Вучич не може да се кандидатира за президент повече

П резидентът на Сърбия Александър Вучич каза днес, че не може да се кандидатира за поста отново на следващите избори и че през ум не му минава да променя конституцията, за тази цел, съобщават сръбските медии.

„Дали ще помагам на някого и дали ще се боря за това онези, за които смятам, че могат да водят Сърбия в бъдеще, да постигнат успех на изборите - със сигурност ще го направя,“ каза Вучич на пресконференция след днешната среща с австрийския канцлер Кристиан Щокер в Белград.

Сръбският президент каза още, че е политически ветеран и ще приключи кариерата си на президент след около година и нещо.

Вучич беше избран за първи път за президент на Сърбия през 2017 г. Той беше преизбран за втори мандат през 2022 г., който изтича през 2027 г.

Вучич добави, че в съответствие с конституцията и законите сръбските институции ще насрочат парламентарни избори, вероятно преди изтичане на законовия срок, а на изборите ще се види, „какво ще каже народът и кой ще победи“.

В Сърбия се провеждат протести от ноември 2024 г., след като бетонната козирка на гарата в северния сръбски град Нови Сад се срути, като отне живота на 16 души. Според протестиращите до трагедията се е стигнало заради корупционни практики, довели до некачествен ремонт на сградата. Те настояват да бъде понесена политическа и наказателна отговорност за случилото се, а също така издигнаха искане за провеждането на предсрочни парламентарни избори в страната.

Последните парламентарни избори в страната бяха предсрочни и се проведоха през декември 2023 година.