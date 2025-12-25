Израел елиминира представител на иранските сили "Кудс"

И зраелската армия обяви днес, че е убила в Ливан представител на иранските сили "Кудс", който е участвал в планирането на атаки от тази и от друга съседна страна - Сирия, предаде Ройтерс.

Тя идентифицира мъжа като Хюсеин Махмуд Маршад ал Джаухари, определяйки го ключов оперативен служител на подразделение 840 на "Кудс" - силите за задгранични операции на елитния ирански Корпус на гвардейците на Ислямската революция.

Ал Джаухари е бил убит в района на южния ливански град Ансарие, добави израелската армия.

За момента няма коментар от страна на ливанските власти и на Иран.

Министерството на здравеопазването на Ливан междувременно съобщи, цитирано от Франс прес, за двама убити при израелски въздушeн удар в северната част на страната.

Атаката е била извършена близо до границата със Сирия, като на мушка е бил взет микробус, предаде ливанската Национална новинарска агенция (ННА).

Засега няма коментар от страна на израелската армия.

С посредничеството на САЩ през ноември миналата година влезе в сила прекратяване на огъня между Израел и "Хизбула", сложило край на продължилите повече от една година военни действия, съпътстващи конфликта в ивицата Газа. Израелската армия обаче нанася редовно удари в съседната държава по цели, свързани с подкрепяното от Иран ливанско движение, отбелязва АФП.