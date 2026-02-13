България

МВР извърши проверка за съвместни обучения с НАКЗТ в Монтана, свързани със случая "Петрохан"

Установено е, че за 3 май 2023 г. е било планирано обучение за повишаване на професионалната подготовка на служителите от сектор „Специални тактически действия“ на дирекцията, „съвместно със служители на НАКЗТ“

13 февруари 2026, 15:13
В ъв връзка с твърдения на политически лица за провеждани „съвместни“ учения с неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ) на територията на ОДМВР-Монтана, на директора на областната дирекция своевременно е разпоредена проверка, пише NOVA.

(Във видеото: Обявиха резултатите от експертизите на телата, открити край Петрохан и Околчица)

Установено е, че за 3 май 2023 г. е било планирано обучение за повишаване на професионалната подготовка на служителите от сектор „Специални тактически действия“ на дирекцията, „съвместно със служители на НАКЗТ“ (според текста на писмо до областния управител за провеждането му, подписано на 28 април 2023 г.)

„Видели са нещо, което не е трябвало“ – познат на жертвите край „Петрохан“

Съгласно месечния план на занятията по тактическа подготовка със Сектор СТД при ОДМВР-Монтана през месец май 2023 г., темата на занятието е както следва: „Движение по стълбища. Заемане на изходно положение. Контрол – видове. Излизане от прикритие – отляво/ отдясно. Действие при възникване на заплаха. Избор на позиция на стълбищата/ етажна площадка.“ Планът е утвърден на 25 април 2023 г. 

Убийството край "Петрохан": Проверяват сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии"

Обучението е проведено на 3 май 2023 г. в изоставената сграда на т.нар. „Хирургичен блок“ в гр. Монтана, като е направен контакт с представители на НАКЗТ за предоставяне на AIRSOFT оборудване. Същото е предоставено от лицата Ивайло Калушев, Ивайло Иванов и Николай Златков.

Други документи, свързани с проведени съвместни обучения с НАКЗТ, не са намерени в ОДМВР-Монтана. Продължава и проверката на Дирекция „Инспекторат“ на всички данни и сигнали, постъпили в МВР по случая „Петрохан“ и дейността на неправителствената организация, както и на работата по тях, извършена от компетентните структури на МВР. Данните от нея ще бъдат своевременно огласени.

ОДМВР Монтана НАКЗТ Съвместни учения Тактическа подготовка МВР Проверка AIRSOFT оборудване гр. Монтана Случай Петрохан 3 май 2023
