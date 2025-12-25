Тръмп с нови нападки срещу Стивън Колбер: Си Би Ес трябва "да приспи" водещия

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп отправи нови нападки срещу телевизионния водещ Стивън Колбер, съобщи ДПА.
RETWEET if you stand with Stephen Colbert against Donald Trump! pic.twitter.com/8gMzpE70yd— Protect Kamala Harris ✊ (@DisavowTrump20) December 24, 2025
На Бъдни вечер, по време на повторение на епизод от неговото шоу по Си Би Ес, излъчено на 8 декември, Тръмп написа в платформата си "Трут Соушъл", че телевизията "трябва "да го приспи" СЕГА, това е хуманното нещо, което може да се направи".
Нарече Колбер, чието шоу често води по рейтинг останалите вечерни предавания, "жалка развалина, без талант и каквото и да било друго необходимо за успех в шоубизнеса".
If anybody still cares about laws and morality: this is a death threat by Trump against Stephen Colbert. If YOU posted this the FBI would visit you. pic.twitter.com/gG4yCaSLEk— Keith Olbermann (@KeithOlbermann) December 24, 2025
Си Би Ес обяви през юли, че от май 2026 г. спира "Късното вечерно шоу със Стивън Колбер". Телевизията мотивира решението с финансови причини, но според много експерти в сектора тя го е направила от съображения, свързани с американския президент, на когото Колбер е един от най-яростните критици, отбелязва ДПА.