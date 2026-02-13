Трагичен пожар край Будапеща - три жертви и десетки ранени

Н ай-малко трима души загинаха и близо двадесет са ранени след пожар в сграда в предградие на унгарската столица Будапеща днес сутринта, предаде Асошиейтед прес, като се позова на унгарските власти.
Пожарът в Будакеси, на около осем километра западно от Будапеща, е обхванал двуетажна сграда в ранните часове, но е потушен от пожарникарите от столицата, съобщи Националната генерална дирекция за управление на бедствия на Унгария.
На мястото са били изпратени повече от 40 парамедици и 18 линейки.
Пожарникарите са извадили няколко оцелели и са изнесли три газови бутилки от сградата. Под срутения покрив на сградата са открити телата на трима души, двама мъже и една жена, съобщи говорител на органа за управление на бедствия.
Медицинските екипи са оказали помощ на 22 души, които са пострадали, като четирима от тях са с животозастрашаващи наранявания. Пострадалите са били транспортирани до осем болници в Будапеща за по-нататъшно лечение.