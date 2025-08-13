"Умореното момиче“: Когато сенките под очите станат тенденция

О ткакто съществуват тенденциите за красота, хората се борят срещу признаците на умора. Коректори, околоочни кремове и пачове са само част от козметичния арсенал на всеки, който иска да изглежда сякаш постига тези мечтани 8 часа сън ежедневно.

Да изглеждаме уморени винаги се е виждало като нещо лошо, особено за една жена. Този на практика безобиден коментар се интерпретира като въпрос дали сме болни, забравили да си сложим грим или дали просто вече не сме загубили свежестта си.

Но нова тенденция в гримовете обръща тази представа - визия в стил "уморено момиче" подчертава точно несъвършенствата, които опитваме да скрием, пише CNN.

Лицето на тази мода е Уензди Адамс – мрачната и емоционално сдържана дъщеря от семейство Адамс, изиграна от Джена Ортега в сериала на Тим Бъртън за Netflix. И в двата сезона героинята ѝ носи характерните сенки под очите и бледа кожа – визия, която актрисата наскоро пресъздаде и на червения килим в Лондон.

Всъщност красивите "уморени момичета" не са нови за киното. Те се срещат в ролите на Анджелина Джоли в Girl, Interrupted или младата Натали Портман в "Леон".

Сред съвременните звезди, които залагат на тази визия, са Лили-Роуз Деп, моделът и музикант Габриет, както и инфлуенсърите Ема Чембърлейн, Даниел Маркан и Лара Виолета. Към края на юли в TikTok вече има цяла категория „уморено момиче“ с уроци за постигане на този „неспал с дни“ вид– някои с над 300 000 гледания.

В едно от видеата си Лара Виолета, която нарочно размазва тъмни сенки под очите си, казва: „Торбичките под очите са шик, защото трябва да си ги заслужиш.“

Визията е нарочно небрежна, с бунтарско излъчване. „Това е празник на реалността“, казва гримьорът и директор по красотата на списание Glass Ким Браун пред CNN. „Тя носи характер и индивидуалност – грубо и в същото време стилно.“

Не е гот, не е гръндж

„Умореното момиче“ не бива да се бърка с готическата естетика, където кожата е мраморно бледа, а очите – силно подчертани в тъмно. Най-близкият му роднина е гръндж модата от 90-те, популяризирана от Кортни Лав – небрежна, разрошена, но с драматично присъствие.

За разлика от грънджа, „умореното момиче“ е по-скоро част от поредната интернет естетика.

„Това е бърз визуален знак за това кой си или в какво настроение си“, казва Дан Хейстингс-Нараянин от агенцията The Future Laboratory. Според него обаче подобни трендове са „мимолетни, комерсиализирани и готови да бъдат заменени от следващата мания“.

Визията на Тим Бъртън и грим без перфекционизъм

Не е изненада, че стилът присъства в двата сезона на "Уензди".

„Основната идея беше полиран, но естествен вид, с минимално количество продукти и акцент върху естествените черти на Джена“, казва Тара Макдоналд, гримьор на първия сезон. Ортега е с по-светъл фон дьо тен от естествения си тон, а Макдоналд не иска да прикрива сенките под очите, което ги прави по-забележими. „Сенките бяха тъмни, но нанасяни леко, а устните изглеждаха като леко ухапани – това беше ключово.“

Тя рязко се отличава от естетиката „clean girl“ със свежа кожа, румени бузи и минимален грим, популярна благодарение на Бела Хадид, Хейли Бийбър и Кендъл Дженър. „Не става дума само за грима – това е част от по-широка промяна“, казва Джалавланд. „Дори в Instagram вече се споделят повече небрежни, замъглени снимки. Уморихме се от изкуственото съвършенство. Тази култура на разхвърляност е бунт срещу него.“

Лесно за постигане, трудно за забравяне

Красотата на стила е, че е лесен за изпълнение. „Повечето хора могат да го направят сами, без да са професионални гримьори. Не е нужна стабилна ръка, нито специални четки“, казва Макдоналд.

Макар да е малко вероятно „умореното момиче“ да остави трайна следа в културата, според Хейстингс-Нараянин популярността му говори за по-дълбоки проблеми. За поколение Z това е форма на уязвимост и начин да се свържат помежду си в свят на постоянен натиск – академичен, финансов и социален. „Да показваш уязвимостта си и да се шегуваш с нея е механизъм за оцеляване – като да казваш: Да, изтощен съм, бъдещето ме плаши, но ще се смея в лицето му.“