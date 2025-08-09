Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Любопитно

„Семейство Симпсън“ си е изградило световна репутация заради необикновената си способност да „предсказва“ събития от реалния свят

9 август 2025, 07:02
Източник: iStock Photos/Getty Images

„Семейство Симпсън“ си е изградило световна репутация заради необикновената си способност да „предсказва“ събития от реалния свят, често години преди те да се случат. От технологични постижения до политически етапи, дългогодишният анимационен ситком оставя феновете смаяни със зловещата си прецизност, пише Times of India.

Сега сериалът отново е в светлината на прожекторите, благодарение на появило се видео, което стана популярно в Instagram, в което се твърди, че предсказва смъртта на президент на САЩ през август 2025 г. Клипът представя герой, който поразително прилича на Доналд Тръмп, което предизвиква спекулации и безпокойство, особено след като наскоро на Тръмп беше поставена диагноза съдово заболяване. Докато видеото се разпространява в социалните медии, мнозина се питат: Дали това е просто поредно съвпадение или нещо повече?

Прогноза за смъртта на Доналд Тръмпсе появява отново в смразяващо видео

Клипът започва с рязък глас зад кадър: „Очаква се президентът да почине през август 2025 г. след тежко заболяване на гръдния кош.“

Според разказвача, това предсказание е било част от отдавна забравен епизод на „Семейство Симпсън“, излъчен преди повече от 15 години. В епизода, карикатурен президент с оранжева кожа, златиста коса и пламенен нрав – широко тълкуван като карикатура на Доналд Тръмп – е показан да се разхожда сам в Белия дом. Сцената става напрегната, когато той внезапно се хваща за гърдите и се свлича по време на пряко национално предаване, предизвиквайки паника сред персонала и медицинските екипи.

Гласът зад кадър допълнително твърди, че един от медиците е извикал: „Това не беше просто стрес, това беше знак.“ Сценарият е бил толкова обезпокоителен, че според интернет слуховете епизодът е бил изтеглен от синдикация и премахнат от стрийминг услугите поради обезпокоителните му прилики със събития от реалния живот.

Прогнозата на Симпсън за смъртта на Доналд Тръмп през 2025 г. се възражда, след като Белият дом разкрива здравословното му състояние

На 17 юли 2025 г. Белият дом потвърди още повече спекулациите, като добави, че президентът Доналд Тръмп е диагностициран с хронична венозна недостатъчност (ХВН) – нарушение на кръвообращението, често срещано при възрастни хора. Състоянието, причинено от лош кръвоток от краката към сърцето, води до симптоми като подуване, посиняване, разширени вени и болки в краката.

Лекарят на президента, д-р Шон П. Барбабела, поясни, че диагнозата не е животозастрашаваща и е сравнително често срещана при хора над 70 години. Тръмп, който е на 79 години, е преминал цялостен медицински преглед, включващ сърдечни сканирания и кръвни изследвания, които не са разкрили сериозни сърдечни или системни проблеми.

Д-р Барбабела добави, че президентът „остава в отлично здраве“.

Предсказанието на Симпсън за смъртта на Тръмп през 2025 г. предизвика спорове в социалните мрежи

След като клипът се появи в Instagram, той бързо събра над 2,5 милиона гледания, предизвиквайки ожесточен дебат онлайн. Някои потребители се позоваха на минали прогнози, поставяйки под въпрос времевата линия:

„Не предсказаха ли и смъртта му още през април? Като 12 април или нещо подобно?“

Други използваха хумор или критика, за да изразят мислите си:

„Ето как ще направите Америка отново велика.“

„Уау! Толкова много от вас желаят смъртта на нашия президент, което е доказателство, че човечеството е обречено. Няма вече никакво уважение или елементарно човешко благоприличие.“

Докато мнозина приеха клипа лекомислено, други изразиха загриженост относно етиката на празнуването или спекулирането за нечия смърт - дори на шега. Макар скорошният клип от „Семейство Симпсън“ да плени интернет със зловещите си паралели с реалните здравни актуализации за президента Тръмп, няма проверими доказателства, че точно такъв епизод е излъчен. И все пак, сливането на поп култура, политически спорове и спекулативна фантастика продължава да предизвиква вирусни дискусии. Независимо дали става въпрос за изкуство, имитиращо живота, или за създаване на митове в интернет, „Семейство Симпсън“ продължава да подхранва обществения интерес – и загриженост – относно така наречените си предсказания.

Предсказанието за смъртта на Доналд Тръмп от „Семейство Симпсън“ е опровергано; не е намерен официален епизод

Въпреки шума, няма официален запис на епизод от „Семейство Симпсън“, който изрично да предсказва смъртта на Доналд Тръмп през 2025 г. Феновете на сериала често са сглобявали откъси, преувеличени сюжетни линии или фалшиво съдържание, за да ги направят да изглеждат пророчески. В този случай вирусното видео може да е смесица от сцени или променена сцена, допълнена с глас зад кадър, за да се създаде фалшив разказ.

Източник: Times of India    
Източник: Times of India
До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък
