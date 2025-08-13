Свят

Причината за смъртта на Лони Андерсън е разкрита

Актрисата почина на 3 август на 79-годишна възраст, само дни преди юбилея си

13 август 2025, 16:49
Причината за смъртта на Лони Андерсън е разкрита
Източник: Getty Images

А ктрисата Лони Андерсън, известна с ролята на рецепционистката Дженифър Марлоу в сериала WKRP в Синсинати, почина на 3 август на 79-годишна възраст. Според публицистката ѝ Черил Дж. Кейгън, причината за смъртта е „остро продължително заболяване“, предаде The Hollywood Reporter.

Newsweek съобщава, че е потърсил официален коментар от представителя на актрисата.

Защо е важно

Ролята на Андерсън в комедийния сериал на CBS я изстреля към славата. WKRP в Синсинати, излъчван между 1978 и 1982 г., ѝ донесе две номинации за „Еми“ и три за „Златен глобус“.

Отиде си актрисата Лони Андерсън

След успеха в телевизията тя участва и в редица филми, сред които "Една нощ в Роксбъри", "Всички кучета отиват в рая" и "Строкър Ейс" – на снимачната площадка на последния се влюбва в колегата си Бърт Рейнолдс. Двамата се женят през 1988 г., но бракът им приключва през 1994 г. Преди тази връзка Андерсън има брак и с актьора Рос Бикел, от 1974 г. до 1981 г.

През 2008г. Андерсън сключва брак с Боб Флик, музикант от групата The Brothers Four, с когото остава заедно до смъртта си.

Какво да знаете

Андерсън е починала на 3 август в болница в Лос Анджелис, само дни преди да навърши 80 години.

„Сърцата ни са разбити да обявим смъртта на нашата любима съпруга, майка и баба“, се казва в изявление на семейството ѝ, цитирано от Асошиейтед прес.

Какво казват хората

Стив Зауер, президент и главен изпълнителен директор на Media Four и неин мениджър повече от 30 години, заяви пред The Hollywood Reporter:

„Лони беше истинска класа – красива, талантлива, остроумна. Винаги беше радост да си около нея. Тя беше най-добрата работеща майка, поставяше семейството на първо място и умееше да пази баланс с кариерата си. Преживяхме чудесни приключения заедно и ще ценя тези спомени завинаги. Особено ще ми липсва онзи заразителен смях.“

Звездата от I Dream of Jeannie Барбара Идън написа в X:

„Току-що научих, че моята скъпа приятелка Лони Андерсън ни напусна. Както мнозина, и аз съм в шок и с разбито сърце. Приятелството ни продължи много години, а подобни новини никога не се приемат лесно. Какво мога да кажа за Лони, което вече да не знаете? Истински талант, бърз ум, блестящо чувство за хумор… и безупречна работна етика. Но преди всичко – добър и скъп човек. Моите съболезнования на семейството ѝ – съпруга ѝ Боб и децата ѝ Дейдра и Куинтън. Лони, ти беше едно на трилион.“

Морган Феърчайлд, която си партнира с нея във филма Ladies of the ’80s: A Divas Christmas (2023), също почете паметта ѝ:

„Сърцето ми е разбито да чуя за смъртта на прекрасната Лони Андерсън! Работихме заедно по специални продукции на Боб Хоуп и коледен филм преди две години. Най-милата и най-грациозната дама! Любов и съболезнования на Боб (който беше до нея на снимачната площадка всеки ден) и на децата и внуците ѝ, които тя обожаваше.“

Актьорът Робърт Хейс написа:

„Днес моята скъпа приятелка Лони Андерсън почина. Тя беше прекрасен човек, съпруга, майка и баба. Лони сега пее с ангелите. Бог да я благослови.“

Комедиантката Лони Лав добави:

„Много тъжно е да чуя за смъртта на Лони Андерсън. Израснах, гледайки тази кралица, и бях толкова развълнувана, когато я срещнах. Съболезнования на семейството и феновете ѝ.“

Плановете за погребението на Лони Андерсън не са обявени публично.
Тя оставя след себе си съпруга си Боб Флик, дъщеря Дейдра, син Куинтън Андерсън Рейнолдс, доведен син Адам Флик, две внучки и двама доведени внуци.

Източник: Newsweek    
