Вебер поздрави България за присъединяването към Еврозоната на среща с Желязков

Председателят на ЕНП изрази подкрепа за ГЕРБ и проевропейските политики преди парламентарните избори

13 февруари 2026, 14:47
П редседателят на Европейската народна партия Манфред Вебер е поздравил България за успешното присъединяване към Еврозоната и въвеждането на единната европейска валута по време на среща с министър-председателя в оставка Росен Желязков. Това съобщиха от ГЕРБ чрез официалната си страница във Facebook.

Срещата между Желязков и Вебер се е състояла в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността. По време на разговора двамата са се обединили около очакването, че на предстоящите парламентарни избори българските избиратели отново ще подкрепят проевропейското развитие на страната.

Вебер: Разчитам на подкрепата на Бойко Борисов

Според публикуваната информация Вебер е пожелал успех на ГЕРБ и на лидера на партията Бойко Борисов на предстоящия вот. Той е подчертал също, че Европейската народна партия ще продължи да подкрепя проевропейските политики на ГЕРБ.

Информацията за срещата и направените изявления е публикувана на официалната Facebook страница на ГЕРБ.

