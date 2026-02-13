България

Криминалист: Случаят „Петрохан“ е тройно самоубийство в затворена група

Криминалистът Апостол Славов отхвърля популярни версии от социалните мрежи за връзки с мексикански картели, дървена мафия или трафик на бежанци

13 февруари 2026, 15:23
Криминалист: Случаят „Петрохан“ е тройно самоубийство в затворена група
Източник: Телеграфно подкастът

К риминалистът Апостол Славов, с дългогодишен опит в отдел „Убийства“ и специалните служби, коментира случая „Петрохан“ в епизод на „Телеграфно подкаст“. Той отхвърля популярни версии от социалните мрежи за връзки с мексикански картели, дървена мафия или трафик на бежанци. Според него събраните доказателства сочат към тройно самоубийство, убийство на две лица и самоубийство на извършителя в рамките на затворена група с собствени правила. Славов подчертава, че групата е далеч от реалното социално общуване и е създала паралелен свят, който води до трагедията.

Източник: Телеграфно подкастът
  • Психологическото състояние на групата

Славов определя ситуацията като „психария“, базирайки се на оповестените доказателства от разследването. „От всичко, което до тук не беше съобщено от разследващите, което аз приемам за абсолютно достоверно и вярно, защото то се базира на изследване на доказателства, а не на хипотези и предположения от социалните мрежи. Всичко това показва, че става въпрос за една затворена група. Една група, която се създала и се е развила далече, много далече от реалния социален и реалното общуване.“

Той познава методиката на работа в сектор „Престъпления против личността“ в полицията и уверява, че разследването се води по правилата.

„Аз познавам лично голяма част от момчетата и момичетата от така наречения сектор „Престъпления против личността“ в дирекция на полицията. Аз съм работил в този сектор. Познавам методиката, с която се работи при такива тежки престъпления. Не се съмнявам, че това се прави точно по правилата. Не, не е възможно да се нагласяват доказателства и следи. Повярвайте ми, не е възможно.“

  • Отхвърлени версии от социалните мрежи

Славов изразява възмущение от версиите в социалните мрежи. „Колкото повече слушам и чета в социалните мрежи, аз искрено се възмущавам, направо се ядосвам. Едната е, че е имало канал за трафик на наркотици от Мексико, картели, канал за трафик на бежанци. Отделно има други версии, които казват, че Калушев и останалите са заснели или видели нещо, което е коствало техния живот и става въпрос за шесторно убийство, без самоубийство. Има всякакви теории. Други пък казват, че мафията ги е убила.“

Той подчертава, че тези версии не съответстват на доказателствата. „Всички тези версии в големи кавички, мексикански картели, и това сме го виждали как се прави, не само по филмите, мексикански картели, дървени мафии, каналджийство, не кореспондират по никакъв начин с вече оповестените, събрани доказателства след извършените към момента и продължават и в момента огледи на местопроизшествие. Става въпрос за тройно самоубийство, убийство на две душици и самоубийство на извършителя.“

  • Анализ на оръжията и гилзите

По отношение на намерените оръжия Славов коментира: „Едно оръжие е достатъчно да се чувстваш защитен. Ако имаш седем на кръста и две в гардероба, това не ти помага.“ За револвера и гилзите той обяснява: „Там за намерените три гилзи в револвер. Сигурно е възможно, но това означава, че някой е извадил гилзите от револвера. Револверите при стрелба не оставят гилзи. Те остават вътре в барабан. В тотално умопомрачение, за да посегнат на живота.“

Той отбелязва, че револверите не изхвърлят гилзи автоматично: „Револверите при стрелба не оставят гилзи, те остават вътре в барабан. Пистолетите изхвърлят гилзите. При стрелба с револвер гилзата остава в барабана. Вероятността да се появи на земята, ако този, който стреля, издърпа гилзите.“

