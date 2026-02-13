Разкриха причината за смъртта на жена, открита във фризера на магазин

П ричината за смъртта на майката на две деца, открита в индустриален фризер в Маями, вече е официално оповестена. Хелен Масиел Гарай Санчес бе намерена в търговския обект на 8-а улица в Маями, както бе съобщено по-рано.

В сряда, 11 февруари, службата на съдебния лекар в окръг Маями-Дейд определи като причина за смъртта хипотермия (преохлаждане), като употребата на етанол е посочена като допринасящ фактор. Токсикологичният доклад показва ниво на алкохол в кръвта от 0,112%, което е над законово допустимата граница за шофиране в САЩ.

Хипотермията настъпва, когато вътрешната температура на тялото падне под 35 градуса по Целзий. Ако не се лекува, тя води до отказ на сърдечната и дихателната система и смърт.

Хронология на инцидента

Властите съобщиха, че на 13 декември Санчес е влязла в магазина, без да пазарува нищо. Тя е преминала в зона, достъпна само за служители, и е останала във фризера през цялата нощ. Намерена е в 8:00 ч. сутринта на следващия ден от служител на магазина.

Полицията разполага със записи от охранителните камери, които потвърждават, че в случая няма извършено престъпление. „Тя е влязла във фризера по собствено желание“, съобщи говорител на полицията, като добави, че психическо заболяване е изключено като фактор.

Съдебно дело за 50 милиона долара

През януари семейството на Санчес заведе иск за „неправомерна смърт“ срещу Dollar Tree и управителя на магазина за сумата от 50 милиона долара. Те твърдят, че веригата е проявила небрежност, като не е предотвратила достъпа на външни лица до фризера. Освен това близките твърдят, че управителят е бил уведомен, че жената е изчезнала и не е напускала магазина, но не е предприел адекватни действия, за да я открие.

Коя е Хелен Санчес?

Санчес, която е родом от Никарагуа, е била лекар-анестезиолог, специализиращ в вродени сърдечни заболявания. Близките ѝ я описват като човек, посветил живота си на медицината и спасяването на деца. Двете ѝ деца, които са останали в Никарагуа, са били „центърът на нейния свят“. В момента семейството събира средства чрез GoFundMe за репатриране на тялото и погребение в родината ѝ.

От Dollar Tree излязоха с официално изявление, че сътрудничат на властите, но отказаха коментар по активното съдебно дело.