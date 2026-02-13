България

Желязков и „Шварц Групе“ обсъдиха инвестиции в изкуствен интелект и киберсигурност

13 февруари 2026, 13:37
Желязков и „Шварц Групе“ обсъдиха инвестиции в изкуствен интелект и киберсигурност
Източник: Пресцентър на МС

В ъзможностите за партньорства в изграждането на европейска информационна инфраструктура, както и развитието на проекти в сферата на изкуствения интелект и киберсигурността, бяха във фокуса на срещата на министър-председателя Росен Желязков с главния изпълнителен директор на Шварц Групе Герд Жарновски. Разговорът се проведе в рамките на визита на българския премиер в Мюнхен.

Лидери от цял свят се събират в Мюнхен за Конференцията по сигурността

По време на срещата Желязков представи политиките на правителството за подобряване на бизнес средата в България. Сред основните акценти бяха ефективните инвестиционни стимули, насърчаването на научноизследователската и развойна дейност, както и развитието на публично-частни партньорства.

Премиерът подчерта, че членството на България в еврозоната допълнително укрепва макроикономическата стабилност на страната и прави българските пазари по-привлекателни за дългосрочни и високотехнологични инвестиции.

По думите му това създава по-предвидима финансова среда и допълнителни гаранции за международните инвеститори.

Източник: Пресцентър на МС

В рамките на разговора Росен Желязков представи и възможностите на INSAIT – Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии, като подчерта неговия потенциал на световно ниво и перспективите за съвместни научноизследователски и приложни проекти.

„Независимо от политическите турбуленции, сътрудничеството с INSAIT трябва да се задълбочи, защото връзката между науката, бизнес потребностите и технологичния потенциал е най-важната платформа за устойчиво развитие“, заяви министър-председателят.

Акцент в разговора беше поставен и върху разширяване на сътрудничеството в областта на киберсигурността и изкуствения интелект, които могат да се развиват чрез по-тясно взаимодействие между държавата, научната общност и бизнеса.

Според Желязков именно този модел е ключов за превръщането на България в регионален технологичен хъб.

Източник: МС    
Желязков Шварц Групе
Последвайте ни
Прокуратурата изпрати материалите по случая „Петрохан“ на парламента

Прокуратурата изпрати материалите по случая „Петрохан“ на парламента

Майка милионерка лиши сина си от наследство, след като изневерил на жена си

Майка милионерка лиши сина си от наследство, след като изневерил на жена си

Евростат: България е трета по икономически растеж в еврозоната

Евростат: България е трета по икономически растеж в еврозоната

Ник Джонас разкри най-големия си страх от сватбата: Не е това, което си мислите

Ник Джонас разкри най-големия си страх от сватбата: Не е това, което си мислите

Кой има право на еднократна помощ до две минимални заплати

Кой има право на еднократна помощ до две минимални заплати

pariteni.bg
14 неща, които ще разберете едва, когато си вземете котка

14 неща, които ще разберете едва, когато си вземете котка

dogsandcats.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 1 ден
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 1 ден
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 1 ден
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Разкриха причината за смъртта на жена, открита във фризера на магазин

Разкриха причината за смъртта на жена, открита във фризера на магазин

Свят Преди 51 минути

Трагична развръзка в Маями: Лекарка и майка на две деца загина от хипотермия, след като сама влезе във фризер на магазин. Докато полицията изключва престъпление, семейството съди търговската верига за 50 млн. долара заради фатална небрежност

МВнР се обяви против провеждане на "Луковмарш" в София

МВнР се обяви против провеждане на "Луковмарш" в София

България Преди 1 час

От ведомството призовават отговорните институции за предприемане на всички законоустановени действия за неговото предотвратяване

Кремъл: Нов кръг от преговори за Украйна ще се проведе следващата седмица

Кремъл: Нов кръг от преговори за Украйна ще се проведе следващата седмица

Свят Преди 1 час

Предишните два, проведени в Абу Даби, не доведоха до пробив

Джаред Кушнер

Шпионски скандал в САЩ: Зетят на Тръмп изплува в таен запис за Иран, обвиняват шефката на разузнаването в прикриване

Свят Преди 1 час

Съдът пусна под парична гаранция от 5 000 евро бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов

Съдът пусна под парична гаранция от 5 000 евро бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов

България Преди 1 час

Той е подсъдим за участие в престъпна група за подкупи и длъжностни престъпления, заедно с трима други

