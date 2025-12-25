Мащабна полицейска операция в Швеция, има ранени

Ш ведската полиция провежда мащабна операция в жилищен район град Буден, съобщиха вестниците "Афтонбладет" и "Дагенс Нюхетер".

Представители на местните власти потвърдиха, че няколко души са били откарани в болница, но полицията не съобщава какво се е случило.

Един убит и трима ранени при стрелба в предградие на Стокхолм

Сигналът е подаден днес по обяд. "Не можем да кажем повече от това, че там има текуща операция, казва говорителката на полицията Оса Мьорндал. Тя добави, че няма опасност за обществеността.

Спецакция в Брюксел заради сигнал за убийство

Според информация, предоставена на "Афтонбладет", няколко души са били ранени при предполагаемо тежко престъпление. По данни на изданието заподозреният извършител е бил прострелян от полицията. Полицията не коментира тази информация.

Буден е на около 80 км южно от Северния полярен кръг. Там е базиран 19-и пехотен полк на шведските въоръжени сили.