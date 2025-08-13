България

Пожар в защитена местност край Тутракан

Гъстият дим се вижда от километри

13 август 2025, 20:49
След акцията в оръжейна фирма: Няма данни за задържани

След акцията в оръжейна фирма: Няма данни за задържани
Арестуваха мъж от Пловдив за терористичната заплаха към самолета до Лондон

Арестуваха мъж от Пловдив за терористичната заплаха към самолета до Лондон
Обвиниха адвокатски сътрудник за имотни измами и принуда

Обвиниха адвокатски сътрудник за имотни измами и принуда
Какви са обществените нагласи за еврото в България

Какви са обществените нагласи за еврото в България
Има ли опасност от вируса чикунгуня у нас и тревожен ли е ръстът на случаите на COVID-19

Има ли опасност от вируса чикунгуня у нас и тревожен ли е ръстът на случаите на COVID-19
Пожар обхвана защитена местност край Тутракан: Застрашени са хиляди видове

Пожар обхвана защитена местност край Тутракан: Застрашени са хиляди видове
Великобритания включи България в черен списък за депортации

Великобритания включи България в черен списък за депортации
Украински журналист за акцията с оръжия у нас: Явно някъде и българските служби са продънени

Украински журналист за акцията с оръжия у нас: Явно някъде и българските служби са продънени

П ожар се разгоря на територията на защитена местност „Калимок – Бръшлен“. По приблизителна оценка огънят е засегнал площ от около 850 декара. Гъстият дим се вижда от километри, предава NOVA.

Първият подаден сигнал е за пожар в землището между селата Нова Черна и Цар Самуил. Местността е труднодостъпна - има предимно блата. Това затруднява и достъпа на пожарните автомобили и на друга тежка техника.

Пожар обхвана защитена местност край Тутракан: Застрашени са хиляди видове

От пожарната в Тутракан съобщиха, че eдинственото, което могат да направят огнеборците на този етап, е да осигурят дежурство, така че да не позволят пожарът да се разпространи и да достигне населените места. 

Заместник-кмета на града Милен Маринов посочи, че на този етап няма опасност за населението в района.

Защитената местност „Калимок – Бръшлен“ е една от най-големите в страната. Тя е местообитание на хиляди защитени животински и растителни видове. Там се намира и най-голямата колония на къдроглави пеликани. Според еколозите мястото на пожара е на около 3 км от тях и засега птиците не са в опасност. Орнитолози съобщиха, че има около 60 двойки с поне 100 малки.

Източник: NOVA    
пожар Тутракан
Последвайте ни
Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц

Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц

Арестуваха мъж от Пловдив за терористичната заплаха към самолета до Лондон

Арестуваха мъж от Пловдив за терористичната заплаха към самолета до Лондон

Шефът на ЕЦБ показа българското евро

Шефът на ЕЦБ показа българското евро

Тайфун удари Тайван - изчезнал, десетки ранени

Тайфун удари Тайван - изчезнал, десетки ранени

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Купуваме още 1200 патрулки и мотоциклети, ето кой се бори за доставката им

Купуваме още 1200 патрулки и мотоциклети, ето кой се бори за доставката им

carmarket.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 4 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 4 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 4 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 4 дни

Виц на деня

Мъж казва на жена си: – Скъпа, тази вечер ще съм като Джеймс Бонд! – Уха, ще ме заведеш на вечеря, ще караш спортна кола…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пожар погълна над 50 декара гора край Кърджали

Пожар погълна над 50 декара гора край Кърджали

България Преди 22 минути

От полицията заявиха, че няма опасност за населението

Вучич не може да се кандидатира за президент повече

Вучич не може да се кандидатира за президент повече

Свят Преди 2 часа

Той посочи, че и през ум не му минава да променя конституцията

Вкараха в затвора македонски наркотрафикант в България

Вкараха в затвора македонски наркотрафикант в България

България Преди 5 часа

Подсъдимият е признат за виновен за контрабанда на високорисково наркотично вещество

<p>Скандалните коментари за Кейт, запалили&nbsp;семейна война в кралското семейство</p>

Принц Андрю и "неприятните коментари" за Кейт Мидълтън предизвикаха вражда с принц Уилям

