Започва строежът на последните 80 метра от бул. "Тодор Каблешков" в София

З апочва строителството на последните 80 метра от бул. „Тодор Каблешков“, с което ще бъде завършено трасето на булеварда. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев във Фейсбук.

Той заяви, че с изграждането на последния участък се завършва стратегически проект за южните квартали на столицата. По думите на Терзиев реализацията става възможна, след като Административен съд – София-град е допуснал предварително изпълнение на заповедта за отчуждаване на частен имот, възпрепятствал строителството. Заместник-кметът Никола Лютов каза, че направление „Обществено строителство“ ще контролира изпълнението на обекта, така че строително-монтажните работи да отговарят на одобрения проект, нормативните изисквания и сроковете.

Булевардът свързва бул. „Цар Борис III“ и бул. „Черни връх“ и осигурява директна връзка между кварталите „Кръстова вада“ и „Манастирски ливади“. Той е част от третия градски ринг и е изграден приблизително на 95 процента, като последният участък бе блокиран заради неприключила процедура по отчуждаване, уточни Терзиев.

Строителството на булеварда започва през октомври 2023 г. в участъка между бул. „Черни връх“ и ул. „Луи Айер“. В края на декември 2024 г. е пуснат за движение разширеният участък между ул. „Луи Айер“ и бул. „Черни връх“ с по три ленти в посока. Изключение остава отсечката между ул. „Гатьо Шишков“ и ул. „Иван Андонов“, където движението временно е двупосочно в едното платно.

На 24 юли м.г. Столичният общински съвет приема изменение на подробния устройствен план, което позволява довършването на трасето. През септември 2025 г. съдът отхвърля жалбите срещу предварителното изпълнение на плана, а през януари 2026 г. допуска предварително изпълнение и на отчуждаването, с което отпадат последните правни пречки.

Общата дължина на булеварда е 1391 м, а габаритът на трасето – 38,80 м. Предвидени са тротоари с ширина до 5,5 м, велоалеи по 2 м, платна за движение по 9 м и разделителна ивица 7,3 м за бъдещо трамвайно трасе. Изградена е подземна техническа инфраструктура – ВиК, електро- и телекомуникационни мрежи, газоснабдяване и улично осветление, както и озеленяване.

Проектът се финансира от бюджета на общината и със заем от Европейската инвестиционна банка. Според общината завършването на последния участък ще осигури пълна функционалност на транспортния коридор от третия градски ринг и ще подобри трафика в района.

„Тези 80 метра показват, че когато има пречка, не я заобикаляме с оправдания, а я решаваме по законовия ред. Работим, докато стане. София има нужда от завършени решения, не от обяснения. Последните 80 метра на бул. „Тодор Каблешков“ вече не са обещание. Те са в строеж“, написа още столичният кмет.