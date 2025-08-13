България

Арестуваха мъж от Пловдив за терористичната заплаха към самолета до Лондон

Заради сигнала самолетът беше отклонен от въздушното пространство на Чехия

13 август 2025, 17:54
Обвиниха адвокатски сътрудник за имотни измами и принуда

Обвиниха адвокатски сътрудник за имотни измами и принуда
Какви са обществените нагласи за еврото в България

Какви са обществените нагласи за еврото в България
Има ли опасност от вируса чикунгуня у нас и тревожен ли е ръстът на случаите на COVID-19

Има ли опасност от вируса чикунгуня у нас и тревожен ли е ръстът на случаите на COVID-19
Пожар обхвана защитена местност край Тутракан: Застрашени са хиляди видове

Пожар обхвана защитена местност край Тутракан: Застрашени са хиляди видове
Великобритания включи България в черен списък за депортации

Великобритания включи България в черен списък за депортации
Украински журналист за акцията с оръжия у нас: Явно някъде и българските служби са продънени

Украински журналист за акцията с оръжия у нас: Явно някъде и българските служби са продънени
След дрифт: 18-годишeн се заби в мост в Костинброд (ВИДЕО)

След дрифт: 18-годишeн се заби в мост в Костинброд (ВИДЕО)
Митов: МВР следи в реално време чрез сателити пожарите у нас

Митов: МВР следи в реално време чрез сателити пожарите у нас

М ъж от Пловдив е задържан заради подадения фалшив сигнал на телефон 112 за това, че се очаква проблем на борда на самолет от София до Лондон, предаде БНР. 

Заради сигнала самолетът беше отклонен от въздушното пространство на Чехия и ескортиран от германски изтребители. 

Самолет, пътуващ от София, не беше допуснат да влезе в Чехия, изтребители го ескортираха

По случая е образувано досъдебно производство. 

Министърът на транспорта Гроздан Караджов съобщи пред БТА, че около 22:00 часа мъжът се е обадил на телефон 112 и казал, че на самолета има палестинец, който щял да извърши "лоши неща". 

Веднага бил задействан специален протокол за кризисни действия – уведомени са РВД и координационния център на летището в София. Събран е кризисен щаб. Към този момент самолетът вече е бил във въздушното пространство на Сърбия, над района на Нови Сад. Информиран бил началникът на смяна в РВД – Сърбия“.

Пилотът решил да не каца аварийно, а да продължи полета. Чехия обаче не дала разрешение да прелети над страната. Затова минал над Германия, където е ескортиран от двата немски изтребителя.

Установено е, че на борда няма палестинец, но там се намирали бившата жена и двете деца на мъжа, подал сигнала. Задържания е заявил, че наскоро се е развел с нея.

Източник: БНР, БТА, Иван Лазаров    
самолет Лондон Чехия
Последвайте ни
Арестуваха мъж от Пловдив за терористичната заплаха към самолета до Лондон

Арестуваха мъж от Пловдив за терористичната заплаха към самолета до Лондон

Шефът на ЕЦБ показа българското евро

Шефът на ЕЦБ показа българското евро

Срещата в Аляска – важна стъпка към мира или много шум за нищо

Срещата в Аляска – важна стъпка към мира или много шум за нищо

Самолет, пътуващ от София, не беше допуснат да влезе в Чехия, изтребители го ескортираха

Самолет, пътуващ от София, не беше допуснат да влезе в Чехия, изтребители го ескортираха

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Купуваме още 1200 патрулки и мотоциклети, ето кой се бори за доставката им

Купуваме още 1200 патрулки и мотоциклети, ето кой се бори за доставката им

carmarket.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 4 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 4 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 4 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 4 дни

Виц на деня

Мъж казва на жена си: – Скъпа, тази вечер ще съм като Джеймс Бонд! – Уха, ще ме заведеш на вечеря, ще караш спортна кола…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Заплаха със смърт за журналисти на N1 TV в Сърбия</p>

Международни организации за медийна свобода реагират на нападение над екип на N1 TV

Свят Преди 1 час

Комитетът за защита на журналистите изрази загриженост от тормоза над екипа на N1 TV

<p>Джеси Джей:&nbsp;Косата ми пада &bdquo;като луда&ldquo;, боли ме&nbsp;5 седмици след операцията</p>

Джеси Джей: Косата ми пада „като луда“ след мастектомията, усещам болка 5 седмици след операцията

