Свят

Мащабна полицейска операция в Швеция, има ранени

Представители на властите потвърдиха, че няколко души са били откарани в болница, но полицията не съобщава какво се е случило

25 декември 2025, 20:41
Източник: БТА

Ш ведската полиция провежда мащабна операция в жилищен район град Буден, съобщиха вестниците "Афтонбладет" и "Дагенс Нюхетер".

Представители на местните власти потвърдиха, че няколко души са били откарани в болница, но полицията не съобщава какво се е случило.

Един убит и трима ранени при стрелба в предградие на Стокхолм

Сигналът е подаден днес по обяд. "Не можем да кажем повече от това, че там има текуща операция, казва говорителката на полицията Оса Мьорндал. Тя добави, че няма опасност за обществеността.

Спецакция в Брюксел заради сигнал за убийство

Според информация, предоставена на "Афтонбладет", няколко души са били ранени при предполагаемо тежко престъпление. По данни на изданието заподозреният извършител е бил прострелян от полицията. Полицията не коментира тази информация.

Буден е на около 80 км южно от Северния полярен кръг. Там е базиран 19-и пехотен полк на шведските въоръжени сили.

Източник: БТА, Любомир Мартинов    
Виждали ли сте я? Издирват момиче с увреждания във Варна

Виждали ли сте я? Издирват момиче с увреждания във Варна

Кремъл изпрати сигнал към Париж за съдбата на Лоран Винатие

Кремъл изпрати сигнал към Париж за съдбата на Лоран Винатие

Патриарх Даниил пристигна в Истанбул

Патриарх Даниил пристигна в Истанбул

Вторите пенсии и застраховките готови в евро

Вторите пенсии и застраховките готови в евро

През 2025 г. на пазара са пуснати повече модели EV, отколкото такива с ДВГ

През 2025 г. на пазара са пуснати повече модели EV, отколкото такива с ДВГ

Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...
Ексклузивно

Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...

Преди 1 ден
Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната
Ексклузивно

Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната

Преди 1 ден
Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия
Ексклузивно

Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия

Преди 1 ден
Как да посрещнете Коледа без да се разорите
Ексклузивно

Как да посрещнете Коледа без да се разорите

Преди 1 ден

Болсонаро подкрепя кандидатурата на сина си за президент на Бразилия

Болсонаро подкрепя кандидатурата на сина си за президент на Бразилия

Свят Преди 10 минути

Болсонаро излежава 27-годишна присъда за планиране на преврат

Как да спасим Коледа от семейни скандали

Как да спасим Коледа от семейни скандали

Любопитно Преди 36 минути

Психолози дават съвети за по-спокойни празници

Израел елиминира представител на иранските сили "Кудс"

Израел елиминира представител на иранските сили "Кудс"

Свят Преди 1 час

За момента няма коментар от страна на ливанските власти и на Иран

Мелони отправи две коледни послания към сънародниците си

Мелони отправи две коледни послания към сънародниците си

Свят Преди 2 часа

Тя раздаде коледни подаръци на министрите си

<p>Какви стъпки предприема Австралия, за да предотврати нова трагедия&nbsp;(ОБЗОР)</p>

Какви стъпки предприема Австралия, за да предотврати нова трагедия

Свят Преди 2 часа

Мерките включват ограничаване на броя на огнестрелните оръжия, които един човек може да притежава, ограничение за издаване на лицензите и изискване за по-строги проверки

Захарова нарече действията на САЩ в Карибско море "бандитизъм"

Захарова нарече действията на САЩ в Карибско море "бандитизъм"

Свят Преди 2 часа

"Днес ставаме очевидци на пълно беззаконие в Карибско море", каза Захарова

Крал Чарлз Трети заведе семейството си на църква пеша

Крал Чарлз Трети заведе семейството си на църква пеша

Свят Преди 3 часа

Те посетиха църквата "Св. Мария Магдалена" в частното имение на краля в Сандрингъм

Тръмп с нови нападки срещу Стивън Колбер: Си Би Ес трябва "да приспи" водещия

Тръмп с нови нападки срещу Стивън Колбер: Си Би Ес трябва "да приспи" водещия

Свят Преди 4 часа

"Жалка развалина, без талант и каквото и да било друго необходимо за успех в шоубизнеса"

Коледен сняг покри части от България: МВР предупреждава - шофирайте внимателно

Коледен сняг покри части от България: МВР предупреждава - шофирайте внимателно

България Преди 4 часа

Екипите на АПИ обработват настилките с 377 снегопочистващи машини

Камион с контрабандни оръжия беше задържан на границата

Камион с контрабандни оръжия беше задържан на границата

България Преди 4 часа

Шофьорът самоволно напуснал пункта преди извършването на контролните действия

Полицията иззе над килограм марихуана в София, задържани са четирима души

Полицията иззе над килограм марихуана в София, задържани са четирима души

България Преди 5 часа

Образувано е досъдебно производство

Коледа на фронта: Украйна и Русия си размениха въздушни удари

Коледа на фронта: Украйна и Русия си размениха въздушни удари

Свят Преди 5 часа

Украинските лидери обвиниха Москва в тероризъм по време на Коледа

<p>Палеж на коледна елха пред католическа църква, има задържани&nbsp;</p>

Палеж на коледна елха пред католическа църква на Западния бряг, има задържани

Свят Преди 5 часа

Арестите са извършени след преглед на записи от охранителни камери

<p>Александър Кючуков, част от отбора, победил Байерн, вече не е с нас</p>

Отиде си легенда на "Марек"

България Преди 5 часа

Той е неизменна част от отбора, спечелил Националната купа и победил Байерн Мюнхен

САЩ удължиха срока за продажба на руския дял в сръбската петролна компания NIS

САЩ удължиха срока за продажба на руския дял в сръбската петролна компания NIS

България Преди 5 часа

Вучич заяви, че заради американските санкции срещу NIS страната е принудена ежедневно да внася големи количества гориво

Ръководителят на украинското разузнаване посети Запорожка област

Ръководителят на украинското разузнаване посети Запорожка област

Свят Преди 5 часа

Руската армия се опитва да достигне центъра на Гуляйполе, каза днес украинският военен говорител Владислав Волошин

5 коледни филма с кучета, които да гледате навръх празника

dogsandcats.bg

13 упорити породи кучета, които не могат да стоят далеч от мебелите

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен и леден януари

sinoptik.bg
1

Коледното дръвче носи висок риск от пожари

sinoptik.bg

Коледа по пижами: Ким Кардашян, Хайди Клум и нашият Тото показаха най-сладката празнична тенденция! (СНИМКИ)

Edna.bg

Кейт Мидълтън и принцеса Шарлот с трогателен коледен дует! (СНИМКИ)

Edna.bg

Симеон Николов изведе Локо Новосибирск до финал за Суперкупата на Русия

Gong.bg

Майкъл Олисе изпревари Меси и Ямал в престижна класация

Gong.bg

Мария Илиева: Дойде моментът да кажа с музика: „Господи, благодаря”

Nova.bg

Броени минути до традиционния благотворителен спектакъл „Българската Коледа“ по NOVA

Nova.bg