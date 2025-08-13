България

След акцията в оръжейна фирма: Няма данни за задържани

Неизвестно остава и какво точно е поискало в молбата си за правна помощ Националното антикорупционно бюро на Украйна

13 август 2025, 20:23
Пожар в защитена местност край Тутракан

Арестуваха мъж от Пловдив за терористичната заплаха към самолета до Лондон

Обвиниха адвокатски сътрудник за имотни измами и принуда

Какви са обществените нагласи за еврото в България

Има ли опасност от вируса чикунгуня у нас и тревожен ли е ръстът на случаите на COVID-19

Пожар обхвана защитена местност край Тутракан: Застрашени са хиляди видове

Великобритания включи България в черен списък за депортации

Украински журналист за акцията с оръжия у нас: Явно някъде и българските служби са продънени

Д ен след акцията на МВР и Прокуратурата в офис на фирма за производство и търговия с оръжие, няма данни за задържани или обвиняеми. Неизвестно остава и какво точно е поискало в молбата си за правна помощ националното антикорупционно бюро на Украйна, предава NOVA.

В понеделник, българската прокуратура съобщи, че акцията е след молба на Киев във връзка с разследване на корупционни престъпления в Украйна. Те били свързани със сделки с оръжие на завишени цени. Информацията не изненада местните медии.

„Знаем, че оръжейният бизнес не може да минава просто така безконтролно от държавните органи. Тоест, разбираме, че някъде и вашите - и българските служби, са продънени, което е ужасно”, коментира журналистът  Тетяна Станева.

Според разследващите у нас, обиски и претърсвания е имало в няколко области в страната. Справка показва, че фирмата не разполага с търговски обекти, а за съхранение използва складове на предприятия от военно - промишления комплекс. Експерти напомнят, че износът на оръжия е сред най-доходоносните бизнеси. По данни на Центъра за изследване на демокрацията у нас той носи над 2 млрд. лв. приходи годишно.

„България се утвърди като един от основните износители на муниции за Европа. Основен снабдител и на Украйна. Така че това е по някакъв начин и удар върху този сектор”, заяви Атанас Русев, директор на програма „Сигурност”, Център за изследване на демокрацията.

„Имаш нужда от нещо, то ти е критично важно, води се война, и естествено на пазара всеки предлага и използва момента да извлече максимална печалба”, коментира експертът доц. Милен Иванов.

Според него неясно защо в акцията не е участвала и ДАНС.

„Има вероятност, макар и малка, украинската държава да изнася корупционния проблем извън държавата си”, каза доц. Иванов.

Фирмата, чиито офиси бяха обискирани, е в санкционния списък на Москва от няколко години. А заобикалянето на забраната за търговия с Русия дълго време беше тема на дебат в парламента.

 „Прокуратурата има достатъчно инструменти, има си престъпления - незаконна търговия и стоки с възможна двойна употреба, извън установения ред”, заяви доц. Милен Иванов.

Източник: NOVA    
Украйна оръжия ГДБОП МВР
Вучич не може да се кандидатира за президент повече

Свят Преди 2 часа

Той посочи, че и през ум не му минава да променя конституцията

Международни организации за медийна свобода реагират на нападение над екип на N1 TV

Свят Преди 4 часа

Комитетът за защита на журналистите изрази загриженост от тормоза над екипа на N1 TV

Вкараха в затвора македонски наркотрафикант в България

България Преди 5 часа

Подсъдимият е признат за виновен за контрабанда на високорисково наркотично вещество

Незаконни убийства в България отчитат САЩ

България Преди 5 часа

Какво гласи частта за България от доклада на Държавния департамент на САЩ за правата на човека

"Умореното момиче“: Когато сенките под очите станат тенденция

Любопитно Преди 5 часа

Най-новата мода в красотата е да изглеждаме уморени, недоспали и леко болни

Известните личности, които починаха от „разбито сърце“

Любопитно Преди 5 часа

Известните личности са в светлината на прожекторите и тяхната лична скръб може да се превърне в непоносим публичен спектакъл

Макрон нае детективи, за да разследват американската инфлуенсърка Кендис Оуенс

Свят Преди 5 часа

"Всеки по света трябва да се моли за президента Макрон", каза инфлуенсърката

Ашли Байдън подаде молба за развод след 13 г. брак

Свят Преди 5 часа

Ашли се запознава с Крайн по инициатива на покойния си брат Бо Байдън

Мелания Тръмп вдъхнови скандален герой в ново шоу на Netflix

Любопитно Преди 6 часа

"Съчетанието от секс, наркотици, убийства и още секс е достатъчно, за да задържи зрителите приковани на дивана“

Хакнаха лични данни на хиляди туристи в Италия

Свят Преди 6 часа

Групата е предложила около 70 000 лични документа за продажба онлайн

о

Любопитно Преди 6 часа

Певицата е била номинирана 10 пъти, но досега не е печелила

Machine Gun Kelly: Може да съм извънземен

Свят Преди 6 часа

Рапърът се появи в предаването Watch What Happens Live with Andy Cohen

Съкровището от Тополовград ще е изложено в София за два месеца

Любопитно Преди 7 часа

Изложбата „Блясъкът на елинистическото злато - повелителят на Сакар“ беше открита в Националния археологически музей в София

Снежната отдалечена военна база, където Тръмп ще посрещне Путин за преговори

Свят Преди 7 часа

Elmendorf-Richardson обединява базата на ВВС Elmendorf и армейската база Fort Richardson. Това е най-голямата военна база в Аляска и дом на повече от 32 000 души

Стефан Попов-Чефо се впусна в романтичното приключение „Диви и красиви“

Любопитно Преди 7 часа

Актьорът влезе сред дамите в предаването с тайна мисия

Щастлива развръзка: Спасиха ранен турист в Рила

България Преди 7 часа

Оказана му е помощ за наранявания и е настанен в болнично заведение в Благоевград

