Националният събор на народното творчество в Копривщица беше закрит с едночасов концерт

63 години от смъртта на Мерилин Монро: Трагичният край, който Холивуд никога не забрави

Отдаваме почит на преподобномъченик Дометий, какво се знае за него

Експерти разкриват очевидния знак за изневяра - който повечето хора пропускат: „Това е следа, която си струва да се проследи“

Охрана спря Дженифър Лопес пред магазин на Chanel в Истанбул, как реагира тя

С едночасов концерт беше закрито 13-ото издание на Националния събор на народното творчество в Копривщица, който започна на 8 август.

Заключителната изява беше на централната сцена. Участниците в събора се представяха на шест сцени.

Започна Националният събор на българското народно творчество в Копривщица

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова произнесе слово при закриването на събитието.

Преди това на втората сцена се представиха изпълнители от Габрово и Търговище, на четвъртата сцена - групи от Смолян, на петата сцена се качиха представители от Кюстендил и Кърджали, а на шестата сцена - групи от София-град.

Тазгодишното издание на събора се проведе под патронажа на премиера Росен Желязков.

„Всеки българин през вековете е бил автор на българското творчество, всеки един от вас днес е автор на това творчество“, каза Желязков, който откри XIII Национален събор на народното творчество в Копривщица. Премиерът изрази гордостта и вълнението си, че е патрон на събора, който е надминал границите на това да бъде просто фестивал.

„Това е един събор на българи, в който с песен, танц, слово, облекло ние показваме духа на българина, нашата българска традиция, нашият поглед към бъдещето с миналото, което е в българския ген, с всяка една форма на изява на нашата тъжна съдба, нашата радостна и героична съдба в песни, в танци“, посочи Желязков.

„Българската песен е съвкупност от лирика, от епичност. Има много елегия в нея, защото българската историческа съдба не е била радостна, но ние имаме и горди юнашки песни. Ние имаме много красиви любовни песни. Днес всички тук ще се наслаждаваме на това, на българския неповторим танц, който присъства на всяко едно българско събитие. Няма повод - сватба, кръщене, рождени дни, събиране, в което да няма право хоро“, добави министър-председателят.

Премиерът пожела на участниците и гостите радостното чувство от това, че са всички заедно, като народ, сред красивата природа край Копривщица, както и събора на народното творчество, да пребъде.

Източник: БГНЕС

Тазгодишният Националния събор на народното творчество е юбилеен – навършват се 60 години от първото му издание.

Основни организатори на форума са Министерството на културата, Община Копривщица, Областната администрация на Софийска област, Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките (ИЕФЕМ – БАН).

Бит от други времена, любов към корена и самодейност. Това среща всеки, минал по пътеките в местността "Войводенец" над Копривщица, в дните на големия Национален събор.

Галина е била тук преди 50 години, когато е било първото издание на събора. Сега отново се завръща на китните поляни.

"Баба ми ме водеше тук по тези събори и се радвах, че имаше много хора. Душата ми е пълна, душата ми се радва, че все още има хора, които пазят нашата традиция и нашите обичаи", споделя тя пред NOVA.

Някои от носиите, показани на събора, са на повече от век. Една от най-впечатляващите на събора се оказа от видинския край и е семейна реликва, която се предава от поколение на поколение,

Съборът в Копривщица е вписан в Световното културно наследство на ЮНЕСКО и се провежда веднъж на всеки пет години.