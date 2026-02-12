Любопитно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Вижте какво се е случило на този ден в историята

12 февруари 2026, 06:35
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Древни гръцки моменти с лика на Александър Македонски (Александър Велики)   
Източник: iStock/GettyImages

Н а 12 февруари 2019 г. официално беше затворена една от най-дългите и сложни дипломатически глави в съвременната история на Балканите. С влизането в сила на Преспанския договор, Република Македония официално промени името си на Република Северна Македония.

Това не беше просто административна корекция, а геополитическо земетресение, което пренареди шахматната дъска в Югоизточна Европа.

Историческият компромис в Преспа

Пътят към тази промяна бе шепрокаран край бреговете на Преспанското езеро през юни 2018 г., където премиерите Зоран Заев и Алексис Ципрас подписаха споразумението, заложило основите на помирението.

За Атина името „Македония“ беше символ на изключително елинско историческо наследство и повод за териториални опасения. За Скопие промяната беше „горчивото хапче“, което трябваше да бъде преглътнато в името на европейското бъдеще.

Ключовите стълбове на промяната:

  • Ерго омнес (Erga omnes): Новото име се прилага както в международните отношения, така и за вътрешна употреба.
  • Идентичност и език: Гърция призна съществуването на „македонски език“ (с пояснението, че принадлежи към групата на южнославянските езици) и „македонско гражданство“ (граждани на Република Северна Македония).
  • Край на антиквизацията: Скопие се съгласи да преразгледа статута на паметниците и публичните пространства, свързани с античната история на Гърция.

Цената на „Зелената светлина“ за НАТО и ЕС

Основният двигател на Преспанския договор беше желанието на Скопие да премахне гръцкото вето за членство в международните структури. Резултатите не закъсняха:

НАТО: Само година по-късно, през 2020 г., Северна Македония стана 30-ият член на Алианса.
Европейски съюз: Пътят към Брюксел беше формално разчистен от Гърция, но по-късно страната се сблъска с нови предизвикателства, този път свързани с историческите спорове с България.

Политическо оцеляване и обществено разделение

Процесът по промяна на името беше съпроводен от огромно напрежение и в двете страни. В Скопие опозицията в лицето на ВМРО-ДПМНЕ определи договора като „национално предателство“. В Атина правителството на Ципрас се сблъска с масови протести и обвинения, че е „продало историята“.

Въпреки референдума в Македония, който не успя да събере необходимата активност, но показа мнозинство „за“, парламентът в Скопие успя да прокара конституционните промени с крехко мнозинство, често обвинявано в политическо инженерство.

  • Екзекуцията на Лейди Джейн

На този ден през1554 г. е екзекутирана лейди Джейн Грей, която е кралица на Англия от 10 до 19 юли 1553 г. Тя е съпруга на лорд Гилдфорд Дъдли и правнучка на Хенри VII.

Лейди Джейн наследява трона по силата на завещанието на крал Едуард VI, което е в разрез със законите на Англия по онова време – според тях, право върху трона има Мери, дъщерята на Хенри VIII.

Властите отхвърлят обявяването на Джейн за кралица и накрая тя бива екзекутирана на 12 февруари 1554 г. Остава известна като „кралица за девет дни“ – от обявяването ѝ за такава на 10 юли 1553 г. до 19 юли, когато бива свалена. Погребват лейди Джейн Грей в параклиса „Св. Петър“ заедно с двете бивши съпруги на Хенри – Ан Болейн и Катрин Хауърд.

Баща ѝ, херцогът на Съфолк, е екзекутиран на 24 февруари 1554 г. Майка ѝ, херцогинята на Съфолк, възстановява приятелството си с кралица Мери и се жени за Ейдриън Стокс.

  • Процесът срещу Слободан Милошевич

На 12 февруари 2002 г. започва процесът срещу Милошевич. Той се разглежда на два етапа. Първият е по делото Косово, което продължава от 12 февруари до 11 септември 2002 г. На него се явяват 124 свидетели. Делото е прекъсвано няколко пъти поради влошаване на здравословното състояние на Милошевич. Вторият етап на процеса включва делото Босна и Хърватия, на което са призовани 171 свидетели.

Слободан Милошевич умира внезапно в затвора на 11 март 2006 г. Към този момент събирането на доказателства е до голяма степен завършено и присъдата се очаква през 2006 г. Главният прокурор на трибунала за военни престъпления Карла дел Понте казва, че ако процесът беше приключил, Милошевич щеше да бъде осъден. Представени са достатъчно доказателства. Тя съжалява за смъртта на Милошевич, „също и за жертвите, хилядите жертви, които чакаха справедливост“.

След смъртта на Милошевич производството е прекратено след четири години и половина без окончателен доклад. Като част от присъдата срещу Радован Караджич, Международният наказателен съд установява през 2016 г., че отговорността на Милошевич за обвиненията, свързани с войната в Босна, не може да бъде доказана. Това е неправилно интерпретирано от различни медии като последваща „оправдателна присъда“.

Още събития на 12 февруари:

  • 1962 г – Изстрелян е съветският космически апарат Венера 1 – първият апарат, достигнал до друга планета – Венера
  • 1997 г – Президентът Петър Стоянов назначава служебно правителство с министър-председател Стефан Софиянски.

