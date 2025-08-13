Джеси Джей: Косата ми пада „като луда“ след мастектомията, усещам болка 5 седмици след операцията

М узикалната изпълнителка претърпя мастектомия през юни, след като бе диагностицирана с „ранен стадий на рак на гърдата“, разкри People .

Джеси Джей споделя как тялото й се е променило след мастектомията.

37-годишната певица разкри в Instagram, че косата й пада непрекъснато след операцията за рак на гърдата.

„Здравейте, днес снимам телевизионно шоу“, каза изпълнителката на песента „Price Tag“, докато седеше в гардероб. „Можете да видите колко къдрава е косата ми.“ Докато сресваше косата си до раменете, тя добави: „Ще си направя сама косата и грима.“

Jessie J Says Her Hair Is Falling Out ‘Like Crazy’ Since Her Mastectomy, Reveals She’s ‘So Sore’ 5 Weeks After Surgery https://t.co/8Z6A8TY4NX — People (@people) August 13, 2025

„Също така ще е и коледно специално издание,“ продължи тя. „Навън е студено, Дядо Коледа идва в града. Косата ми пада като луда след операцията.“

Джеси Джей каза в клипа, че са минали пет седмици от процедурата. „Чувствам се добре,“ обясни тя. „Все още имам доста напрежение по шевовете, така че това е основният ми фокус.“

Говорейки за сина си, Скай Сафар, когото има със своя партньор Чанан Сафар Колман, изпълнителката добави: „Скай беше далеч за две седмици.“

„Това е всичко, което бих направила,“ каза Джеси Джей, докато нанасяше коректор на лицето си. „Гърдите ми все още не са равни.“

Докосвайки гърдите си с ръце, тя продължи: „Това е имплантът, все още много болезнен. А това е старият ми. „О, не си стара,“ добави тя, докато докосваше другата страна на гърдите си.“

Jessie J has successfully underwent breast cancer removal surgery. pic.twitter.com/0PhKGzcCxp — Pop Tingz (@ThePopTingz) June 24, 2025

„Аз също винаги използвам само яйцето си,“ каза Джеси Джей, държейки блендера за грим.

Музикалната изпълнителка след това запя мелодична част от текста „след всички тези години“, вероятно от песента й за 2025 г. „Living My Best Life“.

Джеси Джей продължи с грима си, като заяви, че синът й ще се върне при нея на следващия ден. „Знам, че не мога да направя всичко, което трябваше, но просто искам да се справя възможно най-добре за всички – за мен, за Скай, за моите фенове, но в правилния ред,“ каза тя.

„Толкова е трудно, винаги ще разочароваш някого,“ продължи тя. „Перспективата ми за всичко се промени толкова много.“

В надписа на видеото тя добави: „Малко паника и прекалено споделяне 🙂 (Това видео е на две седмици).“

Актуализацията на Джеси Джей идва, след като тя разкри, че ще се нуждае от още една операция тази година. „Още една операция тази година. Мога да го направя. ✔️ Отглеждане на малко дете. Мога да го направя. ✔️ Издаване на нова музика. Мога да го направя. ✔️,“ написа тя в Instagram, добавяйки, че са минали седем седмици от първата операция и че все още е „в разгара на възстановяването“.

Постът дойде след като обяви, че е била хоспитализирана заради подозиран кръвен съсирек в белите дробове шест седмици след мастектомията.