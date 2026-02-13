Свят

Три нови изригвания на вулкана Семеру - изхвърлил пепел на височина 4,7 километра

Семеру е четвъртият по височина вулкан в Индонезия (3,6 км над морското равнище - бел. ТАСС) и най-високият на остров Ява

13 февруари 2026, 15:37
Т ри нови изригвания на вулкана Семеру бяха регистрирани в индонезийската провинция Източна Ява, в централната част на страната, заяви местният Център за вулканология и ограничаване на последиците от геологични катастрофи, цитиран от ТАСС.

Индонезийски вулкан изригна пепел на височина 5,7 км

Според Центъра, стълбът от пепел е достигнал височина от 1 км над кратера на вулкана или 4,7 км над морското равнище. Той се разпространява активно на север и североизток. От Центъра призоваха местните жители и туристите да бъдат бдителни и да не приближават кратера в радиус от 5 км заради риск от изхвърляне на нажежени камъни.

Семеру е четвъртият по височина вулкан в Индонезия (3,6 км над морското равнище - бел. ТАСС) и най-високият на остров Ява.

Oблаци от горещ газ и реки от лава: Вулканът Семеру започна да изригва

Индонезия е разположена в така наречения тихоокеански "Огнен пръстен", за който е характерна повишена сеизмична активност. Общо в страната има 500 вулкана, от които 130 са активни.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Вулкан Семеру Изригвания Индонезия Източна Ява Огнен пръстен Вулканология Пепелен стълб Сеизмична активност Остров Ява Геологични катастрофи
