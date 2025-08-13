Свят

Тайфун удари Тайван - изчезнал, десетки ранени

Проливните дъждове заплашват да нанесат още по-големи щети

13 август 2025, 18:41
Принц Андрю и "неприятните коментари" за Кейт Мидълтън предизвикаха вражда с принц Уилям
Макрон нае детективи, за да разследват американската инфлуенсърка Кендис Оуенс
Снежната отдалечена военна база, където Тръмп ще посрещне Путин за преговори
Срещата в Аляска – важна стъпка към мира или много шум за нищо
Украйна иска от срещата в Аляска: Трайно примирие, гаранции за сигурност и милиарди в плащания от Русия
Тийнейджъри са арестувани за обира на дома на Брад Пит
Марияна Беца пред Politico: Върнете откраднатите украински деца сега
Путин информира Ким за срещата си с Тръмп в Аляска

Т айфунът "Подул" достигна сушата на Тайван, където бяха затворени училища и държавни учреждения, съобщи Асошиейтед прес.

По данни на властите, цитирани от "Ройтерс", един човек е в неизвестност, а 33 са ранени.

Проливните дъждове заплашват да нанесат още по-големи щети на селското стопанство в югоизточната част на острова, посочва АП.

Бурята връхлетя окръг Тайтунг на източното крайбрежие малко след обяд, движейки се със скорост около 36 километра в час в посока към Тайванския проток и континентален Китай, които се очаква да бъдат засегнати по-късно следобед, според Тайванската централна метеорологична агенция.

Близо 5000 души бяха евакуирани в Тайван заради тайфуна "Подул"

Все още се оценява колко сериозни ще бъдат последствията от бурята. В голяма част от югоизточната част на острова се наблюдават високи вълни и силни ветрове, но към момента няма значителни валежи.

Засегнатите райони се намират далеч на юг от столицата Тайпе, където са разположени основното международно летище на Тайван и високотехнологичната индустриална зона. Въпреки това десетки вътрешни полети са закъснели или са били отменени.

Освен наводнения, тайфуните често причиняват щети на овощни насаждения и други култури, както и свлачища в централната част на острова.

Страх и евакуация в Тайван заради тайфуна „Подул“

През последните седмици централните и южните райони на Тайван бяха силно засегнати от проливни дъждове, които нанесоха сериозни щети на реколтата и доведоха до прекъсвания в електроснабдяването в селските райони.

Източник: БТА, Атанаси Петров    
Подул Тайфун Тайван
Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц

Арестуваха мъж от Пловдив за терористичната заплаха към самолета до Лондон

Шефът на ЕЦБ показа българското евро

Тайфун удари Тайван - изчезнал, десетки ранени

Какви са цените на къщите около София

Купуваме още 1200 патрулки и мотоциклети, ето кой се бори за доставката им

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 4 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 4 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 4 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 4 дни

Мъж казва на жена си: – Скъпа, тази вечер ще съм като Джеймс Бонд! – Уха, ще ме заведеш на вечеря, ще караш спортна кола…
<p>Заплаха със смърт за журналисти на N1 TV в Сърбия</p>

Международни организации за медийна свобода реагират на нападение над екип на N1 TV

Свят Преди 2 часа

Комитетът за защита на журналистите изрази загриженост от тормоза над екипа на N1 TV

<p>Джеси Джей:&nbsp;Косата ми пада &bdquo;като луда&ldquo;, боли ме&nbsp;5 седмици след операцията</p>

Джеси Джей: Косата ми пада „като луда“ след мастектомията, усещам болка 5 седмици след операцията

Свят Преди 3 часа

Джеси Джей споделя как тялото й се е променило след мастектомията

Вкараха в затвора македонски наркотрафикант в България

Вкараха в затвора македонски наркотрафикант в България

България Преди 3 часа

Подсъдимият е признат за виновен за контрабанда на високорисково наркотично вещество

Незаконни убийства в България отчитат САЩ

Незаконни убийства в България отчитат САЩ

България Преди 3 часа

Какво гласи частта за България от доклада на Държавния департамент на САЩ за правата на човека

"Умореното момиче“: Когато сенките под очите станат тенденция

"Умореното момиче“: Когато сенките под очите станат тенденция

Любопитно Преди 4 часа

Най-новата мода в красотата е да изглеждаме уморени, недоспали и леко болни

<p>Известните личности, които починаха от &bdquo;разбито сърце&ldquo;</p>

Известните личности, които починаха от „разбито сърце“

Любопитно Преди 4 часа

Известните личности са в светлината на прожекторите и тяхната лична скръб може да се превърне в непоносим публичен спектакъл

Ашли Байдън подаде молба за развод след 13 г. брак

Ашли Байдън подаде молба за развод след 13 г. брак

Свят Преди 4 часа

Ашли се запознава с Крайн по инициатива на покойния си брат Бо Байдън

Мелания Тръмп вдъхнови скандален герой в ново шоу на Netflix

Мелания Тръмп вдъхнови скандален герой в ново шоу на Netflix

Любопитно Преди 4 часа

"Съчетанието от секс, наркотици, убийства и още секс е достатъчно, за да задържи зрителите приковани на дивана“

Хакнаха лични данни на хиляди туристи в Италия

Хакнаха лични данни на хиляди туристи в Италия

Свят Преди 4 часа

Групата е предложила около 70 000 лични документа за продажба онлайн

Бионсе прибави първа награда "Еми" към своите 35 трофея "Грами"

Любопитно Преди 5 часа

Певицата е била номинирана 10 пъти, но досега не е печелила

Какви са обществените нагласи за еврото в България

Какви са обществените нагласи за еврото в България

България Преди 5 часа

"Алфа Рисърч": Близо половината от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото

<p>MGK: Може да съм извънземен, майка ми беше похитена</p>

Machine Gun Kelly: Може да съм извънземен

Свят Преди 5 часа

Рапърът се появи в предаването Watch What Happens Live with Andy Cohen

Съкровището от Тополовград ще е изложено в София за два месеца

Съкровището от Тополовград ще е изложено в София за два месеца

Любопитно Преди 5 часа

Изложбата „Блясъкът на елинистическото злато - повелителят на Сакар“ беше открита в Националния археологически музей в София

Стефан Попов-Чефо се впусна в романтичното приключение „Диви и красиви“

Стефан Попов-Чефо се впусна в романтичното приключение „Диви и красиви“

Любопитно Преди 5 часа

Актьорът влезе сред дамите в предаването с тайна мисия

Щастлива развръзка: Спасиха ранен турист в Рила

Щастлива развръзка: Спасиха ранен турист в Рила

България Преди 5 часа

Оказана му е помощ за наранявания и е настанен в болнично заведение в Благоевград

Джорджина Родригес: От продавачка в Gucci до годеница на Кристиано Роналдо

Джорджина Родригес: От продавачка в Gucci до годеница на Кристиано Роналдо

Любопитно Преди 5 часа

Докато е работила в магазин на Gucci, Джорджина се е запознала с Кристиано Роналдо

