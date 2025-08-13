Апелативният съд разреши на Тръмп да ореже USAID

Р азделен федерален апелативен съд в САЩ разреши на администрацията на Доналд Тръмп да продължи с милиардни съкращения в програмите за чуждестранна помощ, предаде АФП. Съставът на Апелативния съд за окръг Колумбия с 2-1 гласа отмени решение на по-ниска инстанция, според което средствата за помощ, отпуснати от Конгреса, трябва да бъдат възстановени.

След встъпването си в длъжност през януари Тръмп замрази милиарди долари от разходите за чуждестранна помощ и започна процес по практическо закриване на Агенцията на САЩ за международно развитие (USAID). Организацията от десетилетия е водещият орган за разпределяне на хуманитарна помощ в около 120 държави с програми в здравеопазването и при извънредни ситуации.

Районният съдия Амир Али, назначен от бившия президент Джо Байдън, издаде временно ограничително нареждане по-рано тази година, забранявайки на администрацията на Тръмп да спира средствата за чуждестранна помощ, одобрени от Конгреса за фискалната 2024 г.

Апелативният съд обаче отмени решението на районния съд, като постанови, че получателите на грантове, подали делото, нямат легално основание да го заведат. „Районният съд допусна грешка, като предостави това облекчение, защото грантополучателите нямат основание да отстояват претенциите си“, написа съдия Карън Хендерсън, назначена от бившия президент Джордж Х. У. Буш.

Хендерсън и съдия Грегъри Катсас се присъединиха към мнозинството, докато съдия Флорънс Пан, назначена от Байдън, се противопостави. След втория си мандат Тръмп стартира широкомащабна кампания за намаляване или демонтиране на големи части от американското правителство.