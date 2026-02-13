Свят

"Мръсна търговия с хора": Връзките на Епстийн с Източна Европа

Много от жертвите на сексуалния престъпник Джефри Епстийн са млади момичета от Чехия и Словакия

13 февруари 2026, 15:27
"Мръсна търговия с хора": Връзките на Епстийн с Източна Европа
Източник: БТА/АР

М ного от жертвите на сексуалния престъпник Джефри Епстийн са млади момичета от Чехия и Словакия. А връзките му са стигали чак до най-високото ниво на политическия елит в двете страни, съобщи Deutsche Welle.

Джефри Епстийн е бил очарован от Прага и особено от старото еврейско гробище в града - има много снимки, които го показват там. Сексуалният престъпник от САЩ обаче се е интересувал доста и от порно-сауните, както и от младите чехкини, разказва пред АРД журналистът Ян Новак, разследващ връзките с Чехия, произтичащи от документите по аферата „Епстийн".

„Това, което открих, е комуникацията на Джефри Епстийн с хора, които са му организирали жени от Чехия или Източна Европа за неговите партита", казва Новак. „В някои случаи става дума за жертви. Други са се включили доброволно срещу заплащане."

Чешката полиция се занимава с Епстийн

Епстийн е изпращал пари и самолетни билети, организирал е банкови сметки и американски визи. Срещу това чехкините е трябвало да представят свои предизвикателни снимки и да търсят и други жени, но не твърде стари, е изисквал той от тях. Отскоро чешката полиция се занимава със случая заради възможни малолетни жертви. Индикации за това има от години, но разследвания не е имало, информира германската обществена медия АРД.

Опозиционерът Матей Ондржей Хавел настоява правителството да вземе отношение - както това стана в Полша. „Искам да припомня, че сега е наложено официално мълчание. При това стана ясно, че американският сексуален престъпник може да е отвличал и момичета от Чехия".

Прага като междинна спирка за жертвите на Епстийн

В Прага довереникът на Епстийн Жан-Люк Брунел редовно е организирал кастинги, разказва още АРД. Чешката столица е служила като междинна спирка за жените от балтийските страни, от Русия и от Украйна, обяснява журналистът Новак. Епстийн е искал да си купи в Чехия и луксозен имот.

„Един служител му пише, че му е намерил имение на германско-чешката граница. Икономическото положение било катастрофално, но "П-факторът" получавал оценка девет от десет възможни. "П" в случая означава най-вероятно "порно" или "проституция", коментира Новак пред германската обществена медия.

Словашката опозиция настоява за яснота

В досиетата се появява и една чешка кралица на красотата, която обаче е отхвърлила предложението на Епстийн да отпътува за САЩ, тъй като заподозряла нещо нередно. Последната приятелка на Епстийн пък е от Беларус и е имала словашки паспорт. Тя принципно е трябвало да наследи голяма част от състоянието му - но то отиде за създаването на фонд за жертвите.

Една от дългогодишните приятелки на Епстийн е била от Словакия. Милиардерът е финансирал нейното пилотско образование и именно тя е карала т.нар. „Лолита-експрес" до неговия частен остров. Тя се смята за изчезнала вече от две години, като за нея се предполага, че е набирала малолетни словачки, информира АРД.

Словашката опозиционна партия „Прогресивна Словакия" внесе жалба срещу неизвестен извършител. „Анализирахме хиляди документи, стотици от които водят към възможни словашки жертви", казва пред АРД словашката опозиционна депутатка Беата Юрик. „Става дума за мръсна търговия с хора, мръсна търговия с деца."

Правителствен съветник подаде оставка

Заради връзките си с Епстийн съветникът на словашкото правителство Мирослав Лайчак трябваше да се оттегли от поста си. Дипломатът от кариерата е бил до известна степен близък с Епстийн, но винаги е изтъквал, че никога не е ставало дума за жени. Бившият председател на Общото събрание на ООН обаче се хвали в един огласен есемес, че Епстийн още не го познавал "в действие".

