Полезна функция на Windows 11, която не използваме, а определено ще е от полза за мнозина

Операционната система разполага с една малко позната възможност, за която много хора не знаят или смятат, че е само за много сложни задачи и потребители с голям опит. Всъщност всеки може да се възползва от нея лесно и да подобри работния си процес

12 февруари 2026, 11:56
Източник: Windows / Unsplash

Windows 11 е пълен с набор от функции, предназначени да направят потребителите по-продуктивни. Един от най-ефективните инструменти за повишаване на ежедневната ефективност остава забележително непознат за повечето потребители - виртуалните десктопи. Според How-To Geek, това е една от най-добрите функции на Windows 11, но малцина хора се възползват от него в ежедневните си работни процеси.

Виртуалните десктопи ви позволяват да създавате множество отделни работни пространства на един компютър. Вместо да жонглирате с десетки прозорци и приложения на един претрупан екран, можете да разделите задачите в отделни среди. Например един десктоп за работни приложения като Word или Excel, друг за срещи и инструменти за комуникация като Teams или Slack и трети работен плот за лични или развлекателни приложения. Все едно да имате няколко монитора в един.

Можете да създадете нов виртуален работен плот, като натиснете Win + Ctrl + D и да превключвате между тях, като използвате Win + Ctrl + стрелка наляво/надясно. Въпреки очевидната си стойност, повечето потребители на Windows никога не се потапят във виртуалните десктопи. A те официално са част от операционната система от Windows 10.

Microsoft подготвя голяма промяна за старите компютри

Много потребители просто не знаят, че съществуват виртуални десктопи. За разлика от видимите функции като лентата на задачите или менюто „Старт“, те лесно се пренебрегват, освен ако не проучвате активно инструментите на Windows. Начинаещите потребители може да намерят концепцията за непозната или объркваща. Значителна част от потребителите на Windows се придържат към това, което познават: един работен плот с отворени прозорци върху него. Те може да възприемат виртуалните десктопи като ненужна допълнителна сложност, а не като средство за повишаване на производителността.

Използвани правилно, виртуалните десктопи трансформират начина, по който работите в Windows. С тях може да държите несвързаните задачи и разсейващите фактори далеч от погледа ви. Сериозната работа остава в едно работно пространство, докато комуникациите или страничните проекти се намират в друго.

Как да подобрим работата на Windows 11 с лесни трикове

Това може да намали натоварването и да ви помогне да останете концентрирани върху основната задача. Вместо да минимизирате и максимизирате прозорците или да търсите в претъпкана лента със задачи, превключването между десктопи е бързо и гладко с клавишни комбинации или чрез бутона за тази цел от таскбара, който показва нагледно всички десктопи и от където може да дадете име на всеки от тях за още по-бързо ориентиране.

Достатъчно зряло ли е човечеството, за да се справи със супер AI

Най-горещата социална мрежа, в която не може да участвате независимо колко сте популярни

Може да персонализирате оформлението и подредбата на приложенията на всеки работен плот, което прави по-бързо възобновяването на конкретна задача, без да е необходимо да пренареждате прозорците. Може да местите приложения между работните плотове, като ги плъзнете в екрана, който показва всички плотове едновременно. Повишаването на производителността изисква само малко проучване и желание за реорганизиране на работния процес.

Редактор: Мартин Дешев
технологии Windows Microsoft Windows 11 операционна система софтуер
Всичко от днес

