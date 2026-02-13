Свят

Разкриха причината за смъртта на жена, открита във фризера на магазин

Трагична развръзка в Маями: Лекарка и майка на две деца загина от хипотермия, след като сама влезе във фризер на магазин. Докато полицията изключва престъпление, семейството съди търговската верига за 50 млн. долара заради фатална небрежност

13 февруари 2026, 13:59
Разкриха причината за смъртта на жена, открита във фризера на магазин
Източник: iStock

П ричината за смъртта на майката на две деца, открита в индустриален фризер в Маями, вече е официално оповестена. Хелен Масиел Гарай Санчес бе намерена в търговския обект на 8-а улица в Маями, както бе съобщено по-рано.

В сряда, 11 февруари, службата на съдебния лекар в окръг Маями-Дейд определи като причина за смъртта хипотермия (преохлаждане), като употребата на етанол е посочена като допринасящ фактор. Токсикологичният доклад показва ниво на алкохол в кръвта от 0,112%, което е над законово допустимата граница за шофиране в САЩ.

Хипотермията настъпва, когато вътрешната температура на тялото падне под 35 градуса по Целзий. Ако не се лекува, тя води до отказ на сърдечната и дихателната система и смърт.

Хронология на инцидента

Властите съобщиха, че на 13 декември Санчес е влязла в магазина, без да пазарува нищо. Тя е преминала в зона, достъпна само за служители, и е останала във фризера през цялата нощ. Намерена е в 8:00 ч. сутринта на следващия ден от служител на магазина.

Полицията разполага със записи от охранителните камери, които потвърждават, че в случая няма извършено престъпление. „Тя е влязла във фризера по собствено желание“, съобщи говорител на полицията, като добави, че психическо заболяване е изключено като фактор.

Съдебно дело за 50 милиона долара

През януари семейството на Санчес заведе иск за „неправомерна смърт“ срещу Dollar Tree и управителя на магазина за сумата от 50 милиона долара. Те твърдят, че веригата е проявила небрежност, като не е предотвратила достъпа на външни лица до фризера. Освен това близките твърдят, че управителят е бил уведомен, че жената е изчезнала и не е напускала магазина, но не е предприел адекватни действия, за да я открие.

Коя е Хелен Санчес?

Санчес, която е родом от Никарагуа, е била лекар-анестезиолог, специализиращ в вродени сърдечни заболявания. Близките ѝ я описват като човек, посветил живота си на медицината и спасяването на деца. Двете ѝ деца, които са останали в Никарагуа, са били „центърът на нейния свят“. В момента семейството събира средства чрез GoFundMe за репатриране на тялото и погребение в родината ѝ.

От Dollar Tree излязоха с официално изявление, че сътрудничат на властите, но отказаха коментар по активното съдебно дело.

Източник: People    
Смърт във фризер Хелен Масиел Гарай Санчес Хипотермия Употреба на етанол Маями Dollar Tree Съдебно дело Неправомерна смърт Лекар-анестезиолог Репатриране на тяло
Последвайте ни
Прокуратурата изпрати материалите по случая „Петрохан“ на парламента

Прокуратурата изпрати материалите по случая „Петрохан“ на парламента

Майка милионерка лиши сина си от наследство, след като изневерил на жена си

Майка милионерка лиши сина си от наследство, след като изневерил на жена си

Евростат: България е трета по икономически растеж в еврозоната

Евростат: България е трета по икономически растеж в еврозоната

Ник Джонас разкри най-големия си страх от сватбата: Не е това, което си мислите

Ник Джонас разкри най-големия си страх от сватбата: Не е това, което си мислите

Кой има право на еднократна помощ до две минимални заплати

Кой има право на еднократна помощ до две минимални заплати

pariteni.bg
9 подобрения за здравето на котката, които да направите тази година

9 подобрения за здравето на котката, които да направите тази година

dogsandcats.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 1 ден
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 1 ден
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 1 ден
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Вебер пожела успех на ГЕРБ и Бойко Борисов</p>

Вебер поздрави България за присъединяването към Еврозоната на среща с Желязков

България Преди 3 минути

Председателят на ЕНП изрази подкрепа за ГЕРБ и проевропейските политики преди парламентарните избори

Свлачище край Рим затрупа жилищна сграда, има загинал

Свлачище край Рим затрупа жилищна сграда, има загинал

Свят Преди 54 минути

Двама са ранени

МВнР се обяви против провеждане на "Луковмарш" в София

МВнР се обяви против провеждане на "Луковмарш" в София

България Преди 1 час

От ведомството призовават отговорните институции за предприемане на всички законоустановени действия за неговото предотвратяване

