Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

С лънце, сух въздух и температури до 40 градуса ще бележат уикенда в цялата страна. България попада в хватката на августовска гореща вълна, която няма намерение да отстъпва и през следващата седмица.

Още в събота жегата ще настъпва уверено, а в неделя и понеделник живакът ще удари екстремни стойности - на места до 39-40°. Валежи не се очакват, а слънцето ще бъде безмилостно и на планина, и на море. Плажуващите по Черноморието могат да разчитат на отлично време, но с умерен до силен източен вятър.

И след уикенда няма охлаждане - до средата на август времето остава стабилно, горещо и сухо, като само във вторник ще има кратки увеличения на облачността, без сериозни валежи.

Времето в България остава стабилно и типично за август - слънчево, сухо и горещо. Очакват се температури до 40 градуса в началото на новата седмица. Ето подробната прогноза:

Прогноза за събота, 9 август 2025 г.

Съботата ще започне с ясно и почти тихо време през нощта. През деня ще бъде предимно слънчево в цялата страна. Атмосферното налягане е по-високо от обичайното за месеца и ще се задържи почти без промяна.

Ще духа слаб, в югоизточните райони - умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще се повишат още и ще достигнат стойности между 32° и 37°, в София -около 33°.

По Черноморието

По морския бряг също ще бъде слънчево. Вятърът ще е умерен, временно силен по южното крайбрежие, от изток-североизток. Температурите ще се движат между 28° и 32°. Морската вода е топла - между 26° и 27°, а вълнението - 2-3 бала.

В планините

Идеални условия за разходка - слънчево време с слаб до умерен вятър от изток-североизток.

Температурите:

на 1200 м - около 26°,

на 2000 м - около 20°.

Астрономически данни за София

Изгрев на слънцето - 6:27 ч.

Залез на слънцето - 20:37 ч.

Продължителност на деня - 14 ч. и 10 мин.

Фаза на Луната - пълнолуние

Изгрев на Луната - 20:58 ч.

Залез на Луната - 6:10 ч.

Уикенд прогноза - 10 и 11 август 2025 г.

Неделя и понеделник ще бъдат истински летни - сухи, слънчеви и много горещи. Вятърът ще остане слаб до умерен, предимно от изток-североизток. Температурите ще продължат да се покачват, като в понеделник на места в страната термометрите ще показват до 39 - 40°.

Седмична прогноза за 10 - 15 август 2025 г.

През следващата седмица лятото ще показва пълната си сила. Времето ще остане предимно слънчево и горещо, без съществени валежи. В понеделник ще бъдат отчетени най-високите температури за периода - до 39 - 40° на отделни места.

След това ще настъпи слабо понижение на температурите, но жегата ще се задържи. Временни увеличения на облачността са възможни във вторник, но вероятността за валежи остава минимална.

Вятърът през седмицата ще е предимно източен до североизточен, слаб до умерен, като в средата на седмицата в Източна България ще се усеща по-осезаемо.

15-дневна прогноза - до края на втората десетдневка на август

През първата половина на периода ще преобладава слънчево време с температури около климатичните норми. В началото на десетдневието ще се развива купесто-дъждовна облачност, като краткотрайни валежи с гръмотевици ще има главно в следобедните часове в Централна България и планинските райони в Югозападна България.

Около 13 август се очаква краткотрайна стабилизация на атмосферата, съпроводена с относително затопляне. В средата на десетдневието се очаква атмосферно смущение, което ще донесе локални валежи и гръмотевични бури, най-вече в планините.

Температурите временно ще се понижат, но ще останат в рамките на обичайното за сезона.

През второто десетдневие на месеца времето ще остане преобладаващо сухо и слънчево, почти без валежи, а температурите ще бъдат над климатичните норми.