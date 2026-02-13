Желязков и „Шварц Групе“ обсъдиха инвестиции в изкуствен интелект и киберсигурност

В ъзможностите за партньорства в изграждането на европейска информационна инфраструктура, както и развитието на проекти в сферата на изкуствения интелект и киберсигурността, бяха във фокуса на срещата на министър-председателя Росен Желязков с главния изпълнителен директор на Шварц Групе Герд Жарновски. Разговорът се проведе в рамките на визита на българския премиер в Мюнхен.

Лидери от цял свят се събират в Мюнхен за Конференцията по сигурността

По време на срещата Желязков представи политиките на правителството за подобряване на бизнес средата в България. Сред основните акценти бяха ефективните инвестиционни стимули, насърчаването на научноизследователската и развойна дейност, както и развитието на публично-частни партньорства.

Премиерът подчерта, че членството на България в еврозоната допълнително укрепва макроикономическата стабилност на страната и прави българските пазари по-привлекателни за дългосрочни и високотехнологични инвестиции.

По думите му това създава по-предвидима финансова среда и допълнителни гаранции за международните инвеститори.

Източник: Пресцентър на МС

В рамките на разговора Росен Желязков представи и възможностите на INSAIT – Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии, като подчерта неговия потенциал на световно ниво и перспективите за съвместни научноизследователски и приложни проекти.

„Независимо от политическите турбуленции, сътрудничеството с INSAIT трябва да се задълбочи, защото връзката между науката, бизнес потребностите и технологичния потенциал е най-важната платформа за устойчиво развитие“, заяви министър-председателят.

Акцент в разговора беше поставен и върху разширяване на сътрудничеството в областта на киберсигурността и изкуствения интелект, които могат да се развиват чрез по-тясно взаимодействие между държавата, научната общност и бизнеса.

Според Желязков именно този модел е ключов за превръщането на България в регионален технологичен хъб.