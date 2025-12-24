Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия

П резидентът Доналд Тръмп потвърди преди ден, че САЩ се нуждаят от Гренландия за националната си сигурност и заяви, че новоназначен специален пратеник ще „поведе атаката“, което предизвика остра критика от страна на Дания и Гренландия, предаде Ройтерс.

ЗАЩО ТРЪМП ИСКА ГРЕНЛАНДИЯ?

Стратегическото местоположение и ресурсите на Гренландия биха могли да бъдат от полза за САЩ. Островът е най-краткият маршрут от Европа до Северна Америка и е от жизненоважно значение за американската система за ранно предупреждение при опасност от балистични ракети.

Вашингтон изрази интерес към разширяване на съществуващото си военно присъствие на арктическия остров, включително чрез разполагането на радари там, за да наблюдават водите между острова, Исландия и Великобритания, използвани от руски военни кораби и ядрени подводници.

Тръмп заяви пред репортери вчера: „Имаме нужда от Гренландия за националната си сигурност, а не от минералите ѝ. Ако погледнете Гренландия, по цялото крайбрежие ще видите руски и китайски кораби навсякъде.“

Данните за корабоплаването показват, че по-голямата част от китайското корабоплаване в арктическите води се извършва в Тихоокеанска Арктика и по Северния морски път близо до Русия. По-голямата част от руското корабоплаване в Арктика е около руското крайбрежие, въпреки че според анализатори подводници на Москва често кръстосват водите между Гренландия, Исландия и Великобритания.

В по-широк контекст районът отвъд Северния полярен кръг все повече се милитаризира, като държавите от НАТО, Китай и Русия засилват активността си там.

Гренландия, чиято столица Нук е по-близо до Ню Йорк, отколкото до датската столица Копенхаген, е богата на минерали, нефт и природен газ. Но разработването на находищата е бавно, а инвестициите на САЩ в извличането им от земните недра – ограничено.

КАКВО Е СЕГАШНОТО ПРИСЪСТВИЕ НА САЩ?

Американските въоръжени сили поддържат постоянно присъствие във военновъздушната база Питуфик в северозападната част на Гренландия.

Споразумение от 1951 г. между Вашингтон и Копенхаген дава на САЩ право на свободно движение и да строят военни бази в Гренландия, стига да уведомят преди това властите в Копенхаген и Нук.

В исторически план Дания приема американските сили, защото няма капацитета сама да защитава Гренландия и заради гаранциите за сигурност, които Вашингтон ѝ дава по линия на НАТО, каза Кристиан Соби Кристенсен, старши изследовател в Центъра за военни изследвания на Копенхагенския университет.

КАКЪВ Е СТАТУТЪТ НА ГРЕНЛАНДИЯ В МОМЕНТА?

Арктическата територия, бивша колония на Дания, става официално територия (регион) на скандинавското кралство през 1953 г. и се подчинява на датската конституция. През 2009 г. островът получава широка автономия, включително правото да обяви независимост от Дания чрез референдум.

Според закона от 2009 г., парламентът на Гренландия, Инатсисартут, има право да задейства член, по силата на който да задължи Дания и Гренландия да започнат преговори за постигане на пълна независимост. След това гренландците трябва да я одобрят на референдум, като съгласието си за официално отделяне на острова трябва да даде и датският парламент.

КАКВО ИСКА ГРЕНЛАНДИЯ?

Отношенията между Гренландия и Дания се обтегнаха след разкрития за издевателства над местното неселение, извършвани назад в историята от датските колониални власти.

Въпреки това, интересът на Тръмп към острова накара Дания да вземе курс към подобряване на отношенията с Гренландия.

Проучванията показват, че мнозинството от 57 000 жители на Гренландия подкрепят независимостта, но много от тях предупреждават да не се пристъпва прибързано към отделяне от Дания, тъй като се опасяват, че островът им може да се окаже в неизгодно положение и да стане по-уязвим за апетитите на САЩ.

Гренландската икономика е зависима от риболова, който дава над 95% от износа, и от ежегодните субсидии от Дания, които формират почти половината от бюджета на острова.

КАКВО СТАВА, АКО ГРЕНЛАНДИЯ СЕ ОТДЕЛИ ОТ ДАНИЯ

Ако Гренландия стане независима, тя може да избере да се асоциира със САЩ, без да става тяхна територия.

Островът може да встъпи в така наречената свободна асоциация със САЩ, която ще замести датските субсидии с подкрепата и защитата на САЩ в замяна на военни права в областта на защитата и отбраната, подобно на Маршаловите острови, Микронезия и Палау.

Според Улрик Прам Гад, експерт по Гренландия, идеята на Тръмп да купи острова се основава на неправилно тълкуване на международното право и принципа на самоопределение, който дава правото на хората да избират своя политически статут.

КАКВО ПРАВИ ТРЪМП, ЗА ДА УПРАЖНИ НАТИСК ВЪРХУ ГРЕНЛАНДИЯ

Тръмп назначи губернатора на Луизиана Джеф Ландри за свой специален пратеник в Гренландия, което предизвика нова вълна от критики на Нук и Копенхаген към интереса на Вашингтон. Ландри публично подкрепя идеята Гренландия да стане част от САЩ.

Когато Тръмп предложи да купи острова по време на първия си президентски мандат, датската премиерка Мете Фредериксен определи идеята като „абсурдна“.

КАКВО КАЗВАТ ДАНИЯ И ГРЕНЛАНДИЯ?

Фредериксен и премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен посочиха в съвместно изявление вчера, че островът принадлежи на гренландците. „Не можеш да анексираш друга страна. Дори и с аргумента за поддържане на международната сигурност“, заявиха те.

Датският външен министър Ларс Льоке Расмусен извика американския посланик във връзка с назначаването на пратеника. След това Расмусен заяви, че представителите на Дания и Гренландия са очертали пред посланика „граница, която не бива да бъде прекрачвана“.