"Мръсна търговия с хора": Връзките на Епстийн с Източна Европа

М ного от жертвите на сексуалния престъпник Джефри Епстийн са млади момичета от Чехия и Словакия. А връзките му са стигали чак до най-високото ниво на политическия елит в двете страни, съобщи Deutsche Welle.

Джефри Епстийн е бил очарован от Прага и особено от старото еврейско гробище в града - има много снимки, които го показват там. Сексуалният престъпник от САЩ обаче се е интересувал доста и от порно-сауните, както и от младите чехкини, разказва пред АРД журналистът Ян Новак, разследващ връзките с Чехия, произтичащи от документите по аферата „Епстийн".

„Това, което открих, е комуникацията на Джефри Епстийн с хора, които са му организирали жени от Чехия или Източна Европа за неговите партита", казва Новак. „В някои случаи става дума за жертви. Други са се включили доброволно срещу заплащане."

Чешката полиция се занимава с Епстийн

Епстийн е изпращал пари и самолетни билети, организирал е банкови сметки и американски визи. Срещу това чехкините е трябвало да представят свои предизвикателни снимки и да търсят и други жени, но не твърде стари, е изисквал той от тях. Отскоро чешката полиция се занимава със случая заради възможни малолетни жертви. Индикации за това има от години, но разследвания не е имало, информира германската обществена медия АРД.

Опозиционерът Матей Ондржей Хавел настоява правителството да вземе отношение - както това стана в Полша. „Искам да припомня, че сега е наложено официално мълчание. При това стана ясно, че американският сексуален престъпник може да е отвличал и момичета от Чехия".

Прага като междинна спирка за жертвите на Епстийн

В Прага довереникът на Епстийн Жан-Люк Брунел редовно е организирал кастинги, разказва още АРД. Чешката столица е служила като междинна спирка за жените от балтийските страни, от Русия и от Украйна, обяснява журналистът Новак. Епстийн е искал да си купи в Чехия и луксозен имот.

„Един служител му пише, че му е намерил имение на германско-чешката граница. Икономическото положение било катастрофално, но "П-факторът" получавал оценка девет от десет възможни. "П" в случая означава най-вероятно "порно" или "проституция", коментира Новак пред германската обществена медия.

Словашката опозиция настоява за яснота

В досиетата се появява и една чешка кралица на красотата, която обаче е отхвърлила предложението на Епстийн да отпътува за САЩ, тъй като заподозряла нещо нередно. Последната приятелка на Епстийн пък е от Беларус и е имала словашки паспорт. Тя принципно е трябвало да наследи голяма част от състоянието му - но то отиде за създаването на фонд за жертвите.

Една от дългогодишните приятелки на Епстийн е била от Словакия. Милиардерът е финансирал нейното пилотско образование и именно тя е карала т.нар. „Лолита-експрес" до неговия частен остров. Тя се смята за изчезнала вече от две години, като за нея се предполага, че е набирала малолетни словачки, информира АРД.

Словашката опозиционна партия „Прогресивна Словакия" внесе жалба срещу неизвестен извършител. „Анализирахме хиляди документи, стотици от които водят към възможни словашки жертви", казва пред АРД словашката опозиционна депутатка Беата Юрик. „Става дума за мръсна търговия с хора, мръсна търговия с деца."

Правителствен съветник подаде оставка

Заради връзките си с Епстийн съветникът на словашкото правителство Мирослав Лайчак трябваше да се оттегли от поста си. Дипломатът от кариерата е бил до известна степен близък с Епстийн, но винаги е изтъквал, че никога не е ставало дума за жени. Бившият председател на Общото събрание на ООН обаче се хвали в един огласен есемес, че Епстийн още не го познавал "в действие".

АРД посочва, че са доказани най-малко 25 лични срещу между Лайчак и Епстийн - в САЩ, но и в Братислава. Бившият словашки външен министър не бил знаел нищо за сексуални посегателства.

Контакт с бившия главен стратег на Тръмп

Освен това Епстийн е поддържал контакт със Стив Банън. Бившият главен стратег на американския президент Доналд Тръмп е виждал в Лайчак политическа инвестиция за своето крайнодясно движение в европейската му експанзия. Банън е смятал, че той ще стане президент на Словакия, но Лайчак е отказал да се кандидатира.

Вместо това той препоръчва като „инвестиция" Роберт Фицо - той щял да се включи с удоволствие в тази игра и бил добър. Тогава Фицо е в опозиция, припомня АРД, но днес отново е премиер. Крайнодесният Банън обаче никога не се бил срещал с крайнолевия словашки националист.