Свят Преди 5 часа

Оскърбеният херцог на Йорк е в отчуждение както с принц Уилям, така и с принц Хари от години

"Умореното момиче“: Когато сенките под очите станат тенденция

"Умореното момиче“: Когато сенките под очите станат тенденция

Любопитно Преди 5 часа

Най-новата мода в красотата е да изглеждаме уморени, недоспали и леко болни

<p>Известните личности, които починаха от &bdquo;разбито сърце&ldquo;</p>

Известните личности, които починаха от „разбито сърце“

Любопитно Преди 5 часа

Известните личности са в светлината на прожекторите и тяхната лична скръб може да се превърне в непоносим публичен спектакъл

Макрон нае детективи, за да разследват американската инфлуенсърка Кендис Оуенс

Макрон нае детективи, за да разследват американската инфлуенсърка Кендис Оуенс

Свят Преди 5 часа

"Всеки по света трябва да се моли за президента Макрон", каза инфлуенсърката

Ашли Байдън подаде молба за развод след 13 г. брак

Ашли Байдън подаде молба за развод след 13 г. брак

Свят Преди 5 часа

Ашли се запознава с Крайн по инициатива на покойния си брат Бо Байдън

Мелания Тръмп вдъхнови скандален герой в ново шоу на Netflix

Мелания Тръмп вдъхнови скандален герой в ново шоу на Netflix

Любопитно Преди 6 часа

"Съчетанието от секс, наркотици, убийства и още секс е достатъчно, за да задържи зрителите приковани на дивана“

Хакнаха лични данни на хиляди туристи в Италия

Хакнаха лични данни на хиляди туристи в Италия

Свят Преди 6 часа

Групата е предложила около 70 000 лични документа за продажба онлайн

о

Бионсе прибави първа награда "Еми" към своите 35 трофея "Грами"

Любопитно Преди 6 часа

Певицата е била номинирана 10 пъти, но досега не е печелила

<p>MGK: Може да съм извънземен, майка ми беше похитена</p>

Machine Gun Kelly: Може да съм извънземен

Свят Преди 6 часа

Рапърът се появи в предаването Watch What Happens Live with Andy Cohen

Съкровището от Тополовград ще е изложено в София за два месеца

Съкровището от Тополовград ще е изложено в София за два месеца

Любопитно Преди 6 часа

Изложбата „Блясъкът на елинистическото злато - повелителят на Сакар“ беше открита в Националния археологически музей в София

<p>Снежната отдалечена военна база, където Тръмп ще посрещне Путин</p>

Снежната отдалечена военна база, където Тръмп ще посрещне Путин за преговори

Свят Преди 7 часа

Elmendorf-Richardson обединява базата на ВВС Elmendorf и армейската база Fort Richardson. Това е най-голямата военна база в Аляска и дом на повече от 32 000 души

Стефан Попов-Чефо се впусна в романтичното приключение „Диви и красиви“

Стефан Попов-Чефо се впусна в романтичното приключение „Диви и красиви“

Любопитно Преди 7 часа

Актьорът влезе сред дамите в предаването с тайна мисия

Щастлива развръзка: Спасиха ранен турист в Рила

Щастлива развръзка: Спасиха ранен турист в Рила

България Преди 7 часа

Оказана му е помощ за наранявания и е настанен в болнично заведение в Благоевград

Всичко от днес

От мрежата

Защо най-често кучетата накуцват

dogsandcats.bg

9 екзотични породи котки, които можем да гледаме у дома (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Автокаско калкулатор – как да изберете най-добрата оферта за минути

sinoptik.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg

Кралски потайности: Това, което прикрива Кейт Мидълтън

Edna.bg

Култов участник от „Игри на волята“ с неузнаваема нова визия (СНИМКИ)

Edna.bg

Ман Сити и Леверкузен в спор за звезда на Монако

Gong.bg

НА ЖИВО: ПСЖ - Тотнъм, стартовите 11

Gong.bg

Николай Николов: Трябва да възстановим и модернизираме летателната техника за борба с пожарите

Nova.bg

Пожар обхвана горски район край Кърджали

Nova.bg