АРД посочва, че са доказани най-малко 25 лични срещу между Лайчак и Епстийн - в САЩ, но и в Братислава. Бившият словашки външен министър не бил знаел нищо за сексуални посегателства.

Контакт с бившия главен стратег на Тръмп

Освен това Епстийн е поддържал контакт със Стив Банън. Бившият главен стратег на американския президент Доналд Тръмп е виждал в Лайчак политическа инвестиция за своето крайнодясно движение в европейската му експанзия. Банън е смятал, че той ще стане президент на Словакия, но Лайчак е отказал да се кандидатира.

Вместо това той препоръчва като „инвестиция" Роберт Фицо - той щял да се включи с удоволствие в тази игра и бил добър. Тогава Фицо е в опозиция, припомня АРД, но днес отново е премиер. Крайнодесният Банън обаче никога не се бил срещал с крайнолевия словашки националист.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Джефри Епстийн Сексуален престъпник Трафик на хора Жертви Чехия Словакия Политически елит Малолетни жертви Разследване Лолита-експрес
Последвайте ни

По темата

Огън в Следствието във Враца: Изгоряха ли следите за случая „Околчица“? Прокуратурата с извънредно обяснение

Огън в Следствието във Враца: Изгоряха ли следите за случая „Околчица“? Прокуратурата с извънредно обяснение

Майка милионерка лиши сина си от наследство, след като изневерил на жена си

Майка милионерка лиши сина си от наследство, след като изневерил на жена си

МВР извърши проверка за съвместни обучения с НАКЗТ в Монтана, свързани със случая

МВР извърши проверка за съвместни обучения с НАКЗТ в Монтана, свързани със случая "Петрохан"

Любов без граници: Най-екстравагантните подаръци на звездите за Свети Валентин

Любов без граници: Най-екстравагантните подаръци на звездите за Свети Валентин

Кой има право на еднократна помощ до две минимални заплати

Кой има право на еднократна помощ до две минимални заплати

pariteni.bg
Време е за бонуси в Mercedes, но служителите няма да са доволни

Време е за бонуси в Mercedes, но служителите няма да са доволни

carmarket.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 1 ден
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 1 ден
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 1 ден
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Къде изчезнаха коргитата на Елизабет II?

Къде изчезнаха коргитата на Елизабет II?

Любопитно Преди 18 минути

След отнемането на титлите му и изгонването от „Кралската ложа“ заради скандала „Епстийн“, принц Андрю се мести в нова резиденция в Норфолк, вземайки със себе си коргитата на покойната Елизабет II, които остават под негова лична грижа

Тежка катастрофа с ТИР на АМ "Струма", има пострадал

Тежка катастрофа с ТИР на АМ "Струма", има пострадал

България Преди 20 минути

Тежкотоварното превозно средство се е движило в посока Дупница

“Екшън без граници” - това е обещанието на легендарния Виктор Ангелов за новия сезон на Hell’s Kitchen

“Екшън без граници” - това е обещанието на легендарния Виктор Ангелов за новия сезон на Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 36 минути

Шефът на шефовете е категоричен: “Това ще е най-великият сезон досега”

<p>Три нови изригвания на вулкана Семеру в &quot;Огнения пръстен&quot;</p>

Три нови изригвания на вулкана Семеру - изхвърлил пепел на височина 4,7 километра

Свят Преди 38 минути

Семеру е четвъртият по височина вулкан в Индонезия (3,6 км над морското равнище - бел. ТАСС) и най-високият на остров Ява

Криминалист: Случаят „Петрохан“ е тройно самоубийство в затворена група

Криминалист: Случаят „Петрохан“ е тройно самоубийство в затворена група

България Преди 52 минути

Криминалистът Апостол Славов отхвърля популярни версии от социалните мрежи за връзки с мексикански картели, дървена мафия или трафик на бежанци

Първото риалити за имоти в България „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive” гастролира в праймтайма на NOVA

Първото риалити за имоти в България „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive” гастролира в праймтайма на NOVA