За палежа той казва: „За тях тази сграда е като храм, там са се случвали нещата. Когато те си отиват, с тях трябва да си отиде и храмът, затова го палят. Всичко близко до тях трябва да пътува в кавички с тях. Те го възприемат не като смърт, а като преминаване в кавички в един друг свят. Те не го възприемат като слагане на край на мъките, а като радостно събитие.“

  • Евентуални мотиви и връзки

Славов отбелязва детайли като позициите на телата: „Отстрани на прегърнатите е момчето. То не се прегръща с тях. Забелязали ли сте?“ За разрешителните за оръжие: „Защо разрешителните за оръжие на Ивайло Калушев и Ивайло Иванов са издадени от едно и също място? Те заедно ли живеят там?“

Той заключава, че мотивът е „тотална деградация на рационалното мислене и пренасяне в един паралелен, имагинерен свят, създаден от самите тях за самите тях и поставяне на ново съществуване в кавички. Версия за мафия, трафик, категорично няма.“

Източник: Телеграфно подкастът    
Случаят Петрохан Криминалист Апостол Славов Тройно самоубийство Затворена група Паралелен свят Психологическо състояние Отхвърлени версии Разследване на местопроизшествие Анализ на оръжия Мотиви за трагедията
Последвайте ни
Огън в Следствието във Враца: Изгоряха ли следите за случая „Околчица“? Прокуратурата с извънредно обяснение

Огън в Следствието във Враца: Изгоряха ли следите за случая „Околчица“? Прокуратурата с извънредно обяснение

Майка милионерка лиши сина си от наследство, след като изневерил на жена си

Майка милионерка лиши сина си от наследство, след като изневерил на жена си

МВР извърши проверка за съвместни обучения с НАКЗТ в Монтана, свързани със случая

МВР извърши проверка за съвместни обучения с НАКЗТ в Монтана, свързани със случая "Петрохан"

Любов без граници: Най-екстравагантните подаръци на звездите за Свети Валентин

Любов без граници: Най-екстравагантните подаръци на звездите за Свети Валентин

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
10 дружелюбни породи кучета, които се радват на всеки

10 дружелюбни породи кучета, които се радват на всеки

dogsandcats.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 1 ден
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 1 ден
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 1 ден
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Дипломация на високо ниво: Йотова в центъра на световни разговори в&nbsp;Мюнхен</p>

Дипломация на високо ниво: Илияна Йотова в центъра на световни разговори в Германия

България Преди 8 минути

Тя ще се срещне с председателя на Антонио Коща и с Николай Младенов

Къде изчезнаха коргитата на Елизабет II?

Къде изчезнаха коргитата на Елизабет II?

Любопитно Преди 16 минути

След отнемането на титлите му и изгонването от „Кралската ложа“ заради скандала „Епстийн“, принц Андрю се мести в нова резиденция в Норфолк, вземайки със себе си коргитата на покойната Елизабет II, които остават под негова лична грижа

„Чия е Гренландия“ в „Темата на NOVA”

„Чия е Гренландия“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 34 минути

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

“Екшън без граници” - това е обещанието на легендарния Виктор Ангелов за новия сезон на Hell’s Kitchen

“Екшън без граници” - това е обещанието на легендарния Виктор Ангелов за новия сезон на Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 34 минути

Шефът на шефовете е категоричен: “Това ще е най-великият сезон досега”

<p>Три нови изригвания на вулкана Семеру в &quot;Огнения пръстен&quot;</p>

Три нови изригвания на вулкана Семеру - изхвърлил пепел на височина 4,7 километра

Свят Преди 36 минути

Семеру е четвъртият по височина вулкан в Индонезия (3,6 км над морското равнище - бел. ТАСС) и най-високият на остров Ява

"Мръсна търговия с хора": Връзките на Епстийн с Източна Европа

"Мръсна търговия с хора": Връзките на Епстийн с Източна Европа

Свят Преди 46 минути

Много от жертвите на сексуалния престъпник Джефри Епстийн са млади момичета от Чехия и Словакия

