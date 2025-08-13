Свят

Принц Андрю и "неприятните коментари" за Кейт Мидълтън предизвикаха вражда с принц Уилям

Оскърбеният херцог на Йорк е в отчуждение както с принц Уилям, така и с принц Хари от години

13 август 2025, 16:04
П редполагаемите "неприятни" коментари на принц Андрю за Кейт Мидълтън са предизвикали продължаващата му вражда с неговия племенник, принц Уилям, според кралски биограф, цитиран от New York Post.

Оскърбеният херцог на Йорк, на 65 години, е в отчуждение както с принц Уилям, така и с принц Хари от години, като последните доклади сочат, че принцът на Уелс, на 43 години, възприема чичо си като "проблем".

Андрю е направил няколко "груби" и "недобри" забележки за принцесата на Уелс, според известния кралски автор Андрю Лоуни, който разкрива различни детайли за херцога в последната си биография "Entitled: The Rise and Fall of the House of York".

Лоуни допълни, че предполагаемите забележки са дошли от чувство на ревност, тъй като херцогът е бил завистлив от факта, че Кейт се е превърнала в ключова фигура във "Фирмата" след смъртта на кралица Елизабет II.

"Не мога да разбера как някой би могъл да прави недобри коментари за Кейт, когато тя е спасителната благодат на семейството", каза Лоуни пред Radar Online.

"Учуди ме, но хората са ревниви", добави той. "Мислех, че принц Андрю ще уважава Уилям като бъдещ крал."

Как Уилям и Кейт използват книгата на Хари, за да защитят Шарлот

Не е ясно точно какво е казано за бъдещата кралица; въпреки това Лоуни предполага, че коментарите са накарали Уилям да се обърне с гръб към чичо си, белязан от скандали.

Освен това той добави, че Уилям е станал все по-раздразнен от чичо си през последните няколко години.

"Уилям има много силно чувство за обществен дълг и прави всичко възможно да поддържа всичко в ред", каза Лоуни. "Той иска да върши нещата по правилния начин и вече има достатъчно ангажименти, за да се занимава с чичо си."

"Всички работят заедно, Чарлз, Ан, Едуард, Уилям и други, но цялата страна беше разочарована от принц Андрю", добави той.

Принц Уилям смята чичо си Андрю за „заплаха“

Всъщност съдбата на Андрю в монархията вече е била решена от Уилям, според съобщения.

Източници твърдят, че херцогът няма да се завърне като действащ член на кралското семейство по време на управлението на Уилям, тъй като той и Кейт възприемат Андрю като "риск" и "заплаха" за "Фирмата", поради предишните му връзки с регистрирания сексуален насилник Джефри Епстийн и предполагаемия китайски шпионин Янг Тенгбо.

Освен това Лоуни цитира източници, които предполагат, че Уилям ще иска да изгони Андрю и бившата му съпруга Сара Фъргюсън от "Роял Лодж", където двойката живее от 2004 г.

"Уилям също мрази Сара, бившата съпруга на Андрю, и няма търпение за деня, в който баща му ще ги изгони и двамата", цитира се източникът в книгата.

"Ако Чарлз не го направи, гарантирам ви, че първото нещо, което Уилям ще направи, когато стане крал, е да ги изгони."

The Post се свърза с Кенсингтънския дворец и представителите на Андрю за коментар.

Източник:  New York Post    
Принц Андрю Принц Уилям Кейт Мидълтън Кралско семейство Кралска вражда Андрю Лоуни Кралски скандали Британска монархия Херцог на Йорк
