Нови правила за собствениците на кучета и котки

З а всички кучета и котки ще се изисква поставяне на микрочип и регистрация в оперативно съвместими национални бази данни въз основа на вече функциониращи национални системи. Това предвиждат нови правила относно благосъстоянието и проследимостта на кучетата и котките, приет от Европейския съюз (ЕС). Новият регламент трябва да бъде официално приет от Съвета и Европейския парламент, съобщи Pariteni.bg.

Той ще бъде публикуван в Официален вестник през 2026 г. и ще влезе в сила около лятото на 2026 г. Ще започне да се прилага две години по-късно (около средата на 2028 г.), освен в случаи на специални разпоредби, за които се прилагат преходни периоди., съобщават от Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

В първия етап това ще се прилага за всяко куче или котка, пуснати на пазара. След преходен период всеки собственик на домашен любимец, който притежава куче или котка, които не са били микрочипирани или регистрирани, също ще бъде задължен да направи това (вероятно ще започне да се прилага от средата на 2041 г.). По този начин ще бъдат обхванати всички лица от веригата, тъй като незаконните търговци често се представят за собственици на домашни любимци.

След като новите правила влязат в сила, държавите членки ще бъдат отговорни за осигуряването на тяхното прилагане и за наличието на ефективни санкции за тези, които ги нарушават.

Ще бъде създадена система за проверка, за да се даде възможност на потенциалните купувачи да проверяват дали онлайн рекламите не са измамни. При онлайн рекламата потребителите ще могат да разчитат на система на ЕС за проверка, която ще им позволи да се уверят, че рекламираното куче или котка е правилно идентифицирано и регистрирано, и действително рекламирано от собственика му, а не от измамник.

След като тази система на ЕС за проверка бъде въведена (5 години след влизането в сила на новия регламент), всяка онлайн реклама ще бъде обхваната от това изискване, включително рекламата в социалните медии. Това означава, че всяко лице, което рекламира куче или котка онлайн за продажба или дарение, ще трябва да премине през системата на ЕС за проверка, така че потребителите да могат да получат необходимата увереност. След преходен период държавите членки ще инспектират и одобряват по-големите развъдници и ще публикуват списъци на одобрените развъдници.

Високите цени и постоянно нарастващото търсене на домашни любимци са стимули за нелоялни стопани, в комбинация с леките наказания и лесното снабдяване на евтини животни за продажба на вътрешния пазар и в чужбина, водят до проблеми в благосъстоянието, включително здравето на засегнатите кучета и котки. Това причинява не само сериозно страдание и дистрес на животните, но и икономическа тежест за хората, които купуват животни със здравословни или поведенчески проблеми. Не липсват случаи при които документите са подправени и фалшифицирани, включително фалшива информация за ваксинационния статус на животните за сериозни заболявания като бяс.

Според данни на Евробарометър (2023), гражданите на ЕС притежават над 70 милиона кучета и над 80 милиона котки. Очакваната стойност на продажбите на котки и кучета е 1.3 милиарда евро годишно. Що се отнася до домашните любимци като цяло, около 44% от всички домакинства в ЕС имат домашен любимец, а над 90% са кучета или котки.

Предложеният нов регламент се отнася и до развъдчиците и продавачите на кучета и котки (включително магазини за домашни любимци), приюти, приемни домове и събирателни центрове.

Всяко лице (физическо или юридическо), което пуска кучета или котки на пазара, ще бъде обхванато от някои от правилата, а именно задълженията за идентификация и регистрация, предупреждението за отговорна собственост, както и използването на системата на ЕС за проверка за онлайн реклама. Гледачите на домашни любимци и хотелите за домашни любимци не са обхванати от нито едно от новите правила, тъй като те не се явяват развъдчици, продавачи, приюти или приемни домове, нито собственици на домашните любимци.

Фермерите, отглеждащи бездомни котки в селските райони с цел хващане на гризачи, които не се занимават с развъждане, продажба или подслон на кучета или котки, нито пускат тези котки на пазара, не са обхванати от нито едно от новите правила (по-конкретно не е необходимо да идентифицират и регистрират посочените котки). Безстопанствените кучета и котки не са обхванати от новите правила, докато са скитащи (спират да се считат за бездомни, когато имат осигурен подслон или приемен дом или физическо или юридическо лице ги осинови).

Предвид това, че някои приемни семейства приютяват бездомни или изоставени кучета и котки от името на неправителствени организации с цел продажба или дарения, регламентът предвижда максимален брой кучета и котки, които могат да бъдат отглеждани от едно приемно семейство.

Собствениците на домашни любимци ще бъдат обхванати от задължението да идентифицират и регистрират кучетата и котките след дълги преходни периоди. В целия ЕС ще се прилагат единни стандарти за хуманно отношение, когато става въпрос за развъждане, настаняване и грижи за кучета и котки, настанявани в специализирани обекти за живеене. Например развъдчиците, продавачите и приютите ще трябва да осигурят достъп на открито за кучета и няма да могат да държат кучета и котки в контейнери/клетки. Правилата за минимално допустимото пространство са строго определени и се отнасят за развъдчиците и продавачите. Правилата, свързани със здравето на животните, настанявани в обекти за живеене вероятно ще започнат да се прилагат от средата на 2029 г.

Лицата, които се грижат за животните в обектите за развъждане, продажба или подслон, ще трябва да притежават необходимата компетентност, за да полагат грижи за кучета и котки. Най-малко един служител от всеки обект ще трябва да премине специализирано обучение, одобрено от компетентните органи (вероятно ще започнат да се прилагат от средата на 2033 г.).