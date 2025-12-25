Любопитно

Как да спасим Коледа от семейни скандали

Психолози дават съвети за по-спокойни празници

25 декември 2025, 20:47
5 идеи за здравословни коледни сладкиши

5 идеи за здравословни коледни сладкиши
Историята зад името Коледа: От римските календари до новото начало

Историята зад името Коледа: От римските календари до новото начало
Честито Рождество Христово! Имен ден имат...

Честито Рождество Христово! Имен ден имат...
Проф. Кантарджиев: Греяното вино и ракията са полезни при инфекции

Проф. Кантарджиев: Греяното вино и ракията са полезни при инфекции
Ованес Торосян в PODCAST7: 200 отказа, 40 филма и откровения за българското кино

Ованес Торосян в PODCAST7: 200 отказа, 40 филма и откровения за българското кино
Олимпийският огън стигна до Неапол (ВИДЕО)

Олимпийският огън стигна до Неапол (ВИДЕО)
Дядо Коледа пое на околосветско пътешествие

Дядо Коледа пое на околосветско пътешествие
Необичайна коледна изненада: Таен оркестър обикаля София и изненадва минувачите

Необичайна коледна изненада: Таен оркестър обикаля София и изненадва минувачите

К оледа често е рекламирана като най-прекрасното време от годината — но самият празничен ден може да съдържа всички предпоставки за семеен скандал.

Има причина да не сте виждали някои от тези хора през цялата година — просто знаете, че някой ще разкритикува готвенето ви, ще се разпали разгорещен спор по време на вечерята и ще избухне битка за дистанционното на телевизора.

Разговаряхме с психолози и експерти по родителство, които споделиха най-добрите си съвети как да запазим коледния дух и да избегнем семеен срив.

Как да оцелеете на Коледа, когато сте домакин - и как всички да си тръгнат преди 11 вечерта

  1. Откажете се от идеята за „перфектната Коледа“

Започнете с това да спрете да преследвате идеализираната, филмова версия на Коледа, съветва психотерапевтът и автор Филипа Пери.

„Трябва да понижим очакванията си за това какво ни дава Коледа — така няма да бъдем толкова разочаровани“, каза тя в подкаста Parenting Helpline на CBeebies.

Неписани правила като „трябва да видим всички“ само увеличават стреса, както и натискът от социалните мрежи за това как трябва да изглежда една перфектна Коледа.

Натали Коста, коуч по родителство, бивша учителка и водеща на подкаста Connected, напомня, че ничий живот не изглежда така, както в интернет. „Зад всички щастливи семейни снимки има деца — и възрастни — които са преживели сериозни сривове“, казва тя.

Тази проверка на реалността може да помогне за намаляване на вината, че „не се справяме достатъчно добре“.

Вместо да се сравнявате с другите, тя предлага да подходите към Коледа с въпроса: „Как изглежда моята достатъчно добра Коледа?“

Източник: iStock
  1. Не превръщайте подаръците в състезание

Размяната на подаръци е огромна част от Коледа. Ако в дома има малки деца, ранното събуждане и превъзбудата са неизбежни.

Но понякога подаряването може да се превърне в съревнование, особено в по-широкото семейство, където бюджетите са различни, казва проф. Пери.

Най-добрият подход не е да се състезавате или да контролирате отношенията на децата с другите възрастни, а да промените гледната си точка.

Тя насърчава родителите да „пуснат контрола“, ако баби, дядовци, лели и чичовци решат да глезят децата.

Коста добавя, че това по-късно може да се превърне в полезен разговор за ценности — че големите подаръци не са мерило за любов.

„Любовта не може да се купи“, казва проф. Пери. „Това, което децата искат, е вниманието ви и да играете с тях. Това е по-ценно от всеки подарък“.

Седем неочаквани причини за стрес по време на празниците

  1. Подгответе се за неудобни коментари

Сложните семейни отношения не изчезват само защото е Коледа и звучат празнични песни.

В един момент весело пиете греяно вино, а в следващия ви питат защо още не сте женени или кога ще имате деца.

Натрупаните обиди, напрежение и различия в ценностите остават, допълнително натоварени от натиска да се поддържа илюзията за щастливо семейство.

Пасивно-агресивните коментари често произтичат от стреса и несигурността на другия човек, казва психотерапевтът Сара Търнър. Това не оправдава поведението, но може да помогне да не го приемате лично.

Когато се почувстваме засегнати, инстинктът ни е да се защитим или да се отдръпнем, но Търнър съветва първо да направим пауза. „Имате силата да изберете как да реагирате.“

Друг полезен подход е да поискате уточнение. Често близките ще смекчат думите си, вместо да ги повторят, защото знаят, че коментарът е натоварен.

