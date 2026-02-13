Любов без граници: Най-екстравагантните подаръци на звездите за Свети Валентин

К огато става дума за Свети Валентин, някои знаменитости очевидно не признават граници – нито в бюджета, нито във въображението си.

В крайна сметка, защо да се ограничавате до букет рози, когато можете да поканите Кени Джи да изсвири серенада сред десетки вази с цветя в хола ви – точно както направи Кание Уест за тогавашната си съпруга Ким Кардашиян през 2019 г.? Или да организирате мистериозно пътуване, каквото са правили Джон Леджънд и Тарек Ел Муса за своите половинки.

Истината е, че идеалният подарък невинаги се ражда лесно – вероятно затова стандартната комбинация от шоколад и цветя просто не е достатъчна за някои звезди. От ослепителните жестове към Симон Байлс до провокативния подарък на Machine Gun Kelly, звездите доказват, че за тях любовта трябва да бъде отбелязана шумно, зрелищно и без компромиси.

Вижте в нашата ГАЛЕРИЯ кои известни личности са вложили не само пари, но понякога и буквално плът и кръв, за да превърнат Свети Валентин в грандиозно любовно изявление.