Пожар в землището на Угърчин

о жар е възниквал в землището на Угърчин, съобщи за БТА говорителят на областната дирекция на МВР в Ловеч Габриела Тодорова.
Сигналът за пламъците е подаден малко след 17:00 часа. Горят сухи треви и храсти, както и низово част от гора. Пламъците са се разпрострели на голяма площ.
МВР следи в реално време чрез сателити пожарите у нас
На място са пет екипа на пожарната, много доброволци, помагат и земеделски производители с техника.
Няма опасност за населението в града и други населени места в района.