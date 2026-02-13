Майка милионерка лиши сина си от наследство, след като изневерил на жена си

С троителен предприемач остана „практически с нищо“ от състоянието на майка си, възлизащо на 5 милиона паунда, тъй като тя се срамувала от него заради изневяра. Това стана ясно по време на съдебно дело.

70-годишният Гари Макдугъл е очаквал имението на многомилионерката Джийн Макдугъл да бъде поделено между него, сестра му Сандра Томас (65 г.) и нейния съпруг Лойд „Филип“ Томас. Но след промяна в завещанието през 2011 г. и поредица от продажби на имоти и дарения, г-н Макдугъл не е наследил нищо след смъртта на майка си през април 2020 г.

Сега той съди сестра си и зет си във Върховния съд, обвинявайки ги, че са присвоили 1,685 милиона паунда от парите на майка му, докато тя е била още жива.

Обвинения в изневяра и „семеен срам“

В съда г-н Макдугъл бе принуден да отрича, че майка му е имала основателна причина да го лиши от наследство – включително заради срама от аферата му с местна общинска служителка. Адвокатите на сестра му твърдят, че Джийн, като представител на по-традиционно поколение, е била „разочарована“ и „засрамена“ от сина си. Те посочват, че тя е подкрепила съпругата на Гари по време на изневярата и вероятно е променила решението си за наследството след дълго обмисляне на действията му.

Гари Макдугъл отрича това да е причината, заявявайки, че майка му е била „остра като бръснач“ и ако е била толкова ядосана, е щяла да му го каже директно. Той твърди, че сестра му и зет му са упражнили „неправомерно влияние“ над възрастната жена, когато тя вече не е била психически способна да взема решения.

Семейното богатство

Състоянието на семейство Макдугъл произлиза от мащабното портфолио от недвижими имоти на бащата Алек Макдугъл, предимно в районите Актън и Илинг в Западен Лондон.

Според защитата на Гари, през годините родителите са уверявали двете деца, че ще получат по равно. В завещание от 2008 г. имотите действително са били разпределени балансирано. През 2011 г. обаче е съставено ново завещание, според което и четирите основни имота отиват при сестра му и нейния съпруг.

Твърдения за злоупотреби

Г-н Макдугъл твърди, че завещанието е невалидно, тъй като по това време майка му е страдала от деменция и е била напълно зависима от сестра му. Той също така оспорва дарението на къща на стойност 1,7 милиона паунда, направено през 2015 г. в полза на семейство Томас.

Освен това той претендира за дял от близо 1,7 милиона паунда, които според него са били „присвоени“ от банковите сметки на майка му преди смъртта ѝ. Твърди се, че парите са били похарчени от сестра му за луксозни вечери, почивки, нови автомобили и сватбата на дъщеря ѝ в хотел „Савой“.

Защитата на ответниците

Адвокатът на семейство Томас (които в момента са разделени) отрича обвиненията в неправомерно влияние. Според защитата Джийн е имала логични причини да промени волята си:

Благодарност към дъщеря си и зет си за грижите в напреднала възраст.

Раздразнение от поведението на Гари и неговите изневери.

Фактът, че Гари вече е притежавал значителни активи и собствен бизнес.

Зетят и дъщерята признават, че са използвали част от парите за себе си, докато са имали пълномощно, но го определят като „аванс от наследството“, вярвайки, че майка им би одобрила тези разходи, за да се намали данъкът върху наследството.

При смъртта на Джийн Макдугъл богатството ѝ е оценено на 2,5 милиона паунда, но Гари твърди, че реалната стойност е над 5 милиона, ако се вземат предвид „присвоените“ суми и прехвърлените имоти.

Делото продължава.