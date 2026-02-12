Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

В петък, 13 февруари, времето ще е облачно, на много места с валежи от дъжд, значителни в Рило-Родопската област и в централните райони от страната. Вятърът временно ще се ориентира от северозапад и в Дунавската равнина ще се усили до умерен. Минималните температури ще са без особена промяна, дневните слабо ще се понижат и максималните ще са между 4 и 9 градуса, в югоизточните райони до около 12 градуса. Това се съобщава в седмичната прогноза за времето у нас от 13 до 18 февруари на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Прогнозата е подготвена от дежурния синоптик Анастасия Стойчева от отдела "Прогнози на времето" в НИМХ.

В събота, 14 февруари, валежите временно ще спрат и облачността ще се разкъса, но след обяд от запад бързо ще се вплътни и вечерта отново ще завали дъжд. Ще е топло за средата на февруари, с максимални температури, предимно между 12 и 17 градуса. През нощта срещу неделя ще се усили южният вятър, особено в югоизточната половина от страната и по северните склонове на планините.

На 15 февруари в неделя времето ще е много динамично. Ще има валежи от дъжд, по линията на преминаващия студен фронт, придружени с гръмотевици. Възможни са локални интензивни валежи с временно усилване на вятъра. Максималните температури ще са все още високи, особено в районите с южен вятър - до 18-20 градуса, но от северозапад ще започнат да се понижават.

В понеделник, 16 февруари, и във вторник, 17 февруари, времето ще бъде облачно. Ще има северозападен, в Източна България през втория ден и североизточен вятър, ще нахлува студен въздух и дневните температури ще се понижат значително. От северозапад на югоизток дъждът ще преминава в сняг. В края на периода валежите временно ще спрат и облачността ще се разкъса, най-късно в Източна България. Минималните температури в много райони ще са отрицателни, а дневните от запад ще започнат да се повишават, информира синоптикът от НИМХ Анастасия Стойчева.