Свят

Международни организации за медийна свобода реагират на нападение над екип на N1 TV

Комитетът за защита на журналистите изрази загриженост от тормоза над екипа на N1 TV

13 август 2025, 17:18
Международни организации за медийна свобода реагират на нападение над екип на N1 TV
Източник: iStock/Getty Images

П орталът Mapping Media Freedom включи заплахата за смърт срещу екип на N1 TV на 10 август в своя списък с инциденти.

Порталът, който следи нарушенията на свободата на пресата и медиите в Европа, съобщи, че репортерката Йелена Миркович и операторът Дениал Дабич са получили заплаха за смърт по време на отразяване на нощен протест от група поддръжници на Сръбската прогресивна партия (SNS). Един от привържениците на SNS заплашил да им пререже гърлата, като направил разпознаващ се жест с ръка по врата си, се казва в доклада за инцидента на портала.

Докладът отбелязва, че N1 редовно е заплашван със смърт заради своята независима журналистика, като последният подобен случай е бил на 11 юли, когато редакцията е била заплашена анонимно за терористична атака, подобна на тази срещу Charlie Hebdo.

"Този жест с прерязване на гърлото по време на протеста представлява още една стъпка на насилие", посочва порталът.

Европейската федерация на журналистите предупреди за заплахата за смърт, отправена към екипа на N1 TV.

В публикация в социалната мрежа Bsky се съобщава, че екипът е бил заплашен. Добавя се, че журналистите от портала Autonomija са били предупредени, че "всички ще бъдат възнаградени с два патрона 9,2 мм."

Комитетът за защита на журналистите (CPJ) изрази загриженост от тормоза над екипа на N1 TV, отразяващ протеста. "CPJ е загрижен след като привърженици на правителството тормозиха и възпрепятстваха екип на N1 TV по време на протест. Сръбските власти трябва да гарантират безопасността на журналистите при отразяване на демонстрации", се казва в публикация в платформата X.

Източник:  N1    
Н1 ТВ Заплахи срещу журналисти Безопасност на журналисти Свобода на пресата Тормоз над журналисти Протести Сръбска прогресивна партия Mapping Media Freedom Насилие над медии Независима журналистика