Ако има „зрънце истина“ в казаното, признаването му може да помогне за деескалация, защото човекът се чувства чут, добавя Търнър.

Това не означава, че се съгласявате или отстъпвате — просто показвате, че разбирате откъде идва другият. В напрегнатата семейна динамика това може да бъде решаващо.

Източник: iStock
  1. Изяснете кой взема решенията

Децата по природа са развълнувани на Коледа — но този прилив на енергия често води до силна умора по-късно, с истерии и сълзи.

За да избегнете намесата на други роднини, Коста препоръчва предварителен разговор за правилата. Например: „Знам, че начинът ни на възпитание може да е различен от вашия… За нас най-важно е последователността, така че ако възникне нещо, оставете го на нас“.

Определете няколко ясни и непроменими правила — като ограничения за екранното време и основни граници за безопасност.

Някои семейства използват и нещо хумористично, за да разтоварят напрежението. Едно семейство използвало кодовата дума „миришещи банани“, за да покаже, че ситуацията става прекалена.

Независимо къде ще бъдете, управлението на очакванията е ключово. Кажете на децата кой ще присъства, как ще протече денят и какво могат да направят, ако се почувстват претоварени.

Когато Коледа е бойно поле: Как да избегнем конфликтите по празниците

  1. Не коментирайте хранителните избори

Коледната трапеза често включва храни като брюкселско зеле, червено зеле и пуйка — неща, които рядко ядем през останалата част от годината.

Някои възрастни, а и много деца, просто не ги харесват.

Това, което наричаме „придирчивост“ с неодобрителен тон, често е тревожност или сензитивност, казва консултантът по психология д-р Ритика Сук Бира. Ключът към приятното хранене е да се премахне емоционалният заряд.

Предлагайте няколко познати варианта, приемайте различните вкусове за нормални и не превръщайте храната в морален въпрос.

„За възрастните автономията е ключова — предложете алтернативи без коментар“, казва тя.

За децата, които може да се сблъскват с нови храни за първи път, „сигурна чиния“ с нещо познато, поднесена редом с празничните ястия, им дава спокойствие да опитват новото със собствено темпо.

Източник: iStock
  1. Уговорете телевизионния план предварително

Телевизията често е в центъра на коледното семейно време, особено след обилно хранене и малко повече алкохол.

Но споровете какво да се гледа са чести.

По-възрастните често държат на традициите, докато по-младите искат избор и новост, особено в ерата на YouTube.

Най-добрият подход е да се договорите предварително, преди напрежението да се повиши, казва д-р Бира. Прост план може да включва: едно общо предаване, един индивидуален избор и определено време без екрани.

Ако идеята за „телевизия за възрастни“ предизвиква съпротива у тийнейджърите, признайте гледната им точка, съветва Коста.

Например: „Разбирам — YouTube е забавен и вълнуващ и ти наистина го харесваш“.

След това обяснете по-широката картина: „В момента прекарваме време заедно като семейство. И тази част също е важна“.

Вижте в нашата галерия:

Коледните филми, които да изгледаме още веднъж
10 снимки
а
а
а
а
Източник: БГНЕС    
Коледа Семейни конфликти Празничен стрес Управление на очакванията Родителски съвети Подаръци Неудобни коментари Коледна трапеза Правила за деца Психолози
Последвайте ни

По темата

Виждали ли сте я? Издирват момиче с увреждания във Варна

Виждали ли сте я? Издирват момиче с увреждания във Варна

Кремъл изпрати сигнал към Париж за съдбата на Лоран Винатие

Кремъл изпрати сигнал към Париж за съдбата на Лоран Винатие

Патриарх Даниил пристигна в Истанбул

Патриарх Даниил пристигна в Истанбул

Мащабна полицейска операция в Швеция, има ранени

Мащабна полицейска операция в Швеция, има ранени

Вторите пенсии и застраховките готови в евро

Вторите пенсии и застраховките готови в евро

pariteni.bg
През 2025 г. на пазара са пуснати повече модели EV, отколкото такива с ДВГ

През 2025 г. на пазара са пуснати повече модели EV, отколкото такива с ДВГ

carmarket.bg
Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...
Ексклузивно

Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...