Свят Преди 1 час

Джеси Джей споделя как тялото й се е променило след мастектомията

Незаконни убийства в България отчитат САЩ

Незаконни убийства в България отчитат САЩ

България Преди 2 часа

Какво гласи частта за България от доклада на Държавния департамент на САЩ за правата на човека

<p>Скандалните коментари за Кейт, запалили&nbsp;семейна война в кралското семейство</p>

Принц Андрю и "неприятните коментари" за Кейт Мидълтън предизвикаха вражда с принц Уилям

Свят Преди 2 часа

Оскърбеният херцог на Йорк е в отчуждение както с принц Уилям, така и с принц Хари от години

"Умореното момиче“: Когато сенките под очите станат тенденция

"Умореното момиче“: Когато сенките под очите станат тенденция

Любопитно Преди 2 часа

Най-новата мода в красотата е да изглеждаме уморени, недоспали и леко болни

<p>Известните личности, които починаха от &bdquo;разбито сърце&ldquo;</p>

Известните личности, които починаха от „разбито сърце“

Любопитно Преди 2 часа

Известните личности са в светлината на прожекторите и тяхната лична скръб може да се превърне в непоносим публичен спектакъл

Макрон нае детективи, за да разследват американската инфлуенсърка Кендис Оуенс

Макрон нае детективи, за да разследват американската инфлуенсърка Кендис Оуенс

Свят Преди 2 часа

"Всеки по света трябва да се моли за президента Макрон", каза инфлуенсърката

Ашли Байдън подаде молба за развод след 13 г. брак

Ашли Байдън подаде молба за развод след 13 г. брак

Свят Преди 2 часа

Ашли се запознава с Крайн по инициатива на покойния си брат Бо Байдън

Мелания Тръмп вдъхнови скандален герой в ново шоу на Netflix

Мелания Тръмп вдъхнови скандален герой в ново шоу на Netflix

Любопитно Преди 3 часа

"Съчетанието от секс, наркотици, убийства и още секс е достатъчно, за да задържи зрителите приковани на дивана“

Хакнаха лични данни на хиляди туристи в Италия

Хакнаха лични данни на хиляди туристи в Италия

Свят Преди 3 часа

Групата е предложила около 70 000 лични документа за продажба онлайн

о

Бионсе прибави първа награда "Еми" към своите 35 трофея "Грами"

Любопитно Преди 3 часа

Певицата е била номинирана 10 пъти, но досега не е печелила

<p>MGK: Може да съм извънземен, майка ми беше похитена</p>

Machine Gun Kelly: Може да съм извънземен

Свят Преди 3 часа

Рапърът се появи в предаването Watch What Happens Live with Andy Cohen

Съкровището от Тополовград ще е изложено в София за два месеца

Съкровището от Тополовград ще е изложено в София за два месеца

Любопитно Преди 3 часа

Изложбата „Блясъкът на елинистическото злато - повелителят на Сакар“ беше открита в Националния археологически музей в София

<p>Снежната отдалечена военна база, където Тръмп ще посрещне Путин</p>

Снежната отдалечена военна база, където Тръмп ще посрещне Путин за преговори

Свят Преди 3 часа

Elmendorf-Richardson обединява базата на ВВС Elmendorf и армейската база Fort Richardson. Това е най-голямата военна база в Аляска и дом на повече от 32 000 души

Стефан Попов-Чефо се впусна в романтичното приключение „Диви и красиви“

Стефан Попов-Чефо се впусна в романтичното приключение „Диви и красиви“

Любопитно Преди 4 часа

Актьорът влезе сред дамите в предаването с тайна мисия

Щастлива развръзка: Спасиха ранен турист в Рила

Щастлива развръзка: Спасиха ранен турист в Рила

България Преди 4 часа

Оказана му е помощ за наранявания и е настанен в болнично заведение в Благоевград

Всичко от днес

От мрежата

12 прекрасни породи черни котки, които искате да вземете у дома

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които гонят мишки и други домашни вредители

dogsandcats.bg
1

Автокаско калкулатор – как да изберете най-добрата оферта за минути

sinoptik.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg

Кралски потайности: Това, което прикрива Кейт Мидълтън

Edna.bg

Култов участник от „Игри на волята“ с неузнаваема нова визия (СНИМКИ)

Edna.bg

Гашпер Търдин: Мачът срещу Сабах ще е тежък

Gong.bg

Веласкес отсече: Левски гони победа, не пази резултат

Gong.bg

Не допуснаха самолет, пътуващ от София, да влезе в Чехия, изтребители го ескортираха

Nova.bg

11-годишното момиче от Кула – бито, защото последвало профил в социална мрежа

Nova.bg