевременно Путин е напълно готов да продължи войната

Росен Желязков стана дядо за втори път

Росен Желязков стана дядо за втори път

Любопитно Преди 10 часа

Бебето е момиченце и се казва Матея

Огромна мечка нахлу в магазин за сладолед – полудя по ягодовия вкус

Огромна мечка нахлу в магазин за сладолед – полудя по ягодовия вкус

Любопитно Преди 11 часа

„Едва можехме да повярваме на очите си“, признават служителите на реда

Хиляди излязоха на протест заради безводието в Плевен (СНИМКИ)

Хиляди излязоха на протест заради безводието в Плевен (СНИМКИ)

България Преди 12 часа

Протестът започна в 17:30 часа пред ВиК

Канада изпраща военна помощ в размер на $1 милиард на Украйна

Канада изпраща военна помощ в размер на $1 милиард на Украйна

Свят Преди 12 часа

Пакетът включва доставка на дронове, ракети и бронирани машини

Джей Ди Ванс: Путин направи "големи отстъпки" на Тръмп по време на срещата им

Джей Ди Ванс: Путин направи "големи отстъпки" на Тръмп по време на срещата им

Свят Преди 13 часа

Вицепрезидентът на САЩ не даде подробности, но след срещата в Аляска Тръмп обяви "голям напредък по отношение на Русия"

Шофьори, внимавайте: Промени в движението по АМ "Хемус"

Шофьори, внимавайте: Промени в движението по АМ "Хемус"

България Преди 13 часа

Дейностите ще се извършват през нощта, когато трафикът е по-слаб и за да не се затруднява пътуването на гражданите.

<p>Кейт Мидълтън изненада с нова прическа (СНИМКИ)</p>

Кейт Мидълтън изненада с нова прическа по време на семейна поява

Любопитно Преди 13 часа

Кралското семейство се радва на времето си в замъка Балморал, където крал Чарлз започна своята традиционна лятна почивка

Всичко от днес

От мрежата

Какво ни казва кучето, когато ни закача с лапа

dogsandcats.bg

Основни разлики между мъжките и женските котки, които трябва да имаме предвид

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Седмичен хороскоп за 25 август - 31 август: Проявете търпение

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 25 август, понеделник

Edna.bg

Славия ще опита да се отлепи от дъното срещу Арда у дома

Gong.bg

Мбапе наддал четири килограма

Gong.bg

Как да научим децата да използват правилно изкуствения интелект за учебни цели

Nova.bg

Облачно и прохладно начало на седмицата

Nova.bg