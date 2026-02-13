Свлачище край Рим затрупа жилищна сграда, има загинал

М ъж на 58-години загина, след като свлачище затрупа триетажна жилищна сграда в района на Формело, близо до Рим, съобщи АНСА.

Проливни дъждове причиниха свлачища в Северна Италия

Сградата бе ударена от откъснало се парче скала след няколко дни на проливни дъждове. Двама други обитатели на сградата бяха ранени и откарани в болница, като по първоначални данни травмите им не са тежки.

MALTEMPO NEL LAZIO: Crolla un muro di contenimento su una palazzina a Formello (Roma): 1 morto e 2 feriti, la vittima è un uomo di 58 anni pic.twitter.com/f6sFEpRi9F — BreakingItalyNews (@BreakingItalyNe) February 13, 2026

Бурите и интензивните валежи продължават и в Южна Италия, където няколко семейства останаха откъснати от външния свят в провинция Козенца след преливането на реки, довело до сериозни наводнения.

Четири жертви на свлачища в Италия и Швейцария

Учени казват, че климатичните промени увеличават честотата и интензитета на екстремните метеорологични явления като горещи вълни, суши, силни бури и наводнения.

Бурите в Италия взеха пета жертва

Според тях основен двигател на глобалното затопляне остава изгарянето на изкопаеми горива като петрол, природен газ и въглища, чиито продажби генерират огромни печалби за световните енергийни гиганти, отбелязва агенцията.