Любопитно Преди 1 час

Пазарът ще определи победителите в предаването

ФБР дава двойна награда за информация за изчезването на майката на американска ТВ водеща

ФБР дава двойна награда за информация за изчезването на майката на американска ТВ водеща

Свят Преди 1 час

Агенцията предлага до 100 000 долара за информация, която да доведе до установяване на местонахождението ѝ или до ареста на отговорните лица

Трагичен пожар край Будапеща - три жертви и десетки ранени

Трагичен пожар край Будапеща - три жертви и десетки ранени

Свят Преди 1 час

На мястото са били изпратени повече от 40 парамедици и 18 линейки

=

Кремъл: Русия все още не е взела решение за участието си в Съвета за мир

Свят Преди 1 час

Русия е единствената страна в света, която е решила да задели един милиард долара за помощ за Палестина, каза Песков

<p>Вебер пожела успех на ГЕРБ и Бойко Борисов</p>

Вебер поздрави България за присъединяването към Еврозоната на среща с Желязков

България Преди 1 час

Председателят на ЕНП изрази подкрепа за ГЕРБ и проевропейските политики преди парламентарните избори

Евростат: България е трета по икономически растеж в еврозоната

Евростат: България е трета по икономически растеж в еврозоната

България Преди 1 час

Това сочат предварителните сезонно коригирани данни, публикувани на страницата на европейската статистическа агенция

Разкриха причината за смъртта на жена, открита във фризера на магазин

Разкриха причината за смъртта на жена, открита във фризера на магазин

Свят Преди 2 часа

Трагична развръзка в Маями: Лекарка и майка на две деца загина от хипотермия, след като сама влезе във фризер на магазин. Докато полицията изключва престъпление, семейството съди търговската верига за 50 млн. долара заради фатална небрежност

Свлачище край Рим затрупа жилищна сграда, има загинал

Свлачище край Рим затрупа жилищна сграда, има загинал

Свят Преди 2 часа

Двама са ранени

Ник Джонас разкри най-големия си страх от сватбата: Не е това, което си мислите

Ник Джонас разкри най-големия си страх от сватбата: Не е това, което си мислите

Любопитно Преди 2 часа

Ник Джонас призна, че единственият му страх на сватбата в Индия е бил... потенето под тежкия тюрбан. Докато той си спомня жегата, Приянка Чопра сложи край на спекулациите за развод: „Ако чакате бракът ни да се разпадне – това е ваш избор!“

Желязков и „Шварц Групе“ обсъдиха инвестиции в изкуствен интелект и киберсигурност

Желязков и „Шварц Групе“ обсъдиха инвестиции в изкуствен интелект и киберсигурност

България Преди 2 часа

Онлайн запознанства в България: Как AI променя търсенето на човешка близост и сигурността

Онлайн запознанства в България: Как AI променя търсенето на човешка близост и сигурността

Любопитно Преди 2 часа

В новия епизод на The Voice Cast, Михаела Славова от Rakuten Viber разгръща темата за това как се променят правилата на играта и защо, въпреки общата умора от екраните, платформите остават водещ мост към човешката близост

Всичко от днес

От мрежата

Защо виното е токсично за котките

dogsandcats.bg

12 съвета при груминга на вашия Голдън ретривър

dogsandcats.bg
1

Изграждат бази за борба с градушките в Плевенско

sinoptik.bg
1

Рядка птица се появи в Североизточна България

sinoptik.bg

Има ли бъдеще в онлайн dating-a?

Edna.bg

Ваня Щерева отиде в Лондон заради млад музикант, Галя от “Каризма” я изненада

Edna.bg

Нова награда за Игор Тиаго, пребори Виртц и Енцо Фернандес

Gong.bg

Бивша звезда на ЦСКА разкри за личен проблем: Беше влакче на ужасите

Gong.bg

Проверка на МВР: Полицията в Монтана и НАКЗТ са участвали в съвместно учение

Nova.bg

Сблъсъци в НС заради случая „Петрохан“: Прокуратурата изпрати материалите от разследването, партиите се обвиниха взаимно

Nova.bg