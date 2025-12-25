Свят

Петима загинали при катастрофата с хеликоптер край Килиманджаро

Хеликоптерът е изпълнявал медицинска мисия, уточниха местни медии

25 декември 2025, 20:09
Петима загинали при катастрофата с хеликоптер край Килиманджаро
Източник: iStock

П етима души, сред които двама чешки туристи, загинаха при катастрофата на хеликоптер в подножието на най-високия връх в Африка - Килиманджаро, предаде Франс прес, като се позова на властите в Танзания.

Те съобщиха днес за злополуката, станала вчера на надморска височина от 4700 метра, на нивото на лагера Барафу. Всички хора на борда на хеликоптера са загинали.

Връх Килиманджаро е висок 5895 метра.

Хеликоптер се разби в планината Килиманджаро в Танзания, петима са загинали

По-рано днес танзанийските власти вече съобщиха за петима загинали при катастрофата, сред които двама чуждестранни туристи, но не уточниха националността им.

Хеликоптерът е изпълнявал медицинска мисия, уточниха местни медии.

Около 50 000 туристи изкачват Килиманджаро всяка година, отбелязва Ройтерс.

Източник: БТА, Николай Станоев    
Хеликоптерна катастрофа Килиманджаро Танзания Загинали Чешки туристи Медицинска мисия Лагер Барафу Пет жертви Африка Планинска злополука
Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...
Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...

Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната
Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната

Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия
Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия

Как да посрещнете Коледа без да се разорите
Как да посрещнете Коледа без да се разорите