Родени:

  • 1809 г. – роден е американският президент Ейбрахам Линкълн
  • 1809 г. – роден е британският биолог Чарлз Дарвин
  • 1854 г. – роден е българският министър-председател Стефан Стамболов

Починали:

  • 1804 г. – умира немският философ Иманюел Кант

По темата

преспански договор Северна Македония Балкани гръцко македонски отношения лейди Джейн Грей екзекуция Слободан Милошевич военни престъпления Ейбрахам Линкълн Чарлз Дарвин
Последвайте ни
Мистерията

Мистерията "Петрохан": Нови данни от разследването и ключови въпроси без отговор

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Президентът Йотова връчва мандата за служебен кабинет на Андрей Гюров

Президентът Йотова връчва мандата за служебен кабинет на Андрей Гюров

Спомняте ли си какво сънувахте снощи? Може да се сбъдне

Спомняте ли си какво сънувахте снощи? Може да се сбъдне

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Надпреварата при твърдотелните батерии се ускорява

Надпреварата при твърдотелните батерии се ускорява

carmarket.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 4 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 4 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 4 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Зеленски иска дата за присъединяване на Украйна към ЕС

Зеленски иска дата за присъединяване на Украйна към ЕС

Свят Преди 18 минути

Той описа членството в ЕС като гаранция за сигурност за Украйна, подчертавайки нуждата на конкретни подробности и фиксиран срок

<p>МВнР с важно предупреждение за пътуващите от и до Германия</p>

МВнР предупреждава: Стачка на "Луфтханза" може да засегне полети между България и Германия

Свят Преди 35 минути

Очаква се на летищата в Берлин, Франкфурт, Мюнхен и други градове да бъдат отменени или забавени значителен брой от планираните за деня полети на компанията и други свързани с нея авиопревозвачи

<p>Защо &bdquo;изяждаме&ldquo; чувствата си и как да го преодолеем</p>

Защо „изяждаме“ чувствата си и как да го преодолеем

Любопитно Преди 1 час

В моменти на психологическо претоварване храната престава да изпълнява физическа функция и придобива емоционална, като постепенно създава порочен кръг

Възкръснал след 400 години: Учени разкриха лицето на хърватски „вампир“

Възкръснал след 400 години: Учени разкриха лицето на хърватски „вампир“

Свят Преди 1 час

Открит в крепост в Източна Хърватия, трупът е бил ексхумиран, обезглавен и погребан повторно с лицето надолу

Като от апокалиптичен филм: Мистерията на изоставеното селище в Уелс

Като от апокалиптичен филм: Мистерията на изоставеното селище в Уелс

Свят Преди 1 час

Няма "ясен отговор" защо жилищният комплекс не се използва

Валежи от дъжд ни чакат в четвъртък, необичайно топло през уикенда

Валежи от дъжд ни чакат в четвъртък, необичайно топло през уикенда

България Преди 1 час

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Хванаха старша полицайка с 2,3 килограма кокаин на „Капитан Андреево“

Хванаха старша полицайка с 2,3 килограма кокаин на „Капитан Андреево“

България Преди 9 часа

34-годишната жена е привлечена в качеството и на обвиняема

Почина звездата от „Доусънс Крийк“ Джеймс Ван дер Бийк

Почина звездата от „Доусънс Крийк“ Джеймс Ван дер Бийк

Свят Преди 9 часа

Ван дер Бийк разкри през 2024 г., че е диагностициран с рак на дебелото черво

Тръмп поиска от Нетаняху преговорите с Иран да продължат

Тръмп поиска от Нетаняху преговорите с Иран да продължат

Свят Преди 9 часа

Нетаняху е подчертал, че сигурността на Израел е приоритет

САЩ затвориха огромно летище, тествали супероръжие

САЩ затвориха огромно летище, тествали супероръжие

Свят Преди 10 часа

ФАА предупреди за възможно "използване на смъртоносна сила"

Зеленски: Всичко се плаща от парите, които Русия ще трябва да възстанови

Зеленски: Всичко се плаща от парите, които Русия ще трябва да възстанови

Свят Преди 11 часа

Зеленски: Руснаците имат една формулировка, ние имаме друга, американците имат трета

Директорът на „Столичен автотранспорт“ отказва да подаде оставка

Директорът на „Столичен автотранспорт“ отказва да подаде оставка

България Преди 11 часа

Манипулирани ли са записите от хижа "Петрохан"

Манипулирани ли са записите от хижа "Петрохан"

България Преди 12 часа

В съдържанието на видеоматериала на второто видео е добавен текст

Човек загина при инцидент с влак между Бели извор и Враца

Човек загина при инцидент с влак между Бели извор и Враца

България Преди 12 часа

Отменени бяха пътническите влакове по направленията Мездра – Монтана и Берковица – Мездра

Доживотен затвор за убиеца на жена в "Младост"

Доживотен затвор за убиеца на жена в "Младост"

България Преди 12 часа

Той беше подсъдим за блудство и убийство в изборната нощ през 2024 г.

ЕС одобри 3,3 млрд. евро за отбраната на България

ЕС одобри 3,3 млрд. евро за отбраната на България

България Преди 12 часа

Днешното решение се основава на положителната оценка на Европейската комисия за националните инвестиционни планове

Всичко от днес

От мрежата

Котешка панлевкопения (котешка чума)

dogsandcats.bg

8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

dogsandcats.bg
1

Най-страшните създания във вярванията на гренландците

sinoptik.bg
1

Могат ли животните да са моногамни

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 12 февруари, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 12 февруари, четвъртък

Edna.bg

Левски дебне още един играч на Локомотив Пловдив

Gong.bg

Време е за жребий! Стават ясни съперниците на България в Лига на нациите

Gong.bg

Любопитни факти за Зимната олимпиада в Милано-Кортина и спортовете в нея

Nova.bg

Кой е мъжът, подал първия сигнал за убитите мъже до хижата край „Петрохан”

Nova.bg