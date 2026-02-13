Ник Джонас разкри най-големия си страх от сватбата: Не е това, което си мислите

Н ик Джонас се е притеснявал само от едно нещо в сватбения си ден и то няма нищо общо със съпругата му Приянка Чопра Джонас, пише People.

По време на гостуването си в подкаста на Джей Шети „On Purpose“ на 4 февруари, 33-годишният певец и автор на песни участва в играта „Какво би казала съпругата ти?“. На въпроса: „За какво би казала Приянка, че Ник е бил най-нервен в деня на сватбата?“, той първоначално отговори „за нищо“, преди да се замисли за голямата жега по това време.

„Честно казано, не бях нервен за нищо в сватбения ден. Просто беше горещо“, призна Ник. „Притеснявах се, че ще се потя и че ще изглеждам безумно.“

Той продължи: „Но не, мисля, че когато тя се появи и слезе по стълбите, почувствах това завладяващо чувство на покой. Сякаш бях точно там, където трябваше да бъда.“

Приянка (43 г.) се съгласи с този отговор: „Той беше толкова уверен и владееше ситуацията, никога не съм го виждала нервен.“

Хронология на връзката им

През декември 2018 г. Ник и Приянка вдигнаха две сватби в Индия – една западна, християнска церемония и една индуистка, само няколко месеца след годежа си. За традиционната индуистка церемония, почитаща корените на Приянка, Ник носеше тюрбан и шервани, за които се пошегува пред Шети, че могат да станат „толкова горещи“.

Двойката посрещна първото си дете, 4-годишната дъщеря Малти, чрез сурогатна майка през януари 2022 г.

Реакция на слуховете

В скорошно интервю за Variety, публикувано на 11 февруари, Приянка реагира на непрестанните слухове, поставящи брака ѝ под въпрос.

„Заедно сме от осем години“, каза актрисата на въпрос за спекулациите. „Ако хората искат да продължават да чакат всичко да се разпадне, това е техен избор. Спрях да мисля за това.“

Приянка се върна и към спомена за бързата сватба с Ник – едва шест месеца след запознанството им: „Когато се омъжих за него, дори не знаех дали всичко това е истинско. Тази негова страна... мислех си, че е лудост или постановка. Но Ник притежава абсолютна искреност. Той ме вдъхновява всеки ден в професия, която изисква постоянно да се променяш и да слагаш маски. Той е постоянно искрен.“