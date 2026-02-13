България

Тежка катастрофа с ТИР на АМ "Струма", има пострадал

Тежкотоварното превозно средство се е движило в посока Дупница

13 февруари 2026, 15:55
Тежка катастрофа с ТИР на АМ "Струма", има пострадал
Източник: iStock/Getty Images

Т ир е катастрофирал на магистрала „Струма“ на разклона за радомирското с. Долна Диканя, потвърди говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР в Перник Венцислав Алексов.

Камион спука гума, скъса мантинела и удари две коли на АМ „Струма”

Той уточни, че тежкотоварното превозно средство се е движило в посока Дупница. Камионът е бил управляван от 44-годишен жител на Благоевград. По време на движението той навлязъл в насрещното платно и се е ударил, отнасяйки близо 100 метра от предпазната мантинела. Зад тира се е движил лек автомобил, който се е ударил в камиона. Колата е била управлявана от 60-годишен жител на град Самоков, а до него се е возила съпругата му – на 58 години.

Двамата са били транспортирани до пернишката болница, където им е извършен преглед. Лекарите са установили фрактура на гръдната кост на мъжа, а жената е без наранявания. Шофьорът на тежкотоварния автомобил също е без наранявания. На участниците в инцидента са взети проби за алкохол и наркотици, които са с отрицателен резултат.

Тир се обърна на АМ „Струма”, шофьорът му загина (ВИДЕО)

В момента тече оглед на местопроизшествието. Ще бъде започнато и досъдебно производство, съобщи още Венцислав Алексов.

Източник: БТА, Мая Костадинова    
Катастрофа Магистрала Струма Тир ПТП Перник Долна Диканя Ранени Мантинела Досъдебно производство Алкохол и наркотици
