България

Обвиниха адвокатски сътрудник за имотни измами и принуда

Наньо Турлаков е с две обвинения и е в ареста за срок до 72 часа

13 август 2025, 16:43
Какви са обществените нагласи за еврото в България

Има ли опасност от вируса чикунгуня у нас и тревожен ли е ръстът на случаите на COVID-19

Пожар обхвана защитена местност край Тутракан: Застрашени са хиляди видове

Великобритания включи България в черен списък за депортации

Украински журналист за акцията с оръжия у нас: Явно някъде и българските служби са продънени

След дрифт: 18-годишeн се заби в мост в Костинброд (ВИДЕО)

Митов: МВР следи в реално време чрез сателити пожарите у нас

"Бръснеща болка в гърлото": Симптом на новия COVID-19 вариант

П овдигаха обвинение на адвокатски сътрудник за имотни измами. Задържаният е 36- годишният Наньо Турлаков, предава NOVA.

Името на мъжът стана известно, след като 80- годишната Николина Пенева, която беше настанена в дом за възрастни в Казанлък, заяви, че той взел нейни имоти. Те бяха върнати, след като случаят беше оповестен от министъра на правосъдието Георги Георгиев. 

Днес Наньо Турлаков е с две обвинения. Първото – за това, че в съучастие с друго лице заплашили мъж на 57 години с убийство с цел да продаде имоти. През 2024 г. потърпевшият подал два граждански иска срещу Турлаков и жена му, по които били заведени съдебни дела. Когато разбрал за заведените дела, Турлаков се консултирал как да ги прекрати. Той разбрал, че това може да стане, ако 57 -годишният подпише откази от исковете. Поради тази причина с неговия съучастник решили да го принудят да направи това.

На 06.08.2024 г. в гр. Казанлък, Турлаков и съучастникът му се срещнали с пострадалия, заплашили го с убийство и му нанесли леки телесни повреди. Така те го принудили против волята си да подпише молбите за отказ от делата. Същият ден Турлаков и съучастникът му отнели насилствено и мобилния телефон на потърпевшия.

Обвиняемият Наньо Турлаков е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Районна прокуратура-Стара Загора да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение “задържане под стража” спрямо него. По делото се извършват действия по разследването, свързани с привличането към наказателна отговорност и на съучастника в деянията.

В Районна прокуратура-Стара Загора се водят разследвания и по други досъдебни производства за престъпления, свързани с документни измами с имоти, по които се установява съпричастността на Турлаков.

Източник: NOVA    
