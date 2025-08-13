Арестуваха мъж от Пловдив за терористичната заплаха към самолета до Лондон

Митов: МВР следи в реално време чрез сателити пожарите у нас

М ъж от Пловдив е задържан заради подадения фалшив сигнал на телефон 112 за това, че се очаква проблем на борда на самолет от София до Лондон, предаде БНР.

Заради сигнала самолетът беше отклонен от въздушното пространство на Чехия и ескортиран от германски изтребители.

По случая е образувано досъдебно производство.

Министърът на транспорта Гроздан Караджов съобщи пред БТА, че около 22:00 часа мъжът се е обадил на телефон 112 и казал, че на самолета има палестинец, който щял да извърши "лоши неща".

Веднага бил задействан специален протокол за кризисни действия – уведомени са РВД и координационния център на летището в София. Събран е кризисен щаб. Към този момент самолетът вече е бил във въздушното пространство на Сърбия, над района на Нови Сад. Информиран бил началникът на смяна в РВД – Сърбия“.

Пилотът решил да не каца аварийно, а да продължи полета. Чехия обаче не дала разрешение да прелети над страната. Затова минал над Германия, където е ескортиран от двата немски изтребителя.

Установено е, че на борда няма палестинец, но там се намирали бившата жена и двете деца на мъжа, подал сигнала. Задържания е заявил, че наскоро се е развел с нея.