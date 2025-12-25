Свят

Крал Чарлз призова за състрадание и помирение в коледното си послание

По традиция коледното послание на монарха беше предварително записано

25 декември 2025, 20:28
Крал Чарлз призова за състрадание и помирение в коледното си послание
Източник: gettyimages

В традиционното си коледно послание към сънародниците си британският крал Чарлз Трети прикани британците да почитат ценностите на състраданието и на помирението в един несигурен свят, който сякаш се върти все по-бързо, предадоха световните агенции.

По традиция коледното послание на монарха беше предварително записано. В него Чарлз Трети говори от Уестмистърското абатство в Лондон -  едно от местата, свързвани с британската монархия. За втора последователна година кралят прави коледното си обръщение извън някоя от кралските резиденции, отбелязва Франс прес.

В началото му днес британският монарх припомни своята историческа визита във Ватикана през октомври, по време на която той в качеството си на глава на Англиканската църква се моли заедно с папа Лъв Четиринадесети в Сикстинската капела. Чарлз Трети нарече тази молитва „исторически момент на духовно единство“. Съвместната молитва на Чарлз Трети и на Лъв Четиринадесети беше първата подобна от схизмата в Църквата през 16-и век, при която Англиканската църква се отделя от Римокатолическата църква.

Британският монарх припомни в коледното си послание, че тази година е Юбилейна за Католическата църква, като юбилеят протича под мотото „Поклонници на надеждата“. „Думата „поклонничество“ е по-малко използвана днес, но тя има особено значение за нашия модерен свят и то предимно на Рождество Христово. Тя означава да напредваме към бъдещето, като същевременно  се връщаме към миналото, за да си спомним за него и да извлечем поуки от него“, каза кралят.

Монархът припомни и, че тази година се отбелязва 80-ата годишнина от края на Втората световна война  и каза, че „куражът и саможертвата на нашите военни, както и начинът по който общностите се сплотиха пред едно толкова голямо предизвикателство, носят едно прехвърлящо времето си послание“. Той заяви, че всички ценности, които сплотените общности са бранили тогава, са формирали страната и Общността на нациите, на която Чарлз Трети е също ръководител.

Монархът определи настоящата епоха като несигурна, но заяви, че с „голямото многообразие в общностите всички могат да намерят силата да направят така, че доброто да победи над злото“.

Монархът спомена и атаката в синагога в Манчестър през октомври, в която загинаха двама души и каза, че ще се срещне с оцелелите в това нападение.

"Когато се срещам с хора от различни вероизповедания, намирам за изключително окуражаващо да науча от тях колко общи неща имаме – споделено желание за мир и дълбоко уважение към целия живот“, каза кралят, който винаги е засвидетелствал интерес към междурелигиозния диалог.

В изказването си Чарлз Трети реши да не споменава за раковото си заболяване. Неотдавна Бъкингамският дворец съобщи, че лечението му ще бъде намалено през идната година. В речта си кралят не спомена нищо за брат си Андрю, низвергнат от кралското семейство заради връзките си със сексуалния престъпник Джефри Епстийн.

Думите на краля към сънародниците му бяха последвани от изпълнение на украински хор, чийто членове носеха традиционната украинска блуза вишиванка, и от хора на британската Кралска опера, отбелязва Ройтерс.

Чарлз Трети често пъти изразяваше подкрепата си за Украйна и през 2025 г. прие в Уиндзорския дворец три пъти украинския президент Володимир Зеленски.

Въпреки че по конституция британският монарх трябва да е аполитизиран, Чарлз Трети редовно говори за глобални кризи. Той например често пъти изразяваше безпокойството си относно войната в Газа между Израел и „Хамас“, взимаща цивилни жертви.

Традицията на коледните послания на британските монарси датира от 1932 г.

Изминалата година беше трудна за Чарлз Трети. През нея се навърши една година, откакто стана ясно, че той е болен от рак. Широката  общественост така и не разбра от каква форма на рак страда монархът. В началото на годината стана ясно, че снахата на Чарлз Трети – принцеса Кейт, е в ремисия също от онкологично заболяване, което й беше диагностицирано малко след като стана ясно, че Чарлз Трети има рак.

Заради връзките на принц Андрю с Епстийн братът на британския монарх беше лишен от всички титли, в това число и тази на принц и на херцог на Йорк.

През септември Чарлз Трети се срещна на чай с по-малкия си син принц Хари в момент на рядко помирение помежду им, отбелязва Ройтерс.

Вижте повече в нашата галерия

Крал Чарлз Трети заведе семейството си на църква пеша
35 снимки
Крал Чарлз Трети заведе семейството си на църква пеша
Крал Чарлз Трети заведе семейството си на църква пеша
Крал Чарлз Трети заведе семейството си на църква пеша
Крал Чарлз Трети заведе семейството си на църква пеша
Източник: БТА, Габриела Големанска    
Коледно послание Крал Чарлз III Британска монархия Междурелигиозен диалог Ватикана Ценности на помирение Несигурен свят Подкрепа за Украйна Глобални кризи Исторически събития
Последвайте ни

По темата

Виждали ли сте я? Издирват момиче с увреждания във Варна

Виждали ли сте я? Издирват момиче с увреждания във Варна

Кремъл изпрати сигнал към Париж за съдбата на Лоран Винатие

Кремъл изпрати сигнал към Париж за съдбата на Лоран Винатие

Патриарх Даниил пристигна в Истанбул

Патриарх Даниил пристигна в Истанбул

Мащабна полицейска операция в Швеция, има ранени

Мащабна полицейска операция в Швеция, има ранени

Вторите пенсии и застраховките готови в евро

Вторите пенсии и застраховките готови в евро

pariteni.bg
Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

dogsandcats.bg
Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...
Ексклузивно

Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...