Ким Чен Ун подготвя 13-годишната си дъщеря за наследник на властта

Ким Чен Ун подготвя 13-годишната си дъщеря за наследник на властта

Любопитно Преди 1 час

Ким Джу Е през последните месеци все по-често се появява публично редом до баща си

Кремъл: Нов кръг от преговори за Украйна ще се проведе следващата седмица

Кремъл: Нов кръг от преговори за Украйна ще се проведе следващата седмица

Свят Преди 1 час

Предишните два, проведени в Абу Даби, не доведоха до пробив

Джаред Кушнер

Шпионски скандал в САЩ: Зетят на Тръмп изплува в таен запис за Иран, обвиняват шефката на разузнаването в прикриване

Свят Преди 1 час

Съдът пусна под парична гаранция от 5 000 евро бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов

Съдът пусна под парична гаранция от 5 000 евро бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов

България Преди 1 час

Той е подсъдим за участие в престъпна група за подкупи и длъжностни престъпления, заедно с трима други

,

Софи Адено ще стане втората французойка, летяла в Космоса

Любопитно Преди 2 часа

Стартът на космическия кораб "Дракон" се очаква да бъде даден днес от Кейп Канаверал, след като беше отложен с два дни заради лоши метеорологични условия

Ракът на дебелото черво: Защо засяга все по-млади хора и какво трябва да знаем

Ракът на дебелото черво: Защо засяга все по-млади хора и какво трябва да знаем

Свят Преди 2 часа

Последните данни показват, че един на всеки петима души, диагностицирани с рак на дебелото черво, вече е под 55 години

„Невидима мълния“: Украйна представи революционния лазер „Sunray“, който може безшумно да поразява руски дронове

„Невидима мълния“: Украйна представи революционния лазер „Sunray“, който може безшумно да поразява руски дронове

Свят Преди 2 часа

Волтова дъга порази двама работници в Пловдивско

Волтова дъга порази двама работници в Пловдивско

България Преди 2 часа

Шокиращо: Читалище в Пловдивско трябва да плати над 3500 евро такса смет

Шокиращо: Читалище в Пловдивско трябва да плати над 3500 евро такса смет

България Преди 2 часа

Сградата му е оценена на близо 188 000 евро

Мария Бакалова започна снимки на нов трилър в Северна Ирландия

Мария Бакалова започна снимки на нов трилър в Северна Ирландия

Любопитно Преди 2 часа

Мария Бакалова се изправя срещу маскиран Дядо Коледа в смразяващия трилър No Way Off. Снимките вече започнаха: вижте как родната звезда ще се бори за оцеляване в кървава коледна нощ, дирижирана от режисьора на „Имението Даунтън“

ПП публикува петиция с призив за международно разследване по случая „Петрохан“

ПП публикува петиция с призив за международно разследване по случая „Петрохан“

България Преди 2 часа

В документа се твърди, че трагедията е свързана с „операция за прикриване на истината“

Без обвинения за бащата, убил детето си заради Тръмп: Експерти сочат консервативния Тексас

Без обвинения за бащата, убил детето си заради Тръмп: Експерти сочат консервативния Тексас

Свят Преди 2 часа

Крис Харисън, който е бил под въздействието на алкохол (вино) и твърди, че неговият пистолет „Глок“ 9 мм е произвел случаен изстрел, убивайки 23-годишната му дъщеря Луси

<p>Ритуални одежди, огън и трупове в кръг: Кошмарът, който шокира света в края на XX век</p>

Орденът на Слънчевия храм: Култът, който доведе до масови самоубийства в Европа и Канада

Свят Преди 2 часа

В средата на 90-те години Европа и Канада са разтърсени от поредица от мистериозни пожари, ритуални сцени и десетки тела, открити в подредени кръгове, облечени в церемониални одежди

Всичко от днес

От мрежата

8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

dogsandcats.bg

Няколко важни урока за любовта, които да научим от котките

dogsandcats.bg
1

Изграждат бази за борба с градушките в Плевенско

sinoptik.bg
1

Рядка птица се появи в Североизточна България

sinoptik.bg

Ваня Щерева отиде в Лондон заради млад музикант, Галя от “Каризма” я изненада

Edna.bg

Edna усмивка, която озарява сутрините: Гала отпразнува рождения си ден в ефир

Edna.bg

Спалети забърка скандал, целуна репортерка на живо в ефир

Gong.bg

Марио Матиканов завърши 49-и, Йохан Клаебо пише история

Gong.bg

Сблъсъци в НС заради случая „Петрохан“: Прокуратурата изпрати материалите от разследването, партиите се обвиниха взаимно

Nova.bg

Шефът на КПК Антон Славчев подаде оставка, депутатите я приеха

Nova.bg