Жертви и ранени при израелски удари срещу Йемен

Ш естима души са загинали при израелски въздушни удари тази нощ срещу столицата на Йемен Сана, съобщи агенция Ройтерс, която се позова на местните здравните власти.

Според същия източник броят на ранените при ударите е 86.

Израел прехвана ракета, изстреляна от Йемен

Атаката срещу хутите е била в отговор на ракети, изстреляни срещу Израел. Двете страни си разменят удари в продължение на повече от година като страничен фронт на продължаващата война в ивицата Газа.

Израелската армия съобщи, че целите ѝ в Сана са били военна база, в която се намира президентският дворец, две електростанции и склад за гориво.

Сирени за въздушна тревога в Израел заради изстреляни от територията на Йемен ракети

„Ударите бяха извършени в отговор на продължаващите атаки на терористичния режим на хусите срещу Държавата Израел и цивилните ѝ граждани, включително изстрелването на ракети земя-земя и безпилотни летателни апарати към израелска територия през последните дни“, се казва в съобщението на израелската армия.

Абдул Кадер ал Муртада, високопоставен представител на хутите, заяви в неделя, че те ще продължат да действат в подкрепа на палестинците в Газа.

„Израел трябва да знае, че ние няма да изоставим нашите братя в Газа, каквито и жертви да са необходими“, написа той в X.