Преди 1 ден
Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната
Ексклузивно

Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната

Преди 1 ден
Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия
Ексклузивно

Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия

Преди 1 ден
Как да посрещнете Коледа без да се разорите
Ексклузивно

Как да посрещнете Коледа без да се разорите

Преди 1 ден

Виц на деня

– Тате, какво е брак? – Това е когато майка ти е права… дори когато греши.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Болсонаро подкрепя кандидатурата на сина си за президент на Бразилия

Болсонаро подкрепя кандидатурата на сина си за президент на Бразилия

Свят Преди 9 минути

Болсонаро излежава 27-годишна присъда за планиране на преврат

Петима загинали при катастрофата с хеликоптер край Килиманджаро

Петима загинали при катастрофата с хеликоптер край Килиманджаро

Свят Преди 1 час

Хеликоптерът е изпълнявал медицинска мисия, уточниха местни медии

<p>Какви стъпки предприема Австралия, за да предотврати нова трагедия&nbsp;(ОБЗОР)</p>

Какви стъпки предприема Австралия, за да предотврати нова трагедия

Свят Преди 2 часа

Мерките включват ограничаване на броя на огнестрелните оръжия, които един човек може да притежава, ограничение за издаване на лицензите и изискване за по-строги проверки

Захарова нарече действията на САЩ в Карибско море "бандитизъм"

Захарова нарече действията на САЩ в Карибско море "бандитизъм"

Свят Преди 2 часа

"Днес ставаме очевидци на пълно беззаконие в Карибско море", каза Захарова

<p>Има задържани във връзка със стрелбата в игрална зала в Благоевградско</p>

МВР: Има задържани във връзка със стрелбата в игрална зала в Благоевградско

България Преди 3 часа

Задържаните са повече от едно лице

Тръмп с нови нападки срещу Стивън Колбер: Си Би Ес трябва "да приспи" водещия

Тръмп с нови нападки срещу Стивън Колбер: Си Би Ес трябва "да приспи" водещия

Свят Преди 4 часа

"Жалка развалина, без талант и каквото и да било друго необходимо за успех в шоубизнеса"

Коледен сняг покри части от България: МВР предупреждава - шофирайте внимателно

Коледен сняг покри части от България: МВР предупреждава - шофирайте внимателно

България Преди 4 часа

Екипите на АПИ обработват настилките с 377 снегопочистващи машини

Камион с контрабандни оръжия беше задържан на границата

Камион с контрабандни оръжия беше задържан на границата

България Преди 4 часа

Шофьорът самоволно напуснал пункта преди извършването на контролните действия

Полицията иззе над килограм марихуана в София, задържани са четирима души

Полицията иззе над килограм марихуана в София, задържани са четирима души

България Преди 5 часа

Образувано е досъдебно производство

Коледа на фронта: Украйна и Русия си размениха въздушни удари

Коледа на фронта: Украйна и Русия си размениха въздушни удари

Свят Преди 5 часа

Украинските лидери обвиниха Москва в тероризъм по време на Коледа

<p>Палеж на коледна елха пред католическа църква, има задържани&nbsp;</p>

Палеж на коледна елха пред католическа църква на Западния бряг, има задържани

Свят Преди 5 часа

Арестите са извършени след преглед на записи от охранителни камери

<p>Александър Кючуков, част от отбора, победил Байерн, вече не е с нас</p>

Отиде си легенда на "Марек"

България Преди 5 часа

Той е неизменна част от отбора, спечелил Националната купа и победил Байерн Мюнхен

САЩ удължиха срока за продажба на руския дял в сръбската петролна компания NIS

САЩ удължиха срока за продажба на руския дял в сръбската петролна компания NIS

България Преди 5 часа

Вучич заяви, че заради американските санкции срещу NIS страната е принудена ежедневно да внася големи количества гориво

Ръководителят на украинското разузнаване посети Запорожка област

Ръководителят на украинското разузнаване посети Запорожка област

Свят Преди 5 часа

Руската армия се опитва да достигне центъра на Гуляйполе, каза днес украинският военен говорител Владислав Волошин

<p>Полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет</p>

Полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтийско море

Свят Преди 5 часа

Държавите, разположени на източния фланг на НАТО, се намират в състояние на повишена готовност за евентуални нарушения на въздушното им пространство

<p>Какво каза папа Лъв в първата си коледна проповед</p>

Папа Лъв XIV отправи коледна благословия, призова за край на войните

Свят Преди 6 часа

Лъв, който е първият папа от САЩ, каза, че историята за раждането на Исус в обор показва, че Бог се е установил "в крехката си палатка" сред хората по света

Всичко от днес

От мрежата

5 коледни филма с кучета, които да гледате навръх празника

dogsandcats.bg

13 упорити породи кучета, които не могат да стоят далеч от мебелите

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен и леден януари

sinoptik.bg
1

Коледното дръвче носи висок риск от пожари

sinoptik.bg

Коледа по пижами: Ким Кардашян, Хайди Клум и нашият Тото показаха най-сладката празнична тенденция! (СНИМКИ)

Edna.bg

Кейт Мидълтън и принцеса Шарлот с трогателен коледен дует! (СНИМКИ)

Edna.bg

Симеон Николов изведе Локо Новосибирск до финал за Суперкупата на Русия

Gong.bg

Майкъл Олисе изпревари Меси и Ямал в престижна класация

Gong.bg

Мария Илиева: Дойде моментът да кажа с музика: „Господи, благодаря”

Nova.bg

Броени минути до традиционния благотворителен спектакъл „Българската Коледа“ по NOVA

Nova.bg