,

Софи Адено ще стане втората французойка, летяла в Космоса

Любопитно Преди 2 часа

Стартът на космическия кораб "Дракон" се очаква да бъде даден днес от Кейп Канаверал, след като беше отложен с два дни заради лоши метеорологични условия

Ракът на дебелото черво: Защо засяга все по-млади хора и какво трябва да знаем

Ракът на дебелото черво: Защо засяга все по-млади хора и какво трябва да знаем

Свят Преди 2 часа

Последните данни показват, че един на всеки петима души, диагностицирани с рак на дебелото черво, вече е под 55 години

„Невидима мълния“: Украйна представи революционния лазер „Sunray“, който може безшумно да поразява руски дронове

„Невидима мълния“: Украйна представи революционния лазер „Sunray“, който може безшумно да поразява руски дронове

Свят Преди 2 часа

Волтова дъга порази двама работници в Пловдивско

Волтова дъга порази двама работници в Пловдивско

България Преди 2 часа

Шокиращо: Читалище в Пловдивско трябва да плати над 3500 евро такса смет

Шокиращо: Читалище в Пловдивско трябва да плати над 3500 евро такса смет

България Преди 2 часа

Сградата му е оценена на близо 188 000 евро

Мария Бакалова започна снимки на нов трилър в Северна Ирландия

Мария Бакалова започна снимки на нов трилър в Северна Ирландия

Любопитно Преди 2 часа

Мария Бакалова се изправя срещу маскиран Дядо Коледа в смразяващия трилър No Way Off. Снимките вече започнаха: вижте как родната звезда ще се бори за оцеляване в кървава коледна нощ, дирижирана от режисьора на „Имението Даунтън“

ПП публикува петиция с призив за международно разследване по случая „Петрохан“

ПП публикува петиция с призив за международно разследване по случая „Петрохан“

България Преди 2 часа

В документа се твърди, че трагедията е свързана с „операция за прикриване на истината“

Без обвинения за бащата, убил детето си заради Тръмп: Експерти сочат консервативния Тексас

Без обвинения за бащата, убил детето си заради Тръмп: Експерти сочат консервативния Тексас

Свят Преди 2 часа

Крис Харисън, който е бил под въздействието на алкохол (вино) и твърди, че неговият пистолет „Глок“ 9 мм е произвел случаен изстрел, убивайки 23-годишната му дъщеря Луси

<p>Ритуални одежди, огън и трупове в кръг: Кошмарът, който шокира света в края на XX век</p>

Орденът на Слънчевия храм: Култът, който доведе до масови самоубийства в Европа и Канада

Свят Преди 2 часа

В средата на 90-те години Европа и Канада са разтърсени от поредица от мистериозни пожари, ритуални сцени и десетки тела, открити в подредени кръгове, облечени в церемониални одежди

СДВР с акция срещу наркоразпространението: Иззеха дрога за хиляди евро

СДВР с акция срещу наркоразпространението: Иззеха дрога за хиляди евро

България Преди 2 часа

Открити са близо 4 килограма марихуана и около 1 килограм кокаин

Холивудската актриса, която вербуваше секс-робини: Шокиращата истина за култа NXIVM

Холивудската актриса, която вербуваше секс-робини: Шокиращата истина за култа NXIVM

Свят Преди 3 часа

Историята е пълна истории на култови организации, които започват с обещания за рай, а свършват с трагедии

Всичко от днес

От мрежата

8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

dogsandcats.bg

Няколко важни урока за любовта, които да научим от котките

dogsandcats.bg
1

Изграждат бази за борба с градушките в Плевенско

sinoptik.bg
1

Рядка птица се появи в Североизточна България

sinoptik.bg

Ваня Щерева отиде в Лондон заради млад музикант, Галя от “Каризма” я изненада

Edna.bg

Edna усмивка, която озарява сутрините: Гала отпразнува рождения си ден в ефир

Edna.bg

Спалети забърка скандал, целуна репортерка на живо в ефир

Gong.bg

Марио Матиканов завърши 49-и, Йохан Клаебо пише история

Gong.bg

Сблъсъци в НС заради случая „Петрохан“: Прокуратурата изпрати материалите от разследването, партиите се обвиниха взаимно

Nova.bg

Шефът на КПК Антон Славчев подаде оставка, депутатите я приеха

Nova.bg