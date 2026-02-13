Криминалист: Случаят „Петрохан“ е тройно самоубийство в затворена група

К риминалистът Апостол Славов, с дългогодишен опит в отдел „Убийства“ и специалните служби, коментира случая „Петрохан“ в епизод на „Телеграфно подкаст“. Той отхвърля популярни версии от социалните мрежи за връзки с мексикански картели, дървена мафия или трафик на бежанци. Според него събраните доказателства сочат към тройно самоубийство, убийство на две лица и самоубийство на извършителя в рамките на затворена група с собствени правила. Славов подчертава, че групата е далеч от реалното социално общуване и е създала паралелен свят, който води до трагедията.

Източник: Телеграфно подкастът

Психологическото състояние на групата

Славов определя ситуацията като „психария“, базирайки се на оповестените доказателства от разследването. „От всичко, което до тук не беше съобщено от разследващите, което аз приемам за абсолютно достоверно и вярно, защото то се базира на изследване на доказателства, а не на хипотези и предположения от социалните мрежи. Всичко това показва, че става въпрос за една затворена група. Една група, която се създала и се е развила далече, много далече от реалния социален и реалното общуване.“

Той познава методиката на работа в сектор „Престъпления против личността“ в полицията и уверява, че разследването се води по правилата.

„Аз познавам лично голяма част от момчетата и момичетата от така наречения сектор „Престъпления против личността“ в дирекция на полицията. Аз съм работил в този сектор. Познавам методиката, с която се работи при такива тежки престъпления. Не се съмнявам, че това се прави точно по правилата. Не, не е възможно да се нагласяват доказателства и следи. Повярвайте ми, не е възможно.“

Отхвърлени версии от социалните мрежи

Славов изразява възмущение от версиите в социалните мрежи. „Колкото повече слушам и чета в социалните мрежи, аз искрено се възмущавам, направо се ядосвам. Едната е, че е имало канал за трафик на наркотици от Мексико, картели, канал за трафик на бежанци. Отделно има други версии, които казват, че Калушев и останалите са заснели или видели нещо, което е коствало техния живот и става въпрос за шесторно убийство, без самоубийство. Има всякакви теории. Други пък казват, че мафията ги е убила.“

Той подчертава, че тези версии не съответстват на доказателствата. „Всички тези версии в големи кавички, мексикански картели, и това сме го виждали как се прави, не само по филмите, мексикански картели, дървени мафии, каналджийство, не кореспондират по никакъв начин с вече оповестените, събрани доказателства след извършените към момента и продължават и в момента огледи на местопроизшествие. Става въпрос за тройно самоубийство, убийство на две душици и самоубийство на извършителя.“

Анализ на оръжията и гилзите

По отношение на намерените оръжия Славов коментира: „Едно оръжие е достатъчно да се чувстваш защитен. Ако имаш седем на кръста и две в гардероба, това не ти помага.“ За револвера и гилзите той обяснява: „Там за намерените три гилзи в револвер. Сигурно е възможно, но това означава, че някой е извадил гилзите от револвера. Револверите при стрелба не оставят гилзи. Те остават вътре в барабан. В тотално умопомрачение, за да посегнат на живота.“

Той отбелязва, че револверите не изхвърлят гилзи автоматично: „Револверите при стрелба не оставят гилзи, те остават вътре в барабан. Пистолетите изхвърлят гилзите. При стрелба с револвер гилзата остава в барабана. Вероятността да се появи на земята, ако този, който стреля, издърпа гилзите.“​“

За палежа той казва: „За тях тази сграда е като храм, там са се случвали нещата. Когато те си отиват, с тях трябва да си отиде и храмът, затова го палят. Всичко близко до тях трябва да пътува в кавички с тях. Те го възприемат не като смърт, а като преминаване в кавички в един друг свят. Те не го възприемат като слагане на край на мъките, а като радостно събитие.“

Евентуални мотиви и връзки

Славов отбелязва детайли като позициите на телата: „Отстрани на прегърнатите е момчето. То не се прегръща с тях. Забелязали ли сте?“ За разрешителните за оръжие: „Защо разрешителните за оръжие на Ивайло Калушев и Ивайло Иванов са издадени от едно и също място? Те заедно ли живеят там?“

Той заключава, че мотивът е „тотална деградация на рационалното мислене и пренасяне в един паралелен, имагинерен свят, създаден от самите тях за самите тях и поставяне на ново съществуване в кавички. Версия за мафия, трафик, категорично няма.“