<p>Зеленски - идеята за избори в Украйна идва от руснаците</p>

"Те искат да се отърват от мен": Зеленски - идеята за избори в Украйна идва от руснаците

Свят Преди 52 минути

По думите му, Украйна е готова както за произвеждането на избори, така и на референдум

Първото риалити за имоти в България „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive” гастролира в праймтайма на NOVA

Първото риалити за имоти в България „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive” гастролира в праймтайма на NOVA

Любопитно Преди 1 час

Пазарът ще определи победителите в предаването

ФБР дава двойна награда за информация за изчезването на майката на американска ТВ водеща

ФБР дава двойна награда за информация за изчезването на майката на американска ТВ водеща

Свят Преди 1 час

Агенцията предлага до 100 000 долара за информация, която да доведе до установяване на местонахождението ѝ или до ареста на отговорните лица

Трагичен пожар край Будапеща - три жертви и десетки ранени

Трагичен пожар край Будапеща - три жертви и десетки ранени

Свят Преди 1 час

На мястото са били изпратени повече от 40 парамедици и 18 линейки

=

Кремъл: Русия все още не е взела решение за участието си в Съвета за мир

Свят Преди 1 час

Русия е единствената страна в света, която е решила да задели един милиард долара за помощ за Палестина, каза Песков

<p>Вебер пожела успех на ГЕРБ и Бойко Борисов</p>

Вебер поздрави България за присъединяването към Еврозоната на среща с Желязков

България Преди 1 час

Председателят на ЕНП изрази подкрепа за ГЕРБ и проевропейските политики преди парламентарните избори

Разкриха причината за смъртта на жена, открита във фризера на магазин

Разкриха причината за смъртта на жена, открита във фризера на магазин

Свят Преди 2 часа

Трагична развръзка в Маями: Лекарка и майка на две деца загина от хипотермия, след като сама влезе във фризер на магазин. Докато полицията изключва престъпление, семейството съди търговската верига за 50 млн. долара заради фатална небрежност

Свлачище край Рим затрупа жилищна сграда, има загинал

Свлачище край Рим затрупа жилищна сграда, има загинал

Свят Преди 2 часа

Двама са ранени

Ник Джонас разкри най-големия си страх от сватбата: Не е това, което си мислите

Ник Джонас разкри най-големия си страх от сватбата: Не е това, което си мислите

Любопитно Преди 2 часа

Ник Джонас призна, че единственият му страх на сватбата в Индия е бил... потенето под тежкия тюрбан. Докато той си спомня жегата, Приянка Чопра сложи край на спекулациите за развод: „Ако чакате бракът ни да се разпадне – това е ваш избор!“

Желязков и „Шварц Групе“ обсъдиха инвестиции в изкуствен интелект и киберсигурност

Желязков и „Шварц Групе“ обсъдиха инвестиции в изкуствен интелект и киберсигурност

България Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Защо виното е токсично за котките

dogsandcats.bg

12 съвета при груминга на вашия Голдън ретривър

dogsandcats.bg
1

Изграждат бази за борба с градушките в Плевенско

sinoptik.bg
1

Рядка птица се появи в Североизточна България

sinoptik.bg

Има ли бъдеще в онлайн dating-a?

Edna.bg

Ваня Щерева отиде в Лондон заради млад музикант, Галя от “Каризма” я изненада

Edna.bg

Нова награда за Игор Тиаго, пребори Виртц и Енцо Фернандес

Gong.bg

Бивша звезда на ЦСКА разкри за личен проблем: Беше влакче на ужасите

Gong.bg

Проверка на МВР: Полицията в Монтана и НАКЗТ са участвали в съвместно учение

Nova.bg

Сблъсъци в НС заради случая „Петрохан“: Прокуратурата изпрати материалите от разследването, партиите се обвиниха взаимно

Nova.bg