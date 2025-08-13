Вкараха в затвора македонски наркотрафикант в България

О кръжна прокуратура – Кюстендил приведе в изпълнение влязъл в сила съдебен акт, с който на 34-годишен гражданин на Северна Македония, е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 8 години, при първоначален „строг“ режим на изтърпяване, и глоба в размер на 50 000 лева.

Подсъдимият е признат за виновен за контрабанда на високорисково наркотично вещество през границата на страната, съобщават от държавното обвинение.

В края на минавалата година, на вход за камиони на ГКПП "Гюешево", пристигнала товарна композиция с регистрационни номера на Северна Македония, превозваща товар с руда за Турция.

Митническите инспектори отклонили моторното превозното средство за щателна митническа проверка. В ремаркето й били установени специално приспособени тайници - кухини в дървени напречни дъски (хоризонтални странични прегради). В тях били открити 320 пакета с наркотично вещество – коноп.

Общото тегло на предмета на престъплението е 128,580 кг.

Водачът на камиона е бил задържан и привлечен към наказателна отговорност, а впоследствие предаден на съд с обвинителен акт на Окръжна прокуратура - Кюстендил.