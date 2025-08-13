Пожар в защитена местност край Тутракан

Украински журналист за акцията с оръжия у нас: Явно някъде и българските служби са продънени

П ожар се разгоря на територията на защитена местност „Калимок – Бръшлен“. По приблизителна оценка огънят е засегнал площ от около 850 декара. Гъстият дим се вижда от километри, предава NOVA.

Първият подаден сигнал е за пожар в землището между селата Нова Черна и Цар Самуил. Местността е труднодостъпна - има предимно блата. Това затруднява и достъпа на пожарните автомобили и на друга тежка техника.

От пожарната в Тутракан съобщиха, че eдинственото, което могат да направят огнеборците на този етап, е да осигурят дежурство, така че да не позволят пожарът да се разпространи и да достигне населените места.

Заместник-кмета на града Милен Маринов посочи, че на този етап няма опасност за населението в района.

Защитената местност „Калимок – Бръшлен“ е една от най-големите в страната. Тя е местообитание на хиляди защитени животински и растителни видове. Там се намира и най-голямата колония на къдроглави пеликани. Според еколозите мястото на пожара е на около 3 км от тях и засега птиците не са в опасност. Орнитолози съобщиха, че има около 60 двойки с поне 100 малки.