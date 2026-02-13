Любопитно

Първото риалити за имоти в България „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive” гастролира в праймтайма на NOVA

Пазарът ще определи победителите в предаването

13 февруари 2026, 15:09
Първото риалити за имоти в България „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive” гастролира в праймтайма на NOVA
Източник: NOVA

П ървият брокерски риалити формат – „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive” - започва на 28 февруари в 20:00 ч. Две семейства и двама брокери се впускат в битка за победата, а кой е победителят, решава пазарът.

Двата отбора имат задачата да купят стар апартамент, да го ремонтират из основи и да го продадат на по-висока цена от съперниците си. Находчивост, сръчност, мускули, креативност и визия ще бъдат нужни на семейните двойки, за да превърнат старите занемарени жилища в атрактивни имоти. Опитните брокери Евелин Апостолов и Ралица Ценова имат тежката задача да продадат готовите апартаменти на цена, която да им гарантира победата.

Пълното преобразяване на жилищата е основна задача на отборите, но успехът им зависи изцяло от пазарната цена на имотите, която ще формира и тяхната награда.

Иван и Андрей са продуценти и водещи на брокерското шоу, а ментор на отборите е майстор Владимир Караджов, който надзирава изпълнението на задачите, дава точни съвети и мотивира участниците в моментите на напрежение. Жури в състав интериорният дизайнер Алекс Ковачев и имотният предприемач Мартин Сребров пък ще оценява свършената работа на всеки етап, помагайки на отборите да разберат дали се движат в правилна посока, но и да печелят бонус награди.

Преди да започне същинската надпревара – разбиването на стени и създаването на нов семеен уют – в първия епизод зрителите на NOVA ще се запознаят с отборите и ще проследят процеса по закупуване на апартаментите за ремонт, а едно семейство ще получи ключово предимство, побеждавайки в първата строителна битка.

„Борба до ключ: Home2U срещу INclusive” започва на 28 февруари от 20:00 ч. по NOVA.

Източник: NOVA    
Брокерски риалити формат Борба до ключ Ремонт на жилища Продажба на имоти Пазарна цена Интериорен дизайн Отбори Брокери Строителство NOVA
Последвайте ни
Огън в Следствието във Враца: Изгоряха ли следите за случая „Околчица“? Прокуратурата с извънредно обяснение

Огън в Следствието във Враца: Изгоряха ли следите за случая „Околчица“? Прокуратурата с извънредно обяснение

Майка милионерка лиши сина си от наследство, след като изневерил на жена си

Майка милионерка лиши сина си от наследство, след като изневерил на жена си

МВР извърши проверка за съвместни обучения с НАКЗТ в Монтана, свързани със случая

МВР извърши проверка за съвместни обучения с НАКЗТ в Монтана, свързани със случая "Петрохан"

Любов без граници: Най-екстравагантните подаръци на звездите за Свети Валентин

Любов без граници: Най-екстравагантните подаръци на звездите за Свети Валентин

Кой има право на еднократна помощ до две минимални заплати

Кой има право на еднократна помощ до две минимални заплати

pariteni.bg
10-те най-скъпи породи кучета в света

10-те най-скъпи породи кучета в света

dogsandcats.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 1 ден
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 1 ден
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 1 ден
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Дипломация на високо ниво: Илияна Йотова в центъра на световни разговори в Германия

Дипломация на високо ниво: Илияна Йотова в центъра на световни разговори в Германия

България Преди 9 минути

Тя ще се срещне с председателя на Антонио Коща и с Николай Младенов

Къде изчезнаха коргитата на Елизабет II?

Къде изчезнаха коргитата на Елизабет II?

Любопитно Преди 17 минути

След отнемането на титлите му и изгонването от „Кралската ложа“ заради скандала „Епстийн“, принц Андрю се мести в нова резиденция в Норфолк, вземайки със себе си коргитата на покойната Елизабет II, които остават под негова лична грижа

„Чия е Гренландия“ в „Темата на NOVA”

„Чия е Гренландия“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 35 минути

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

“Екшън без граници” - това е обещанието на легендарния Виктор Ангелов за новия сезон на Hell’s Kitchen

“Екшън без граници” - това е обещанието на легендарния Виктор Ангелов за новия сезон на Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 35 минути

Шефът на шефовете е категоричен: “Това ще е най-великият сезон досега”

<p>Три нови изригвания на вулкана Семеру в &quot;Огнения пръстен&quot;</p>

Три нови изригвания на вулкана Семеру - изхвърлил пепел на височина 4,7 километра

