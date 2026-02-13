"Те искат да се отърват от мен": Зеленски - идеята за избори в Украйна идва от руснаците

И деята за избори в Украйна идва от руснаците, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за сп. "Атлантик", предаде агенция Укринформ.

Зеленски посочи, че не е против произвеждането на референдум за мирно споразумение заедно с президентски избори, защото това ще увеличи избирателната активност и ще направи по-трудно за Русия да оспори резултатите.

По думите му обаче това трябва да бъде едно приемливо споразумение.

Ukraine will not hold elections until a ceasefire is in place, Zelenskyy sayshttps://t.co/DU2kPYhQPJ — SRAD (@Stephen40247588) February 13, 2026

"Не смятам, че трябва да поставяме една лоша сделка на референдум", каза Зеленски.

Той също така отбеляза, че самата идея за произвеждане на избори във военно време идва от руснаците. "Те искат да се отърват от мен", добави Зеленски.

По думите му, Украйна е готова както за произвеждането на избори, така и на референдум.

Зеленски обяви, че е готов да се оттегли при спиране на огъня

"Не се страхуваме от нищо. Дали сме готови за избори? Готови сме. Дали сме готови за референдум? Готови сме", каза Зеленски.

Както съобщи по-рано Укринформ, украинският президент заяви, че за произвеждането на референдум и избори е необходимо прекратяване на огъня.