Преди 1 ден
Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната
Ексклузивно

Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната

Преди 1 ден
Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия
Ексклузивно

Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия

Преди 1 ден
Как да посрещнете Коледа без да се разорите
Ексклузивно

Как да посрещнете Коледа без да се разорите

Преди 1 ден

Виц на деня

– Тате, какво е брак? – Това е когато майка ти е права… дори когато греши.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Болсонаро подкрепя кандидатурата на сина си за президент на Бразилия

Болсонаро подкрепя кандидатурата на сина си за президент на Бразилия

Свят Преди 9 минути

Болсонаро излежава 27-годишна присъда за планиране на преврат

Израел елиминира представител на иранските сили "Кудс"

Израел елиминира представител на иранските сили "Кудс"

Свят Преди 1 час

За момента няма коментар от страна на ливанските власти и на Иран

Захарова нарече действията на САЩ в Карибско море "бандитизъм"

Захарова нарече действията на САЩ в Карибско море "бандитизъм"

Свят Преди 2 часа

"Днес ставаме очевидци на пълно беззаконие в Карибско море", каза Захарова

<p>Има задържани във връзка със стрелбата в игрална зала в Благоевградско</p>

МВР: Има задържани във връзка със стрелбата в игрална зала в Благоевградско

България Преди 3 часа

Задържаните са повече от едно лице

Крал Чарлз Трети заведе семейството си на църква пеша

Крал Чарлз Трети заведе семейството си на църква пеша

Свят Преди 3 часа

Те посетиха църквата "Св. Мария Магдалена" в частното имение на краля в Сандрингъм

Тръмп с нови нападки срещу Стивън Колбер: Си Би Ес трябва "да приспи" водещия

Тръмп с нови нападки срещу Стивън Колбер: Си Би Ес трябва "да приспи" водещия

Свят Преди 4 часа

"Жалка развалина, без талант и каквото и да било друго необходимо за успех в шоубизнеса"

Коледен сняг покри части от България: МВР предупреждава - шофирайте внимателно

Коледен сняг покри части от България: МВР предупреждава - шофирайте внимателно

България Преди 4 часа

Екипите на АПИ обработват настилките с 377 снегопочистващи машини

Камион с контрабандни оръжия беше задържан на границата

Камион с контрабандни оръжия беше задържан на границата

България Преди 4 часа

Шофьорът самоволно напуснал пункта преди извършването на контролните действия

Полицията иззе над килограм марихуана в София, задържани са четирима души

Полицията иззе над килограм марихуана в София, задържани са четирима души

България Преди 5 часа

Образувано е досъдебно производство

Коледа на фронта: Украйна и Русия си размениха въздушни удари

Коледа на фронта: Украйна и Русия си размениха въздушни удари

Свят Преди 5 часа

Украинските лидери обвиниха Москва в тероризъм по време на Коледа

<p>Палеж на коледна елха пред католическа църква, има задържани&nbsp;</p>

Палеж на коледна елха пред католическа църква на Западния бряг, има задържани

Свят Преди 5 часа

Арестите са извършени след преглед на записи от охранителни камери

<p>Александър Кючуков, част от отбора, победил Байерн, вече не е с нас</p>

Отиде си легенда на "Марек"

България Преди 5 часа

Той е неизменна част от отбора, спечелил Националната купа и победил Байерн Мюнхен

САЩ удължиха срока за продажба на руския дял в сръбската петролна компания NIS

САЩ удължиха срока за продажба на руския дял в сръбската петролна компания NIS

България Преди 5 часа

Вучич заяви, че заради американските санкции срещу NIS страната е принудена ежедневно да внася големи количества гориво

Ръководителят на украинското разузнаване посети Запорожка област

Ръководителят на украинското разузнаване посети Запорожка област

Свят Преди 5 часа

Руската армия се опитва да достигне центъра на Гуляйполе, каза днес украинският военен говорител Владислав Волошин

<p>Полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет</p>

Полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтийско море

Свят Преди 5 часа

Държавите, разположени на източния фланг на НАТО, се намират в състояние на повишена готовност за евентуални нарушения на въздушното им пространство

<p>Какво каза папа Лъв в първата си коледна проповед</p>

Папа Лъв XIV отправи коледна благословия, призова за край на войните

Свят Преди 6 часа

Лъв, който е първият папа от САЩ, каза, че историята за раждането на Исус в обор показва, че Бог се е установил "в крехката си палатка" сред хората по света

Всичко от днес

От мрежата

5 коледни филма с кучета, които да гледате навръх празника

dogsandcats.bg

13 упорити породи кучета, които не могат да стоят далеч от мебелите

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен и леден януари

sinoptik.bg
1

Коледното дръвче носи висок риск от пожари

sinoptik.bg

Коледа по пижами: Ким Кардашян, Хайди Клум и нашият Тото показаха най-сладката празнична тенденция! (СНИМКИ)

Edna.bg

Кейт Мидълтън и принцеса Шарлот с трогателен коледен дует! (СНИМКИ)

Edna.bg

Симеон Николов изведе Локо Новосибирск до финал за Суперкупата на Русия

Gong.bg

Майкъл Олисе изпревари Меси и Ямал в престижна класация

Gong.bg

Мария Илиева: Дойде моментът да кажа с музика: „Господи, благодаря”

Nova.bg

Броени минути до традиционния благотворителен спектакъл „Българската Коледа“ по NOVA

Nova.bg