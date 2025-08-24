Свят

Украйна отбелязва националния си празник – Деня на независимостта

Президентът Зеленски поздрави украинските граждани

24 август 2025, 13:50
У крайна празнува Денят на независимостта. Президентът Володимир Зеленски се обърна към нацията, която е поставена на изпитание от агресивната война на Русия. Държавният глава беше заснет на централния площад в Киев, като беше облечен с така наречената "вишиванка", риза със сложна бродерия, характерна за носиите в Украйна и Беларус, съобщи NOVA.

 

„Това правим от 1278 дни на тази война. Война за независимост. За всеки от тези дни искам да благодаря на теб - украинският войник, украинският доброволец, лекар, спасител, учител. Нашата младеж, нашите родители, всеки украински мъж и жена. Благодаря на всички вас за това, през което вече преминахме, и за това, че заедно създадохте Украйна", каза Зеленски.

„И след 100 години Денят на независимостта на Украйна ще се празнува тук. Така ще бъде, защото Украйна днес е различна. Украйна е по-силна и уважава себе си. Украйна не чака жест на добра воля, а има своя собствена воля да направи това, от което се нуждаем.“
„Честит Ден на независимостта ви, велик народ на велика страна. Слава на Украйна!“, добави украинският президент.

Източник: NOVA    
