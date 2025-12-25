Петима загинали при катастрофата с хеликоптер край Килиманджаро

П етима души, сред които двама чешки туристи, загинаха при катастрофата на хеликоптер в подножието на най-високия връх в Африка - Килиманджаро, предаде Франс прес, като се позова на властите в Танзания.

Те съобщиха днес за злополуката, станала вчера на надморска височина от 4700 метра, на нивото на лагера Барафу. Всички хора на борда на хеликоптера са загинали.

Връх Килиманджаро е висок 5895 метра.

По-рано днес танзанийските власти вече съобщиха за петима загинали при катастрофата, сред които двама чуждестранни туристи, но не уточниха националността им.

Хеликоптерът е изпълнявал медицинска мисия, уточниха местни медии.

Около 50 000 туристи изкачват Килиманджаро всяка година, отбелязва Ройтерс.