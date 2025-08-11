Защо Хари и Уилям няма да наследят дома от детството на принцеса Даяна

Отдаваме почит на преподобномъченик Дометий, какво се знае за него

К огато принцеса Даяна почина, синовете ѝ, принц Уилям и принц Хари, наследиха по-голямата част от нейното състояние от 13 милиона паунда, включително нейните вещи, бижута и пари, припомня Daily Mail.

Парите били вложени в тръстове и инвестирани, което довело до увеличаване на състоянието им до над 20 милиона паунда, когато те навършили пълнолетие.

Но има една семейна реликва, която не е била част от нейното наследство поради вековна практика.

Имението Алторп в Нортхамптъншир, което е включено в списъка на паметниците на културата от първа категория, където Даяна е израснала и е погребана, е собственост на семейство Спенсър повече от 500 години.

Даяна прекарва детските си ваканции в имението с площ от 5 463 хектара, преди да се премести на 14-годишна възраст.

Имуществото ще отиде при братовчеда на Уилям и Хари Луис Спенсър, виконт Алторп, син на брата на Даяна, Чарлз Спенсър, и първата му съпруга Виктория Локууд.

Въпреки факта, че Луис Спенсър, който е израснал в Южна Африка, има по-голяма сестра, лейди Кити Спенсър, той ще наследи титлата и имуществото, оценявано на 100 милиона паунда.

Това се дължи на вековната практика на мъжкото първородство, при която титлата и имуществото на аристократа преминават към най-големия син, а не към най-голямото дете.

През годините политиците са се намесвали в спорната тема за първородството.

Когато беше министър-председател, Дейвид Камерън заяви, че „идеята, че по-малък син трябва да стане монарх, а не по-голяма дъщеря, само защото е мъж, вече не е приемлива“.

Бившият премиер Борис Джонсън е разпоредил да се разгледа въпросът за мъжкото първородство като част от плановете за по-гостоприемно отношение към жените в Парламента.

58-годишният граф Спенсър обаче не е склонен да приеме „променящите се нагласи“ и заяви, че ще се придържа към традицията и ще избере Луис за свой наследник.

През 2015 г. той каза: „Ако избера Кити, това ще бъде против всички традиции, които са свързани с Алторп. Просто така стоят нещата. Разбирам проблемите с това като концепция. Разбирам и силните страни на това, че е работило досега. Все още е непокътнато. Ако обиколите замъците на Лоара или където и да е, те са празни“.

„Всичко се разделя по равно между поколенията и в крайна сметка се получава красива сграда с един хубав гоблен в нея. Цялата идея на първородството е била да се запази целостта.“

Може би е лесно да се разбере защо графът предпочита имението да остане „цяло“.

Той има седем деца от три брака, което означава, че разделянето на наследството може да се окаже трудна задача.

Въпреки сложната семейна динамика, Луи поддържа близки отношения със сестрите си.

Той изведе най-голямата си сестра Кити до олтара по време на италианската ѝ сватба, вместо баща им, който, което е спорно, не присъства.

Близките им братски и сестрински отношения се дължат отчасти на факта, че са се радвали на привилегировано, но лично детство в Кейптаун, където Ърл Спенсър и Виктория се преместили през 1995 г., за да отгледат децата си далеч от общественото внимание .

Двойката се развежда през декември 1997 г., месеци след смъртта на Даяна, а Чарлз се завръща във Великобритания малко след това.

Това е тема, която продължава да е актуална, което кара „Дейли Телеграф“ да нарече Луис „неохотното момче от плаката на мъжкото първородство“.

Кити, която се омъжи за моден магнат, който е 30 години по-възрастен от нея, през 2021 г., обсъди факта, че е била пренебрегната в реда на наследството, в интервю за списание Town & Country .

„Първородството може да бъде сложна тема, защото с промяната на времената се променят и нагласите. Израснахме с разбирането, че Луис е този, който ще наследи, и Луис ще свърши невероятна работа“, каза тя.

В броя на Tatler от декември 2015 г. Кити каза: „Аз съм напълно за равенството между половете. Но съм доста щастлива, че това ще бъде отговорност на брат ми. Просто мисля, че това е правилният начин. Харесва ми, че къщата остава в рамките на едно и също семейство, със същото фамилно име. Не бих искал да е по друг начин за семейство Спенсър. И просто знам, че брат ми ще се справи безупречно".

Гробът на Даяна се намира на малък остров по средата на Овалното езеро на имота и не е достъпен за обществеността.

В мемоарите си от 2023 г., „Spare“, Хари пише за посещението си на мястото на 25-годишнината от смъртта на Даяна през 2022 г., като за първи път е довел съпругата си Меган.

„Докато пътуваха с лодка през езерото, Хари каза, че се е огледал към хълмистите полета и вековните дървета на Алторп, хилядите зелени акра, където е израснала майка ми и където, макар че нещата не бяха перфектни, тя е познавала известен мир.“

Въпреки че Хари призна, че посещението не е било „лесно“, той изрази желанието си да сподели последното място на майка си с Меган, пишейки: „Най-накрая доведох момичето на мечтите си у дома, за да се запознае с мама.“

Миналата година Daily Mail съобщи, че Хари е отседнал при чичо си в Алторп Хаус по време на пътуването си до Обединеното кралство, след като е отишъл на погребението на зетя на Даяна, лорд Робърт Фелоуз .

Кралският експерт Ричард Фицуилямс заяви пред „Дейли Мейл“, че престоят на Хари в Алторп „подчертава връзките му със семейството на майка му“ - много повече, отколкото с баща му, крал Чарлз III, тъй като той остава отчужден от по-голямата част от кралското семейство.

Близостта на принца с майчината му страна на семейството се е запазила въпреки преместването му в Америка.

Ърл Спенсър публично защитава Хари в медиите и социалните мрежи, показвайки подкрепата си за принца по време на съдебните му битки и други предизвикателства.

На 60-ия рожден ден на покойната принцеса на Уелс, лелите и чичото на Уилям и Хари се събраха през 2021 г. за откриването на статуята на Даяна в двореца Кенсингтън.

Междувременно беше обявено, че бившият иконом на Даяна, Пол Бърел, ще издаде трети „интимен“ мемоар, обещавайки да разкрие истории, които е смятал, че не е могъл да сподели, докато покойната кралица е била още жива.

Книгата му „Кралският инсайдер“ – със снимка на него и Даяна на корицата – ще излезе през септември.

Принцовете сега се подготвят за това, което той може да разкрие, като се заклева да „говори откровено за напрежението, което тлееше“ по време на престоя му в двореца – „включително разпадането на брака на Чарлз и Даяна и собствените му сложни отношения с принцовете Уилям и Хари“.

Въпреки твърдението на Хари, че е бил откъснат финансово от семейството си, след като се е оттеглил от Фирмата , той каза, че парите, оставени му от Даяна, са му помогнали на него и Меган да се преместят в Калифорния, след като те се оттеглиха от кралските си постове през 2020 г.

„Донесох това, което майка ми ми остави“, каза той по време на срещата на двойката с Опра Уинфри през 2021 г.

„И без това нямаше да можем да направим това, така че, като се върнем към това какво би си помислила майка ми за това, мисля, че тя го е предвидила. Със сигурност усетих присъствието ѝ през целия този процес.“