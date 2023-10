„Имам една мечта“ – речта, която промени САЩ

Н а 28 август 1963 г. около 250 000 американци взели участие в мирно шествие, състояло се в столицата Вашингтон. Според съвременните историци, приблизително 80 процента от тях били цветнокожи. Събитието, наречено Поход за свобода и работа, се превърнало в повратен момент в борбата срещу расизма и дискриминацията в САЩ. Пред събралите се хора говорил пасторът Мартин Лутър Кинг. Застанал пред мемориала на Ейбрахам Линкълн, той произнесъл знаменитата си реч „Имам една мечта“. В нея Кинг отбелязал, че всички американски граждани трябва да имат равни права. „Имам една мечта – моите четири деца един ден да живеят в нация, в която няма да бъдат преценявани според цвета на кожата им, а според техния характер“, заявил той.

През 1964 г. Кинг станал най-младия лауреат на Нобелова награда за мир, присъдена му заради неговите усилия да сложи край на расизма с помощта на мирни средства. Той бил убит на 4 април 1968 г., докато стоял на балкона на мотел в Мемфис. Смъртта му довела до избухването на бунтове в повече от 60 града, а президентът Линдън Джонсън обявил национален траур. Два месеца по-късно, във Великобритания бил заловен предполагаемият му убиец – Джеймс Ърл Рей. След като се признал за виновен, той бил осъден на 99 години затвор. Въпреки това, съществуват данни, че в покушението били замесени и представители на правителствени организации като ЦРУ и ФБР.

„Америка не бива да бъде безмълвна“

Преди Кинг да произнесе своята знаменита реч, деветима други участници в събитието говорили пред събралите се хора. Сред тях били видни представители на движението за граждански права като Филип Рандолф и Джон Луис, който по-късно станал конгресмен от щата Джорджия. Уолтър Ройтер, който оглавявал влиятелния профсъюз на автомобилните работници, също се включил в похода. Нещо повече – организацията помогнала финансово за организирането му. Йоаким Принц, който бил председател на Американския конгрес на евреите, говорил малко преди Кинг. Той се обърнал към присъстващите, разказвайки за живота си в Берлин по време на управлението на Адолф Хитлер и неговия нацистки режим. „Велики хора, които някога създадоха велика цивилизация, се бяха превърнали в нация от безмълвни наблюдатели…Америка не бива да се превръща в нация от наблюдатели. Америка не бива да бъде безмълвна“, отбелязал Принц.

Речта на Дейзи Бейтс

Въпреки централата роля, която жени като Роза Паркс, Ела Бейкър и Дейзи Бейтс изиграли в движението за граждански права, всички оратори в историческото събитие във Вашингтон били мъже. По настояване на Ана Хеджман, която членувала в комитета, организирал похода, към програмата на шествието било включено и „отдаването на почит към чернокожите жени, борци за свобода“. Бейтс произнесла кратка реч, замествайки Мирли Евърс, вдовица на убития Медгар Евърс (активист за граждански права, убит през 1963 г. Ветеран от Втората световна война, той се борел срещу сегрегацията в университета в Мисисипи и други институции). „Ще останем тук, ще коленичим и ще легнем на земята, ако е необходимо, докато всеки цветнокож в Америка получи правото да гласува. Това обещаваме на всички жени“, отбелязала Бейтс.