Свят Преди 37 минути

Семеру е четвъртият по височина вулкан в Индонезия (3,6 км над морското равнище - бел. ТАСС) и най-високият на остров Ява

"Мръсна търговия с хора": Връзките на Епстийн с Източна Европа

"Мръсна търговия с хора": Връзките на Епстийн с Източна Европа

Свят Преди 47 минути

Много от жертвите на сексуалния престъпник Джефри Епстийн са млади момичета от Чехия и Словакия

Криминалист: Случаят „Петрохан“ е тройно самоубийство в затворена група

Криминалист: Случаят „Петрохан“ е тройно самоубийство в затворена група

България Преди 51 минути

Криминалистът Апостол Славов отхвърля популярни версии от социалните мрежи за връзки с мексикански картели, дървена мафия или трафик на бежанци

<p>Зеленски - идеята за избори в Украйна идва от руснаците</p>

"Те искат да се отърват от мен": Зеленски - идеята за избори в Украйна идва от руснаците

Свят Преди 53 минути

По думите му, Украйна е готова както за произвеждането на избори, така и на референдум

ФБР дава двойна награда за информация за изчезването на майката на американска ТВ водеща

ФБР дава двойна награда за информация за изчезването на майката на американска ТВ водеща

Свят Преди 1 час

Агенцията предлага до 100 000 долара за информация, която да доведе до установяване на местонахождението ѝ или до ареста на отговорните лица

=

Кремъл: Русия все още не е взела решение за участието си в Съвета за мир

Свят Преди 1 час

Русия е единствената страна в света, която е решила да задели един милиард долара за помощ за Палестина, каза Песков

<p>Вебер пожела успех на ГЕРБ и Бойко Борисов</p>

Вебер поздрави България за присъединяването към Еврозоната на среща с Желязков

България Преди 1 час

Председателят на ЕНП изрази подкрепа за ГЕРБ и проевропейските политики преди парламентарните избори

Евростат: България е трета по икономически растеж в еврозоната

Евростат: България е трета по икономически растеж в еврозоната

България Преди 1 час

Това сочат предварителните сезонно коригирани данни, публикувани на страницата на европейската статистическа агенция

Разкриха причината за смъртта на жена, открита във фризера на магазин

Разкриха причината за смъртта на жена, открита във фризера на магазин

Свят Преди 2 часа

Трагична развръзка в Маями: Лекарка и майка на две деца загина от хипотермия, след като сама влезе във фризер на магазин. Докато полицията изключва престъпление, семейството съди търговската верига за 50 млн. долара заради фатална небрежност

Свлачище край Рим затрупа жилищна сграда, има загинал

Свлачище край Рим затрупа жилищна сграда, има загинал

Свят Преди 2 часа

Двама са ранени

Ник Джонас разкри най-големия си страх от сватбата: Не е това, което си мислите

Ник Джонас разкри най-големия си страх от сватбата: Не е това, което си мислите

Любопитно Преди 2 часа

Ник Джонас призна, че единственият му страх на сватбата в Индия е бил... потенето под тежкия тюрбан. Докато той си спомня жегата, Приянка Чопра сложи край на спекулациите за развод: „Ако чакате бракът ни да се разпадне – това е ваш избор!“

Желязков и „Шварц Групе“ обсъдиха инвестиции в изкуствен интелект и киберсигурност

Желязков и „Шварц Групе“ обсъдиха инвестиции в изкуствен интелект и киберсигурност

България Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Защо виното е токсично за котките

dogsandcats.bg

12 съвета при груминга на вашия Голдън ретривър

dogsandcats.bg
1

Изграждат бази за борба с градушките в Плевенско

sinoptik.bg
1

Рядка птица се появи в Североизточна България

sinoptik.bg

Има ли бъдеще в онлайн dating-a?

Edna.bg

Ваня Щерева отиде в Лондон заради млад музикант, Галя от “Каризма” я изненада

Edna.bg

Нова награда за Игор Тиаго, пребори Виртц и Енцо Фернандес

Gong.bg

Бивша звезда на ЦСКА разкри за личен проблем: Беше влакче на ужасите

Gong.bg

Проверка на МВР: Полицията в Монтана и НАКЗТ са участвали в съвместно учение

Nova.bg

Сблъсъци в НС заради случая „Петрохан“: Прокуратурата изпрати материалите от разследването, партиите се обвиниха взаимно

Nova.bg